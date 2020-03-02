Устройства можно подключить к бортовому Wi-Fi, если они работают в авиа-режиме.

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Индийские власти разрешили пассажирам самолётов пользоваться Wi-Fi. Об этом пишет издание The Economic Times. Это означает, что действующий запрет на использование этой технологии во время полёта остался только в Северной Корее.

Изменённые правила опубликовали в субботу 28 февраля. Согласно условиям полётов, командир судна теперь может разрешить пассажирам пользоваться бортовым Wi-Fi в случае, если их устройства запущены в авиа-режиме. Это правило относится к ноутбукам, смартфонам, умным часам и другим устройством. Также для этого судно должно получить соответствующую сертификацию.