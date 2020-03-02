Власти считают, что ежегодная компенсация за обеспечение доступа составит 5,7 миллиардов рублей. Бизнес назвал сумму в 150 миллиардов.

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Минкомсвязи не удалось согласовать проект постановления о внедрении бесплатного доступа к социально-значимым ресурсам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник близкий с ситуацией.

Как пишет издание, замминистра Олег Иванов направил проект постановления на рассмотрение в ряд ведомств в начале февраля. Его планировали принять к 1 марта, но Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минфин раскритиковали документ.

По данным источника, ФАС указала на невозможность ограничения права операторов по приостановке доступа из-за неоплаты при помощи постановления, потому оно закреплено в федеральном законе. Также ведомство предложило исключить из постановления предложение о возмещении затрат на доступ к коммерческим социально-значимым ресурсам, потому что их перечень ещё не определён.

Минфин, по данным издания, пожаловался, что текущий проект постановления увеличит нагрузку на бюджет и приведёт к сокращению налоговых поступлений от операторов. Они считают, что за счёт проекта снизятся доходы бизнеса.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ также подготовила собственное заключение, которое получил «Коммерсантъ». Организация предложила сохранить право оператора на взимание ежемесячной платы при обеспечении доступ к социально-значимым ресурсам. По их мнению, изменение требований нужно обеспечивать при помощи федерального закона, а возмещение потерь — путём изменения Бюджетного кодекса.

Согласно текущему плану, Минкомсвязи планирует подготовить к 1 июля проект о возмещении операторам расходов на обеспечение доступа к коммерческим социально-значимым сервисам, а к сентябрю — утвердить порядок ведения реестра этих ресурсов. Ведомство оценивает затраты операторов в 5,7 миллиарда рублей ежегодно, но интернет-компании назвали другую сумму — 150 миллиардов.