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Анатолий Чиквин
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Первый кандидат в президенты США-открытый гей Пит Буттиджич снял свою кандидатуру с выборов Материал редакции

После серии провалов он заявил, что больше не видит шансов на победу.

12 комментариев
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Пит Буттиджич​ Фото REUTERS/Eric Thayer

Экс-мэр города Саут-Бенд и участник президентских праймериз от Демократической партии США Пит Буттиджич объявил, что закончил кампанию за своё выдвижение. Это заявление он сделал после того, как стали известны окончательные результаты предварительного голосования в Южной Каролине. В этом штате убедительную победу одержал бывший вице-президент Джо Байден.

Буттиджич на последних праймериз набрал 8,2% голосов и не получил ни одного делегата на партийный съезд. Начало его кампании выглядело обнадёживающе — экс-мэр выиграл в Айове и занял второе место в Нью-Гэмпшире. Однако затем было третье место в Неваде и четвёртое в Южной Каролине.

Выход Буттиджича из гонки отметил Дональд Трамп, который предположил, что это часть операции Демократической партии по нейтрализации другого кандидата, Берни Сандерса.

Donald J. Trump @realDonaldTrump
Pete Buttigieg is OUT. All of his SuperTuesday votes will go to Sleepy Joe Biden. Great timing. This is the REAL beginning of the Dems taking Bernie out of play - NO NOMINATION, AGAIN!
«Пит Буттиджич вылетел! Теперь всего его голоса Супервторника отойдут Сонному Джо Байдену. Очень вовремя. Теперь демократы по-настоящему начнут выводить Берни из игры. И снова никакого выдвижения!»

Пит Буттиджич привлёк внимание общественности не только политическими взглядами, но и яркой биографией. Он стал не только самым молодым мэром своего города, вступив в должность в 29 лет, но и самым молодым кандидатом в президенты США. Открытый гей, кадровый офицер военной разведки и ветеран Афганистана стремился объединить демократов, независимых и умеренных республиканских избирателей.

Профиль: Пит Буттиджич — бывший военный…
Яркий антипод Трампа, который уже обратил на себя внимание российских СМИ.
tjournal.ru

После объявления Буттиджича о прекращении кампании осталось шесть кандидатов, которые продолжают борьбу за выдвижение на пост президента США от Демократической партии: Берни Сандерс, Джо Байден, Майк Блумберг, Элизабет Уоррен, Эми Клобушар и Тулси Габбард.

#новости #сша #политика

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12 комментариев
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Противный цветок

11

Открытый гей Пит Буттиджич заявил, что его предвыборная компания накрылась пиздой

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Бумажный кран

6

Стравлен

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Илья Тимофеев

Бумажный
0

Тобой?

Ответить

Бумажный кран

Илья
0

Нет, избирателями

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Илья Тимофеев

3

Не поддержали, вот пидоры...

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Магомед Шереметьев

0

Покупаем биткоин. Сандерс победит, обвалит экономику США, (а с ней и мира). Валюты потеряют в цене. А биткоин и золото вырастут

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Тайный Орзэмэс

Магомед
3

Сейчас главное не бухтеть.

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Амир Аль-Мопеди

1

Надеюсь, Сандерс принесет коммунизм в США.

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Магомед Шереметьев

Амир
0

Забавно будет посмотреть на первый голод в истории США

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сироп от щекотки

0

Meh. Жду следующие выборы, когда в игру войдёт мистер Вест

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rossoshmap

0
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Необходимый каякер

0

Жаль. Вроде вменяемый дядька. Хоть и католик.

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