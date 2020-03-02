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Материалы отправили на новое рассмотрение.
Второй кассационный суд в Москве отменил приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову, который ранее получил четыре года колонии по «дадинской» статье (212.1 УК РФ). Об этом пишут «Ведомости».
Суд также отправил дело Котова на новое рассмотрение. На два месяца активисту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Проверить законность приговора Котову перед этим просил Владимир Путин.
Генпрокуратура просила снизить срок до года. Там посчитали, что суды правильно установили виновность Котова, но неправильно определили наказание.
5 сентября 2019 года суд приговорил Константина Котова к четырём годам колонии по «дадинской» статье: активиста признали виновным в неоднократных нарушениях на митингах. Котов стал седьмым в истории обвиняемым по этой статье. Первым был Ильдар Дадин, которого в 2015 году приговорили к трём годам колонии, но через два года приговор отменили.
Хорошая новость
Оригинальный нос
Pikabu.ru
А, собсно, основания отмены какие?
Проверить законность приговора Котову перед этим просил Владимир Путин
А, собсно, основания отмены какие?
Так понимаю, что раз дело направлено на новое рассмотрение, то речь о процессуальных нарушениях?
Вот шта животворящие конституционные поправки делают!
А давайте их кажный месяц вносить , авось у недовольных жыжнь наладицца
Название статьи хорошее и картинки внутри весёлые.
"Укусил за волосяную часть головы" 😆
Уважаемые камрады, копия судрешения где-то есть? 🤔