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Arthur Khamzin
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На Филиппинах захватили заложников в торговом центре. Как минимум один человек пострадал Материал редакции

Чиновники заявили, что захват совершил уволенный охранник ТЦ.

В торговом центре Virra Mall в Маниле (Филиппины) случился вооружённый захват захват заложников. Как пишет The New York Times, он удерживает около 30 человек. Один человек был ранен.

CNN Philippines @cnnphilippines
Vendors, shoppers inside Greenhills Shopping Center evacuate the area following the alleged shooting incident, reportedly inside V-Mall http://bit.ly/3cmcJHJ

📹 Marco Subido https://t.co/7WMb5k3QCC

Мэр округа Сан-Хуан Фрэнсис Самора сообщил в разговоре с телеканалом ANC об одном раненом. Он уточнил, что пострадавшего уже доставили в больницу. По его словам, все магазины в ТЦ уже закрыты, а покупатели эвакуированы. Самора заявил, что сейчас с охранником ведутся переговоры.

Jhanon Tomawis Sobair @injhagram
raw video from Greenhills Shopping Center re pamamaril doon. Video credit to Johaira Sobair - Naga @dzbb @gmanewstv @gmanews @gmanewsbreaking https://t.co/pjxztkJIYA

#новости #происшествия

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2 комментария
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Игорь Головин

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вот так вот

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Евгений Абрамовских

0

Угадывать религию захватчика надо или как?

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