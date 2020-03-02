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Артём Мазанов
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Владелец котов, погибших ​на рейсе «Аэрофлота», заявил об отказе МВД возбуждать дело. Причиной гибели там назвали ветер Материал редакции

Полиция не увидела в этом деле состава преступления: переноски упали с багажной ленты.

5 комментариев
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Выданная владельцу переноска Фото Baza

Полиция заявила, что сданные в багаж самолёта «Аэрофлота» два кота Максима Чумаченко, которые умерли из-за полученных при транспортировке травм, погибли из-за ветра: он уронил переноски с багажной ленты. Об этом пишет Baza без ссылки на источник. Позже об этом же РБК рассказал владелец животных.

Baza пишет, что полиция не стала заводить уголовное дело за «жестокое обращение с животными», так как не увидела состава преступления в этом происшествии. Чумаченко также рассказал, что полицейский, который занимается случившимся, утверждает, что не мог с ним связаться. Как пишет РБК, Чумаченко готовит обращение в прокуратуру и «другие силовые ведомства для установления причастных к смерти животных».

В конце января стало известно, что на борту рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево погибли два кота из трёх, что хозяин сдал в багаж. «Аэрофлот» тогда подтвердил факт гибели кошек и переложил ответственность на компанию «Шереметьево Хэндлинг», которая обрабатывает багаж всех рейсов перевозчика в московском аэропорту.

#новости #животные

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5 комментариев
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Иван Сидоров

2

они утонули

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Danil Sizov

0

А потом на них упало что-то ещё и ещё ...

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Илья Гераськин

0

А замёрзшего насмерть кота значит тоже ветром продуло?

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Brown Zweig

0

Обычный случай из Скайрима

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пепси

0

ПРОСТО КТО-ТО ПУСТИЛ ВЕТЕР)))00

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