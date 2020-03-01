Пивоваров: Мы, так получилось, сняли независимо друг от друга три фильма-расследования про убийство Влада. И независимо друг от друга, если не пришли к одинаковым выводам, то поняли, что у нас одни и те же вопросы.

Собчак: Мы требуем, чтобы господин Бастрыкин и господин Краснов придали этому делу особый статус. Мы искренне считаем, что возможно найти убийцу и раскрыть это дело.