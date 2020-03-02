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Полиция не увидела в этом деле состава преступления: переноски упали с багажной ленты.
Полиция заявила, что сданные в багаж самолёта «Аэрофлота» два кота Максима Чумаченко, которые умерли из-за полученных при транспортировке травм, погибли из-за ветра: он уронил переноски с багажной ленты. Об этом пишет Baza без ссылки на источник. Позже об этом же РБК рассказал владелец животных.
Baza пишет, что полиция не стала заводить уголовное дело за «жестокое обращение с животными», так как не увидела состава преступления в этом происшествии. Чумаченко также рассказал, что полицейский, который занимается случившимся, утверждает, что не мог с ним связаться. Как пишет РБК, Чумаченко готовит обращение в прокуратуру и «другие силовые ведомства для установления причастных к смерти животных».
В конце января стало известно, что на борту рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево погибли два кота из трёх, что хозяин сдал в багаж. «Аэрофлот» тогда подтвердил факт гибели кошек и переложил ответственность на компанию «Шереметьево Хэндлинг», которая обрабатывает багаж всех рейсов перевозчика в московском аэропорту.