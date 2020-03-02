Число оформленных кредиток упало на 21,7%.

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В январе 2020 года банки выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 году. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным бюро, количество оформленных кредитных карт упало на 21,7% (до 540,2 тысяч штук), в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) количество выданных карт снизилось на 22,7%: до 22,8 миллиарда рублей.

Снижение количества выданных кредиток фиксируют и другие бюро: по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе выдача снизилась на 11,2%, а по данным Объединённого кредитного бюро, – на 16,8%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что снижение количества выданных кредитных карт связано с введением Банком России показателя долговой нагрузки (ПДН): банки обязаны его рассчитывать с октября 2019 года. В бюро отмечают, что снижение больше всего сказалось на картах с большими лимитами: от 300 тысяч рублей и выше.

В формуле расчёта ПДН зависимость показателя от лимита носит линейный характер, поэтому банки стали более осторожны в выдаче кредитных карт с большими лимитами. Алексей Волков директор по маркетингу НБКИ