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Arthur Khamzin
2037

Власти Индии разрешили пассажирам самолётов пользоваться Wi-Fi. Запрет остался только в Северной Корее Материал редакции

Устройства можно подключить к бортовому Wi-Fi, если они работают в авиа-режиме.

12 комментариев
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Индийские власти разрешили пассажирам самолётов пользоваться Wi-Fi. Об этом пишет издание The Economic Times. Это означает, что действующий запрет на использование этой технологии во время полёта остался только в Северной Корее.

Изменённые правила опубликовали в субботу 28 февраля. Согласно условиям полётов, командир судна теперь может разрешить пассажирам пользоваться бортовым Wi-Fi в случае, если их устройства запущены в авиа-режиме. Это правило относится к ноутбукам, смартфонам, умным часам и другим устройством. Также для этого судно должно получить соответствующую сертификацию.

Как пишет The Next Web, проект положения по использованию Wi-Fi во время полётов был утверждён индийским регулятором (TRAI) ещё в мае 2018 года. Издание отмечает, что местным авиалиниям потребуется время, чтобы создать нужную инфраструктуру для работы услуги.

#новости #самолёты

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12 комментариев
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Значимый мангал

9

действующий запрет на использование этой технологии во время полёта остался только в Северной Корее

Потому что... у них нет ВАЙ ФАЯ!)0))

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Александръ Смирновъ

Значимый
0

Кстати да. Сколько летал ни в одном самолете не было работающего вай фая.

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Albert Mnatsakanyan

Александръ
0

от авиакомпании зависит и маршрута пути. У условных авиакомпаний топ-5 по рейтингу skytraх (cингапур, катар, бритиши) на всех дальних направлениях есть вай-фай, от бесплатного периода с ограничением по трафику в 10мб, до покупки 1гб за 40$. у аэрофлота на дальних направлениях тоже доступно

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Александръ Смирновъ

Albert
0

Ну я видимо летал на «быстрых» перелетах. Максимум что летал - 3.5 часа с Крита в Париж.

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Ivan Knyazev

Александръ
0

Австрийскими авиалиниями по рейсу Москва-Вена пользовался. Отлично работал и оч дёшево стоил.

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German Times

4

Я в прошлом году летал S7 и там был бортовой вайфай с внутренней сеткой с фильмами и другим разным контентом. Приложение на айфоне и айпаде работало так себе, а вот с компа все отлично работало. 6 часов полета пролетели как миг с новыми фильмами.

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Sergey Lukianov

German
11

надеюсь, это были фильмы-катастрофы

Ответить

фиолетовый бобер

German
2

Я в этом году летал 4 раза на S7 и на телефоне на андроиде нихера у меня не завелось в итоге это приложение, грустно

Ответить

Джордж Харви

1

В Северной Корее есть пассажирские авиаперевозки?

Ответить

Alexey Snooker

Джордж
0

Kim Jong Un Airlines

Ответить

Rayslava

Джордж
0

Есть. И пассажир для них есть.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Джордж
0

Есть, и они летают на советских винтажных пепелацах. Среди авиадрочеров считается огромным достижением пробраться на такой рейс.

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