После серии провалов он заявил, что больше не видит шансов на победу.

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Пит Буттиджич​ Фото REUTERS/Eric Thayer

Экс-мэр города Саут-Бенд и участник президентских праймериз от Демократической партии США Пит Буттиджич объявил, что закончил кампанию за своё выдвижение. Это заявление он сделал после того, как стали известны окончательные результаты предварительного голосования в Южной Каролине. В этом штате убедительную победу одержал бывший вице-президент Джо Байден.

Буттиджич на последних праймериз набрал 8,2% голосов и не получил ни одного делегата на партийный съезд. Начало его кампании выглядело обнадёживающе — экс-мэр выиграл в Айове и занял второе место в Нью-Гэмпшире. Однако затем было третье место в Неваде и четвёртое в Южной Каролине.

Выход Буттиджича из гонки отметил Дональд Трамп, который предположил, что это часть операции Демократической партии по нейтрализации другого кандидата, Берни Сандерса.

Donald J. Trump @realDonaldTrump Pete Buttigieg is OUT. All of his SuperTuesday votes will go to Sleepy Joe Biden. Great timing. This is the REAL beginning of the Dems taking Bernie out of play - NO NOMINATION, AGAIN! «Пит Буттиджич вылетел! Теперь всего его голоса Супервторника отойдут Сонному Джо Байдену. Очень вовремя. Теперь демократы по-настоящему начнут выводить Берни из игры. И снова никакого выдвижения!»

Пит Буттиджич привлёк внимание общественности не только политическими взглядами, но и яркой биографией. Он стал не только самым молодым мэром своего города, вступив в должность в 29 лет, но и самым молодым кандидатом в президенты США. Открытый гей, кадровый офицер военной разведки и ветеран Афганистана стремился объединить демократов, независимых и умеренных республиканских избирателей.