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Ольга Жигулина
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Некогда крупнейшая в России сеть магазинов подарков «Красный куб» уйдёт с рынка Материал редакции

Компания не выдержала конкуренции с онлайн-площадками.

29 комментариев
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Сеть магазинов «Красный куб», насчитывавшая около 200 точек, уйдёт с рынка. Об этом стало известно из обращения компании к своим франчайзи, пишет «Коммерсантъ». С марта 2020 года перестаёт работать бонусная программа сети.

Сеть «Красный куб» основана в 1996 году, к 2020-му у неё 16 магазинов. Финансовые показатели «Красный куб» не раскрывает.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что из-за низкой конкуренции «Красный куб» около десяти лет не обновлял формат, однако за это время на рынке появились и другие предложения, в том числе многие ритейлеры включили в ассортимент сувениры и товары для дома, а подарки и сувениры все чаще заказывают на онлайн-площадках. Кроме того, значительное развитие получил сегмент потребительской электроники — то есть, гаджеты во многом вытеснили привычные подарки.

Закрытие сети может осложниться из-за потенциального конфликта с партнёрами. Своим франчайзи компания отправила предварительное предупреждение об оплате задолженности и пени, однако среди них есть те, что намерен доказывать в суде необоснованность предъявленной суммы.

#новости #финансы

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29 комментариев
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сироп от щекотки

23

Вот и осталась твоя красотка без ненужной ебулды на 8ое марта..

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Артем Шакуров

21

Красный Куб запомнился мне непомерным ценником на свои товары. не удивительно, что они не выдержали конкуренции

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XBOX Russia

Артем
7

А ещё ассортимент в виде всякого барахла.

Ответить

Ilya Korotkov

XBOX
1

А ещё офисом в промзоне на севере Москвы и токсичным коллективом 😬

Ответить

Патриархальный мир

Артем
4

Ещё бардаком в магазинах и будто бы специально выложенным товаром так, чтобы ты точно его уронил проходя мимо, а потом оплатил это

Ответить

Yaroslav Brandtner

Патриархальный
1

Даже если ты разобьешь бутылку вина за 10 тыс, то не обязан ничего платить

Ответить

Качественный шмель

17

Вот и лопнул ещё один нефтяной прыщ.
Десять лет назад все эти дурачки думали, что ухватили бога за бороду, что их прибыли и их растущие сети магазинов - это их личная заслуга, их "талант предпринимателя". А гляди-ка, оказалось, что важно всего лишь наличие или отсутствие у людей лишних денег на всякую хуйню.

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Алекс Рублёв

Качественный
6

Откуда лайки? 

1. За эти лишние деньги все равно существует конкуренция и надо таки иметь этот "талант предпринимателя", чтобы их получала именно твоя компания, а не какая-то другая. 

2. Логика вообще странная. Типа, покупательская способность населения падает - это нормально, пусть закрывается куча компаний, они не были достаточно крутыми предпринимателями, это все "нефтяные прыщи". Давайте пусть еще ниже упадет, тогда выяснится, что и кинотеатры, и кафе, и интернет-сервисы - это все лишняя ерунда какая-то, а на самом деле производители гречки - вот самые талантливые предприниматели, они ж не закрываются.

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Дмитрий Кораблёв

Качественный
–1

ебать и тебя ещё залакайли?
В самой статье написано, что конкуренция задавила. 
И уже если на то пошло, то в РФ бедных как ни крути становится меньше, а реальные ЗП "растут"

Куча гигантский компаний обанкротились, в том числе и международных, тоже бедняки России убили? Или может, что они нихуя не меняют десятилетиями и не развиваются?

Вот один из примеров:
https://rg.ru/2019/09/23/starejshij-turoperator-evropy-ne-smog-vypolnit-trebovaniia-kreditorov.html

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Сергей Звезда

5

Единственный раз я там что-то покупал — ещё лет 13-14 назад, в школе. Какая-то плюшевая игрушка на день рождения.

Когда-то эта сеть действительно выглядела клёво: не было других сетей, где было бы столько же ненужного и милого барахла. А потом (слава богу) случился коллективный Али и всё.

Ну, по крайней мере у меня такое впечатление.

Ответить

Ольга Жигулина

Сергей
4

Примерно столько же лет назад покупала маме в подарок кружку с милым зверем. Даже не знала, если честно, что сеть до сих пор существует 

Ответить

Сергей Звезда

Ольга
13

Сегодня схожу к их магазину, возложу цветы

Ответить

Противный цветок

Сергей
1

Звезда в шоке

Ответить

Илья Гераськин

Сергей
3

Ну справедливости ради Али не заменит скопление подобных вещей в одном месте. Искать что-то подобное на али это та ещё мука

Ответить

Миша Шмаков

6

Каждый из немногих разов, что я туда заходил, нападало чувство дикой тоски. Куча какого-то говна рассована по полкам.

Ответить

Евгений Долгий

3

Имхо, продержались дольше положенного. Какие-то архаичные киоски с копеечной ебалой втридорога.

Ответить

Vladislav Donets

1

Потому что нужно было развивать IT и вкладывать в это деньги. Люблю, когда с монополистами такое происходит.

Ответить

Противный цветок

Vladislav
0

В каком месте они были монополистами?

Ответить

Vladislav Donets

Противный
1

 Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что из-за низкой конкуренции «Красный куб» около десяти лет не обновлял формат, однако за это время на рынке появились и другие предложения, в том числе многие ритейлеры включили в ассортимент сувениры и товары для дома, а подарки и сувениры все чаще заказывают на онлайн-площадках.

Ответить

Противный цветок

Vladislav
–1

однако за это время на рынке появились и другие предложения

Ещё раз: где монополия?

Ответить

Коммерческий колос

Противный
0
Ответить

German Times

1

Вот-вот, раньше можно было подарить кружку там или мягкую игрушку. Сейчас если придешь с кружкой, скажем, на день рождения, то получишь этой кружкой по ебалу :)

Ответить

Поразительный теркин30см

German
0

Кружки норм, лучше чем подарочные сертификаты и книги.

Ответить

Рог Кирилл

0

Надо же, они еще живы. Были.

Ответить

Оксана Гашимова

0

Ассортимент аликспресса в 20 раз дороже. Вот с кем они и не выдержали конкуренции.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Оксана
0

совершенно разные вещи. Красный куб это здесь и сейчас, а  с Алика ужо за месяц заказывать + может прийти совсем не то, что нужно или потеряться. 

Ответить

Gennady Verzakov

0

Блин, сначала прочёл как Красное и Белое. Отлегло)

Ответить

Ilya Grigöryev

Gennady
0

им надо было сделать ребрендинг: красный и белый куб. тогда бы не закрылись

Ответить

Ilia Gurtovoy

0

Последние годы их магазины и правда выглядели паршиво. Особенно на фоне открывшихся у Зары и ХМ отделов для дома и кучи отдельных магазов типа мудис. Они реально потеряли связь с потребителем. И онлайн торговля тут ни при чем, потому что такие магазины рассчитаны на физический контакт с товаром.

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