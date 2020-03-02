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Arthur Khamzin
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«Коммерсантъ»: власти перенесли запуск бесплатного доступа к социально-значимым сайтам. Их перечень утвердят к апрелю Материал редакции

Власти считают, что ежегодная компенсация за обеспечение доступа составит 5,7 миллиардов рублей. Бизнес назвал сумму в 150 миллиардов.

8 комментариев
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Минкомсвязи не удалось согласовать проект постановления о внедрении бесплатного доступа к социально-значимым ресурсам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник близкий с ситуацией.

Как пишет издание, замминистра Олег Иванов направил проект постановления на рассмотрение в ряд ведомств в начале февраля. Его планировали принять к 1 марта, но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минфин раскритиковали документ.

По данным источника, ФАС указала на невозможность ограничения права операторов по приостановке доступа из-за неоплаты при помощи постановления, потому оно закреплено в федеральном законе. Также ведомство предложило исключить из постановления предложение о возмещении затрат на доступ к коммерческим социально-значимым ресурсам, потому что их перечень ещё не определён.

Минфин, по данным издания, пожаловался, что текущий проект постановления увеличит нагрузку на бюджет и приведёт к сокращению налоговых поступлений от операторов. Они считают, что за счёт проекта снизятся доходы бизнеса.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ также подготовила собственное заключение, которое получил «Коммерсантъ». Организация предложила сохранить право оператора на взимание ежемесячной платы при обеспечении доступ к социально-значимым ресурсам. По их мнению, изменение требований нужно обеспечивать при помощи федерального закона, а возмещение потерь — путём изменения Бюджетного кодекса.

Согласно текущему плану, Минкомсвязи планирует подготовить к 1 июля проект о возмещении операторам расходов на обеспечение доступа к коммерческим социально-значимым сервисам, а к сентябрю — утвердить порядок ведения реестра этих ресурсов. Ведомство оценивает затраты операторов в 5,7 миллиарда рублей ежегодно, но интернет-компании назвали другую сумму — 150 миллиардов.

«Коммерсантъ» пишет, что оценки объёмов возмещения разнятся из-за того, что, предположительно, Минкомсвязи посчитало траффик только государственных сервисов, а операторы включили в этот перечень соцсети и другие ресурсы.

#новости #интернет #законы

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8 комментариев
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Stan Majors

10

Когда рыночная экономика работает не так, как ты думал в своей подворотне.

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Прямой франт

7
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Неплохой волк

5

Это закончится тем, что бесплатный доступ к социально значимым сайтам оплатим мы все. Ещё и с двойной накруткой. 

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fox_rus

Неплохой
0

Впрочем ничего нового. За закон яровой платим как миленькие

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Krot

fox_rus
0

Он тебе нравится и ты за него платишь или он тебе не нравится и ты за него платишь? Если первое, то всё понятно, а если второе, тогда зачем платишь?

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Магомед Шереметьев

Krot
0

У меня тариф на 15 рублей подорожал

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Магомед Шереметьев

Неплохой
0

Вот так и разрастается государство, разрушая свободный рынок и создавая монополии. 
Мораль - думайте сами

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Ilya Grigöryev

–1

никто не называл цену 150млрд

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