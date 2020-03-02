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Компания не выдержала конкуренции с онлайн-площадками.
Сеть магазинов «Красный куб», насчитывавшая около 200 точек, уйдёт с рынка. Об этом стало известно из обращения компании к своим франчайзи, пишет «Коммерсантъ». С марта 2020 года перестаёт работать бонусная программа сети.
Сеть «Красный куб» основана в 1996 году, к 2020-му у неё 16 магазинов. Финансовые показатели «Красный куб» не раскрывает.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что из-за низкой конкуренции «Красный куб» около десяти лет не обновлял формат, однако за это время на рынке появились и другие предложения, в том числе многие ритейлеры включили в ассортимент сувениры и товары для дома, а подарки и сувениры все чаще заказывают на онлайн-площадках. Кроме того, значительное развитие получил сегмент потребительской электроники — то есть, гаджеты во многом вытеснили привычные подарки.
Закрытие сети может осложниться из-за потенциального конфликта с партнёрами. Своим франчайзи компания отправила предварительное предупреждение об оплате задолженности и пени, однако среди них есть те, что намерен доказывать в суде необоснованность предъявленной суммы.
Красный Куб запомнился мне непомерным ценником на свои товары. не удивительно, что они не выдержали конкуренции
А ещё ассортимент в виде всякого барахла.
Ещё бардаком в магазинах и будто бы специально выложенным товаром так, чтобы ты точно его уронил проходя мимо, а потом оплатил это
Даже если ты разобьешь бутылку вина за 10 тыс, то не обязан ничего платить
Вот и лопнул ещё один нефтяной прыщ.
Десять лет назад все эти дурачки думали, что ухватили бога за бороду, что их прибыли и их растущие сети магазинов - это их личная заслуга, их "талант предпринимателя". А гляди-ка, оказалось, что важно всего лишь наличие или отсутствие у людей лишних денег на всякую хуйню.
Откуда лайки?
1. За эти лишние деньги все равно существует конкуренция и надо таки иметь этот "талант предпринимателя", чтобы их получала именно твоя компания, а не какая-то другая.
2. Логика вообще странная. Типа, покупательская способность населения падает - это нормально, пусть закрывается куча компаний, они не были достаточно крутыми предпринимателями, это все "нефтяные прыщи". Давайте пусть еще ниже упадет, тогда выяснится, что и кинотеатры, и кафе, и интернет-сервисы - это все лишняя ерунда какая-то, а на самом деле производители гречки - вот самые талантливые предприниматели, они ж не закрываются.
ебать и тебя ещё залакайли?
В самой статье написано, что конкуренция задавила.
И уже если на то пошло, то в РФ бедных как ни крути становится меньше, а реальные ЗП "растут"
Куча гигантский компаний обанкротились, в том числе и международных, тоже бедняки России убили? Или может, что они нихуя не меняют десятилетиями и не развиваются?
Вот один из примеров:
https://rg.ru/2019/09/23/starejshij-turoperator-evropy-ne-smog-vypolnit-trebovaniia-kreditorov.html
Единственный раз я там что-то покупал — ещё лет 13-14 назад, в школе. Какая-то плюшевая игрушка на день рождения.
Когда-то эта сеть действительно выглядела клёво: не было других сетей, где было бы столько же ненужного и милого барахла. А потом (слава богу) случился коллективный Али и всё.
Ну, по крайней мере у меня такое впечатление.
Сегодня схожу к их магазину, возложу цветы
Ну справедливости ради Али не заменит скопление подобных вещей в одном месте. Искать что-то подобное на али это та ещё мука
Каждый из немногих разов, что я туда заходил, нападало чувство дикой тоски. Куча какого-то говна рассована по полкам.
Имхо, продержались дольше положенного. Какие-то архаичные киоски с копеечной ебалой втридорога.
Потому что нужно было развивать IT и вкладывать в это деньги. Люблю, когда с монополистами такое происходит.
В каком месте они были монополистами?
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что из-за низкой конкуренции «Красный куб» около десяти лет не обновлял формат, однако за это время на рынке появились и другие предложения, в том числе многие ритейлеры включили в ассортимент сувениры и товары для дома, а подарки и сувениры все чаще заказывают на онлайн-площадках.
однако за это время на рынке появились и другие предложения
Ещё раз: где монополия?
Вот-вот, раньше можно было подарить кружку там или мягкую игрушку. Сейчас если придешь с кружкой, скажем, на день рождения, то получишь этой кружкой по ебалу :)
Ассортимент аликспресса в 20 раз дороже. Вот с кем они и не выдержали конкуренции.
совершенно разные вещи. Красный куб это здесь и сейчас, а с Алика ужо за месяц заказывать + может прийти совсем не то, что нужно или потеряться.
Блин, сначала прочёл как Красное и Белое. Отлегло)
им надо было сделать ребрендинг: красный и белый куб. тогда бы не закрылись
Последние годы их магазины и правда выглядели паршиво. Особенно на фоне открывшихся у Зары и ХМ отделов для дома и кучи отдельных магазов типа мудис. Они реально потеряли связь с потребителем. И онлайн торговля тут ни при чем, потому что такие магазины рассчитаны на физический контакт с товаром.