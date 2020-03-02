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Артём Мазанов
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Суд отменил приговор Константину Котову по делу о неоднократных нарушениях правил митингов Материал редакции

Материалы отправили на новое рассмотрение.

16 комментариев
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​Константин Котов  Фото Максима Блинова, РИА «Новости»

Второй кассационный суд в Москве отменил приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову, который ранее получил четыре года колонии по «дадинской» статье (212.1 УК РФ). Об этом пишут «Ведомости».

Суд также отправил дело Котова на новое рассмотрение. На два месяца активисту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Проверить законность приговора Котову перед этим просил Владимир Путин.

Генпрокуратура просила снизить срок до года. Там посчитали, что суды правильно установили виновность Котова, но неправильно определили наказание.

5 сентября 2019 года суд приговорил Константина Котова к четырём годам колонии по «дадинской» статье: активиста признали виновным в неоднократных нарушениях на митингах. Котов стал седьмым в истории обвиняемым по этой статье. Первым был Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трём годам колонии, но через два года приговор отменили.

#новости #суды

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16 комментариев
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Александр Евсюков

13

Хорошая новость

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Человеческий ключ

Александр
3

А ситуация страшная 

Ответить

Оригинальный нос

Александр
–1

Pikabu.ru

Ответить

Проектный томагавк_два

Оригинальный
1

Вата.ru

Ответить

Владимир Дыркин

3

 А, собсно, основания отмены какие?

 Проверить законность приговора Котову перед этим просил Владимир Путин

Ответить

Неплохой волк

1
Ответить

Вадим Калашник

1

А, собсно, основания отмены какие?
Так понимаю, что раз дело направлено на новое рассмотрение, то речь о процессуальных нарушениях?

Ответить

Владислав Сурков

1

следующее заседание после 22 апреля 

Ответить

Пенсионный Данила

1

Ха, а статью опять так и не уберут

Ответить

Невыносимый чувак

1

@Артём Мазанов про Тинькова будет новость?

Ответить

Мощный Каковощи

–3

Вот шта животворящие конституционные поправки делают!
А давайте их кажный месяц вносить , авось у недовольных жыжнь наладицца

Ответить

Sergey Feiler

Мощный
1

Каждые 20 лет

Ответить

Сергей Васильев

0

Может быть указать какую именно

Ответить

Ilya Korotkov

0

Название статьи хорошее и картинки внутри весёлые. 
"Укусил за волосяную часть головы" 😆

«Если подойдешь, я воткну тебе вилы в горло»
Как в России судят за нападение на полицейских
novayagazeta.ru
Ответить

Виталий Иванович Иванов

0

Уважаемые камрады, копия судрешения где-то есть? 🤔

Ответить

Медный холод

Виталий
0

В суде

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