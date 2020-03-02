Материалы отправили на новое рассмотрение.

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​Константин Котов Фото Максима Блинова, РИА «Новости»

Второй кассационный суд в Москве отменил приговор фигуранту «московского дела» Константину Котову, который ранее получил четыре года колонии по «дадинской» статье (212.1 УК РФ). Об этом пишут «Ведомости».

Суд также отправил дело Котова на новое рассмотрение. На два месяца активисту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Проверить законность приговора Котову перед этим просил Владимир Путин.

Генпрокуратура просила снизить срок до года. Там посчитали, что суды правильно установили виновность Котова, но неправильно определили наказание.