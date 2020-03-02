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Arthur Khamzin
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«Ъ»: майора спецназа Росгвардии уволили за употребление наркотиков. Офицер назвал причиной конфликт с начальством Материал редакции

Военнослужащий считает, что руководство хотело ему навредить перед выходом в запас.

9 комментариев
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Из московского отряда спецназа Росгвардии «Пересвет» за употребление наркотиков уволили майора Сергея Урбановича. Об этом пишет «Коммерсантъ». В кабинете военнослужащего нашли «косяки, заряженные спайсами».

Как пишет издание, Урбанович возглавлял медчасть отряда «Пересвет». Подозрительные окурки обнаружили в его кабинете, когда тот отсутствовал на работе и замок был взломан. Офицера вызвали на работу, после чего отправили в полицию, а затем на медицинское освидетельствование.

Сначала в моче Урбановича не обнаружили наркотических веществ, но позже эту же пробу направили на повторное исследование. Тогда в жидкости обнаружили метиловый эфир бутановой кислоты. В отчёте утверждается, что он является производным веществом синтетического каннабиноида. Против военнослужащего возбудили уголовное дело за хранение наркотиков из-за чего его уволили.

Дело против Урбановича прекратили, но увольнение не отменили. Военнослужащий не согласился с решением по увольнению и подал иск с требованием восстановить его на службе. Как пояснил адвокат Вадим Бурлаков, преследование офицера связано с конфликтом с начальством. По его словам, Урбанович состоял на хорошем счету, за исключением трёх дисциплинарных взысканий, которые ему якобы объявили задним числом.

Сергей — потомственный военный, и его очень задело, что командиры попытались выставить его наркоманом.

Вадим Бурлаков
адвокат

Урбанович считает, что ему пытаются «насолить» перед выходом в запас. У него обострился ряд заболеваний из-за полученных на службе ранений. Он должен был пройти военно-врачебную комиссию и предполагал, что его, вероятно, признают непригодным для службы. Увольнение лишало его ряда льгот, включая получение для семьи квартиры по программе военной ипотеки.

До прихода в Росгвардию Урбанович служил стрелком-гранатомётчиком на Северном Кавказе, где получил ранение и был контужен. После службы он прошёл обучение в Саратовском военно-медицинском институте, где окончил интернатуру.

#новости #военные

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9 комментариев
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Maxim Kshishtovski

3

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ОТРЯД СПЕЦНАЗА
ПЕ РЕ СВЕТ

https://www.youtube.com/watch?v=x5EP0k337p8

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Мощный Каковощи

Maxim
0

" ПЕ - РЕ -Станьте пожалуйста "

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Игнат Синицын

1

«косяки, заряженные спайсами»
Интересно в каком из документов была такая формулировка) 

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Бешеный кубок

Игнат
6

нашли косяки, заряженные спайсами

руководство пытается НАСОЛИТЬ

Ответить

Условный корабль

Игнат
0

тот кто отдал свои косяки для подставы офицера, так сформулировал документ

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Светский чайник

0

классика.

Только в случае желания избавиться от сотрудника у обычных людей руководство ищет и придумывает косяки на ровном месте, а у ментов - подкидывают косяки и мочу

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Дурной франт

0

Может и до потомственных военных начнет доходить, что быть ментом в России нынче стыдно?

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Верный дебаркадер

Дурной
0

Тебе не должно быть стыдно, если ты человек с достоинством и идеалами. Сложнейший труд в этой среде остаться честным человеком - люди, которые с этим справляются достойны двойного уважения.

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Иван Семёныч

0

Потомственный военный на спайсухе, можно сериал снять

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