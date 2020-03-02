В торговом центре Virra Mall в Маниле (Филиппины) случился вооружённый захват захват заложников. Как пишет The New York Times, он удерживает около 30 человек. Один человек был ранен.

Мэр округа Сан-Хуан Фрэнсис Самора сообщил в разговоре с телеканалом ANC об одном раненом. Он уточнил, что пострадавшего уже доставили в больницу. По его словам, все магазины в ТЦ уже закрыты, а покупатели эвакуированы. Самора заявил, что сейчас с охранником ведутся переговоры.