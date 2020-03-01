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Кто убил знакового тележурналиста 25 лет назад, до сих пор неизвестно.
Ксения Собчак, Алексей Пивоваров («Редакция») и Родион Чепель (автор проекта для «Кинопоиска»), снявшие фильмы-расследования к 25-летию со дня убийства Владислава Листьева, потребовали возобновить следствие. Об этом говорится в обращении, которое они записали к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову.
Собчак, Пивоваров и Чепель выпустили расследования независимо друг от друга. Фильмы вышли на YouTube в течение недели перед 1 марта.
Листьева убили 1 марта 1995 года. Его застрелили в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Дело до сих пор не раскрыто, но в 2015 году СК утверждал, что «по данному делу проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех соучастников, а также заказчика этого преступления».
Листьев — первый руководитель Общественного российского телевидения (ОРТ), созданного в 1995 году. Он в том числе запустил шоу «Поле чудес» и «Час пик».
Пивоваров в конце фильма сказал, что считает виновником Лисовского
Не сказал прямо (это было бы непрофессионально для журналиста), но дал понять.
Двадцать пять лет прошло. Что нового можно найти? Пока кто-то не проговорится ничего в этом деле не сдвинется.
Собчак: Мы требуем, чтобы господин Бастрыкин и господин Краснов придали этому делу особый статус. Мы искренне считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело.
Че, как там институт репутации?
Кто знает, может быть мы так же плевались от него сейчас, как от многих "взглядовцев". Интересно переобулся бы он?
Журнашлюхи пиарятся на смерти человека
Когда пошёл работать на гос телевидение
Так он пришёл в НТВ нулевых и ушёл в 2010-х,
Не разбираюсь в руснявых каналах пропагандонов
Ставлю на -150
Не, тема не интересна массам