Те, кто общался с инфицированным, находятся под медицинским наблюдением.

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У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус Covid-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб, который не сообщает имя инфицированного. Это шестой подтверждённый случай Covid-19 в России.

В штабе уточнили, что заболевание россиянина протекает в лёгкой форме, его состояние оценивают как удовлетворительное. Там также добавили, что люди, с которым общался инфицированный, находятся под наблюдением.

Штаб рассказал, что россиянин вернулся из Италии 23 февраля, а 27 февраля обратился в поликлинику, после чего его госпитализировали.

По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

1 марта стало известно, что у Давида Берова — вернувшегося из Милана москвича — заподозрили коронавирус. Его поместили в общую палату и разрешили ходить по больнице.