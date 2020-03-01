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Сергей Звезда
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Авторы YouTube-расследований об убийстве Владислава Листьева потребовали у СК и прокуратуры раскрыть дело Материал редакции

Кто убил знакового тележурналиста 25 лет назад, до сих пор неизвестно.

19 комментариев
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Владислав Листьев Фото РИА «Новости»

Ксения Собчак, Алексей Пивоваров («Редакция») и Родион Чепель (автор проекта для «Кинопоиска»), снявшие фильмы-расследования к 25-летию со дня убийства Владислава Листьева, потребовали возобновить следствие. Об этом говорится в обращении, которое они записали к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову.

Пивоваров: Мы, так получилось, сняли независимо друг от друга три фильма-расследования про убийство Влада. И независимо друг от друга, если не пришли к одинаковым выводам, то поняли, что у нас одни и те же вопросы.

Собчак: Мы требуем, чтобы господин Бастрыкин и господин Краснов придали этому делу особый статус. Мы искренне считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело.

фрагменты из обращения

Собчак, Пивоваров и Чепель выпустили расследования независимо друг от друга. Фильмы вышли на YouTube в течение недели перед 1 марта.

Полное обращение авторов расследований

Листьева убили 1 марта 1995 года. Его застрелили в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Дело до сих пор не раскрыто, но в 2015 году СК утверждал, что «по данному делу проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех соучастников, а также заказчика этого преступления».

Листьев — первый руководитель Общественного российского телевидения (ОРТ), созданного в 1995 году. Он в том числе запустил шоу «Поле чудес» и «Час пик».

Все три фильма-расследования о Листьеве

Родин Чепель, «Кинопоиск»
Алексей Пивоваров, «Редакция»
Ксения Собчак

#новости #youtube #тв

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19 комментариев
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Semen Semenov

0

Пивоваров в конце фильма сказал, что считает виновником Лисовского

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Украинский хичхакер

Semen
1

Не сказал прямо (это было бы непрофессионально для журналиста), но дал понять.

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Semen Semenov

Украинский
0

Он сказал, что это его мнение и он может ошибиться

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Андрей Николаевич

Semen
0
Ответить

Виталий Лановой

0

Двадцать пять лет прошло. Что нового можно найти? Пока кто-то не проговорится ничего в этом деле не сдвинется.

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Илюша

Виталий
0

После фильма Пивоварова у меня сложилось стойкое ощущение, что многие участники дела чего-то не договаривают. И бывший следователь, и вдова, на некоторые вопросы отвечали уклончиво.

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Роман Новиков

0

Собчак и тут подмазалась?

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Сергей Васильев

0

Собчак: Мы требуем, чтобы господин Бастрыкин и господин Краснов придали этому делу особый статус. Мы искренне считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело.

Че, как там институт репутации?

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Бесконечный Никита

–1

Кто знает, может быть мы так же плевались от него сейчас, как от многих "взглядовцев". Интересно переобулся бы он? 

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Занятый месяц

–9

Журнашлюхи пиарятся на смерти человека

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Илюша

Занятый
0

А в какой момент Пивоваров стал журнашлюхой?

Ответить

Занятый месяц

Илюша
0

Когда пошёл работать на гос телевидение

Ответить

Виталий Лановой

Занятый
0

Так он пришёл в НТВ нулевых и ушёл в 2010-х, 

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Занятый месяц

Виталий
0

Не разбираюсь в руснявых каналах пропагандонов

Ответить

Виталий Лановой

Занятый
0

Не разбираешься, а пишешь. Вот и получишь минусы 

Ответить

Илюша

Занятый
0

Работа на гос. телевидении не всегда зашквар. Если есть возможность там работать, и при этом остаться порядочным журналистом, то почему нет. В то время, когда он работал, такая возможность ещё была

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Сознательный яд

Занятый
0

Ставлю на -150 

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Занятый месяц

Сознательный
0

Не, тема не интересна массам

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Сознательный яд

Занятый
0

Эх, а вот если бы Дудь выступил с заявлением... 

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