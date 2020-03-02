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После серии провалов он заявил, что больше не видит шансов на победу.
Экс-мэр города Саут-Бенд и участник президентских праймериз от Демократической партии США Пит Буттиджич объявил, что закончил кампанию за своё выдвижение. Это заявление он сделал после того, как стали известны окончательные результаты предварительного голосования в Южной Каролине. В этом штате убедительную победу одержал бывший вице-президент Джо Байден.
Буттиджич на последних праймериз набрал 8,2% голосов и не получил ни одного делегата на партийный съезд. Начало его кампании выглядело обнадёживающе — экс-мэр выиграл в Айове и занял второе место в Нью-Гэмпшире. Однако затем было третье место в Неваде и четвёртое в Южной Каролине.
Выход Буттиджича из гонки отметил Дональд Трамп, который предположил, что это часть операции Демократической партии по нейтрализации другого кандидата, Берни Сандерса.
Пит Буттиджич привлёк внимание общественности не только политическими взглядами, но и яркой биографией. Он стал не только самым молодым мэром своего города, вступив в должность в 29 лет, но и самым молодым кандидатом в президенты США. Открытый гей, кадровый офицер военной разведки и ветеран Афганистана стремился объединить демократов, независимых и умеренных республиканских избирателей.
После объявления Буттиджича о прекращении кампании осталось шесть кандидатов, которые продолжают борьбу за выдвижение на пост президента США от Демократической партии: Берни Сандерс, Джо Байден, Майк Блумберг, Элизабет Уоррен, Эми Клобушар и Тулси Габбард.
Открытый гей Пит Буттиджич заявил, что его предвыборная компания накрылась пиздой
Стравлен
Покупаем биткоин. Сандерс победит, обвалит экономику США, (а с ней и мира). Валюты потеряют в цене. А биткоин и золото вырастут
Надеюсь, Сандерс принесет коммунизм в США.