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Те, кто общался с инфицированным, находятся под медицинским наблюдением.
У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус Covid-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб, который не сообщает имя инфицированного. Это шестой подтверждённый случай Covid-19 в России.
В штабе уточнили, что заболевание россиянина протекает в лёгкой форме, его состояние оценивают как удовлетворительное. Там также добавили, что люди, с которым общался инфицированный, находятся под наблюдением.
Штаб рассказал, что россиянин вернулся из Италии 23 февраля, а 27 февраля обратился в поликлинику, после чего его госпитализировали.
1 марта стало известно, что у Давида Берова — вернувшегося из Милана москвича — заподозрили коронавирус. Его поместили в общую палату и разрешили ходить по больнице.
По состоянию на 2 марта, общее число заражённых Covid-19 во всём мире достигло 89 тысяч человек, более трёх тысяч инфицированных умерли. Случаи заражения зафиксировали в 65 странах.
Сжечь его!!!
Да не, пусть по больнице походит сначала.
Сходит в администрацию президента, в местные суды, пообщаться с росгвардией.
На митинги и одиночные пикеты теперь стоит выходить в масках. И громко кашлять.
Спасибо за пуш. Теперь на работе только это и обсуждаем.
Ну а что такого? Все одиночные палаты заняты теми, кто заплатил
Удивительно то, что его с подозрением положили в общую палату с другими людьми вообще... хотя учитывая уровень подготовки к вирусу в России, не совсем удивительно...
А ты чо не русня?
Медный холод
Я узбек
Эх, Орлов-Орлов, зачем ты такой?
Устал от травли
Ты что, таракан?
Хз
Пройди тест
Так ты же хохлораб гомополяков, а не москвич
Так ты же хохлораб гомополяков, а не москвич
гомораб хохлополяцких москвичей
Да — а ты нет😈
А я из богоизбранной нации, мне не страшно
@Вахтёр TJ забаньте пожалуйста Орлова
Медный холод
За что
отписался от тебя, плохие вещи пишешь
" Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб, который не сообщает имя инфицированного."
"1 марта стало известно, что у Давида Берова — вернувшегося из Милана москвича — заподозрили коронавирус. "
Ктобы это мог быть? 🤔
Как же задолбало! Почему это должно было случиться как раз тогда, когда у меня отпуск в Италии? В четверг улетаю в Рим - буду держать вас в курсе!
мне через месяц лететь, вот думаю не заблочат ли там всё, не закроют ли музеи.
Каждый раз, когда вижу новость про коронавирус, представляю, что получаю от него звонок, в котором он мне говорит те самые слова. Ссыкотно чет.
Страстной единорожек88
Судя по таким фантазиям ты уже чем-то заражён. Возможно, тоже нового типа...
Самое смешное что пациенту самому не сказали что у него корона. А TJ уже знает все
Нестолько интересно, что он в общей палате лежал, сколько КАК он добирался до больницы? Ведь вирус же, насколько известно, заразен даже на стадии инкубационного периода, а этот товарищ уже болел.
Я вообще удивлен что хоть один случай у нас решили проафешировать
Недавно скинули ссылку о том как девушка пыталась узнать заражена она или нет после прилета из Милана.
https://www.instagram.com/p/B9Os3esAMC0/?igshid=19cb3uwclcog9