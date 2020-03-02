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Число оформленных кредиток упало на 21,7%.
В январе 2020 года банки выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 году. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
По данным бюро, количество оформленных кредитных карт упало на 21,7% (до 540,2 тысяч штук), в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) количество выданных карт снизилось на 22,7%: до 22,8 миллиарда рублей.
Снижение количества выданных кредиток фиксируют и другие бюро: по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе выдача снизилась на 11,2%, а по данным Объединённого кредитного бюро, – на 16,8%.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что снижение количества выданных кредитных карт связано с введением Банком России показателя долговой нагрузки (ПДН): банки обязаны его рассчитывать с октября 2019 года. В бюро отмечают, что снижение больше всего сказалось на картах с большими лимитами: от 300 тысяч рублей и выше.
В январе 2020 года РБК также отмечал, что в 2019 году банки одобрили только 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов.
Все правильно, население и так уже само себя загнало в долговую каббалу.
Возможно причина в том, что начали упираться в потолок по количеству лиц, которым они вообще нужны.
Но меня больше радует, что лимиты начали резать, причем обычно режут сами пользователи, а не банки.
Ничего, всегда найдутся "БыстроДеньгиВДолгШайтанКредит", которые с радостью выдадут тебе займ под 700%. У нас люди не умеют жить по средствам.