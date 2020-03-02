Военнослужащий считает, что руководство хотело ему навредить перед выходом в запас.

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Из московского отряда спецназа Росгвардии «Пересвет» за употребление наркотиков уволили майора Сергея Урбановича. Об этом пишет «Коммерсантъ». В кабинете военнослужащего нашли «косяки, заряженные спайсами».

Как пишет издание, Урбанович возглавлял медчасть отряда «Пересвет». Подозрительные окурки обнаружили в его кабинете, когда тот отсутствовал на работе и замок был взломан. Офицера вызвали на работу, после чего отправили в полицию, а затем на медицинское освидетельствование.

Сначала в моче Урбановича не обнаружили наркотических веществ, но позже эту же пробу направили на повторное исследование. Тогда в жидкости обнаружили метиловый эфир бутановой кислоты. В отчёте утверждается, что он является производным веществом синтетического каннабиноида. Против военнослужащего возбудили уголовное дело за хранение наркотиков из-за чего его уволили.

Дело против Урбановича прекратили, но увольнение не отменили. Военнослужащий не согласился с решением по увольнению и подал иск с требованием восстановить его на службе. Как пояснил адвокат Вадим Бурлаков, преследование офицера связано с конфликтом с начальством. По его словам, Урбанович состоял на хорошем счету, за исключением трёх дисциплинарных взысканий, которые ему якобы объявили задним числом.

Сергей — потомственный военный, и его очень задело, что командиры попытались выставить его наркоманом. Вадим Бурлаков адвокат

Урбанович считает, что ему пытаются «насолить» перед выходом в запас. У него обострился ряд заболеваний из-за полученных на службе ранений. Он должен был пройти военно-врачебную комиссию и предполагал, что его, вероятно, признают непригодным для службы. Увольнение лишало его ряда льгот, включая получение для семьи квартиры по программе военной ипотеки.