Сеть магазинов «Красный куб», насчитывавшая около 200 точек, уйдёт с рынка. Об этом стало известно из обращения компании к своим франчайзи, пишет «Коммерсантъ». С марта 2020 года перестаёт работать бонусная программа сети.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что из-за низкой конкуренции «Красный куб» около десяти лет не обновлял формат, однако за это время на рынке появились и другие предложения, в том числе многие ритейлеры включили в ассортимент сувениры и товары для дома, а подарки и сувениры все чаще заказывают на онлайн-площадках. Кроме того, значительное развитие получил сегмент потребительской электроники — то есть, гаджеты во многом вытеснили привычные подарки.