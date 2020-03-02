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Ведомство обратило внимание на рекламу после того, как мэр рассказал о рекламе на своей странице во «ВКонтакте».
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по ХМАО — Югре проверит рекламу алкомаркета в Сургуте с использованием символики 75-летия Победы. Об этом пишет РИА «Новости». На плакате у входа в магазин предлагалось приобрести алкогольные напитки по стоимости 75 рублей за литр.
В УФАС уточнили, что обращений с жалобами на рекламу пока не поступало. Проверка — это инициатива ведомства. Глава города Вадим Шувалов назвал рекламу незаконной и недопустимой. Также он опубликовал видеоролик с демонтажом указанной вывески.
Шувалов поблагодарил горожан, отметив, что обратил внимание на рекламу по их инициативе. Он также заявил о необходимости «пресекать подобное на корню».
В городском управлении МВД сообщили, что на предпринимателя составили административный протокол по статье о нарушении правил установки и эксплуатации рекламных конструкций.
В администрации уточнили, что при установке плаката предприниматель допустил несколько нарушений. Он не согласовал установку рекламы с департаментом архитектуры и использовал символику 75-летия Победы. В мэрии заявили, что бизнесмену придётся выплатить штраф.