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Устройства можно подключить к бортовому Wi-Fi, если они работают в авиа-режиме.
Индийские власти разрешили пассажирам самолётов пользоваться Wi-Fi. Об этом пишет издание The Economic Times. Это означает, что действующий запрет на использование этой технологии во время полёта остался только в Северной Корее.
Изменённые правила опубликовали в субботу 28 февраля. Согласно условиям полётов, командир судна теперь может разрешить пассажирам пользоваться бортовым Wi-Fi в случае, если их устройства запущены в авиа-режиме. Это правило относится к ноутбукам, смартфонам, умным часам и другим устройством. Также для этого судно должно получить соответствующую сертификацию.
Как пишет The Next Web, проект положения по использованию Wi-Fi во время полётов был утверждён индийским регулятором (TRAI) ещё в мае 2018 года. Издание отмечает, что местным авиалиниям потребуется время, чтобы создать нужную инфраструктуру для работы услуги.
действующий запрет на использование этой технологии во время полёта остался только в Северной Корее
Потому что... у них нет ВАЙ ФАЯ!)0))
Кстати да. Сколько летал ни в одном самолете не было работающего вай фая.
от авиакомпании зависит и маршрута пути. У условных авиакомпаний топ-5 по рейтингу skytraх (cингапур, катар, бритиши) на всех дальних направлениях есть вай-фай, от бесплатного периода с ограничением по трафику в 10мб, до покупки 1гб за 40$. у аэрофлота на дальних направлениях тоже доступно
Я в прошлом году летал S7 и там был бортовой вайфай с внутренней сеткой с фильмами и другим разным контентом. Приложение на айфоне и айпаде работало так себе, а вот с компа все отлично работало. 6 часов полета пролетели как миг с новыми фильмами.