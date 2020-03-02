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Артём Мазанов
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У россиянина, вернувшегося из Италии, диагностировали коронавирус Материал редакции

Те, кто общался с инфицированным, находятся под медицинским наблюдением.

57 комментариев
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У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус Covid-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб, который не сообщает имя инфицированного. Это шестой подтверждённый случай Covid-19 в России.

В штабе уточнили, что заболевание россиянина протекает в лёгкой форме, его состояние оценивают как удовлетворительное. Там также добавили, что люди, с которым общался инфицированный, находятся под наблюдением.

Штаб рассказал, что россиянин вернулся из Италии 23 февраля, а 27 февраля обратился в поликлинику, после чего его госпитализировали.

По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

1 марта стало известно, что у Давида Берова — вернувшегося из Милана москвича — заподозрили коронавирус. Его поместили в общую палату и разрешили ходить по больнице.

По состоянию на 2 марта, общее число заражённых Covid-19 во всём мире достигло 89 тысяч человек, более трёх тысяч инфицированных умерли. Случаи заражения зафиксировали в 65 странах.

#новости #covid19

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57 комментариев
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...

5

Сжечь его!!!

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Евгений Долгий

...
36

Да не, пусть по больнице походит сначала.

Ответить

Ilya Proklov

Евгений
8

Сходит в администрацию президента, в местные суды, пообщаться с росгвардией.

Ответить

Евгений Долгий

Ilya
0

На митинги и одиночные пикеты теперь стоит выходить в масках. И громко кашлять.

Ответить

ouxen

Евгений
0

и других позаражает

Ответить

Научно-Технический Влад

ouxen
2

В час пик в метро 

Ответить

Евгений Долгий

ouxen
2

Ну а что туда-сюда феербригаден гонять 

Ответить

Anton Gostev

...
0

Расстрелять

Ответить

Poe Ghost

...
0

Делов-то, отправить назад в Италию.

Ответить

rossoshmap

16
Ответить

Лев Люкшин

13

Спасибо за пуш. Теперь на работе только это и обсуждаем.

Ответить

hyposlasher

Лев
9

ну хоть будет теперь чем заняться на работе

Ответить

not like you

9

Почалося

Ответить

Павел Соколов

5

Ну а что такого? Все одиночные палаты заняты теми, кто заплатил

Ответить

сволочь

Павел
9
Ответить

Darya Timofeeva

Павел
4

Удивительно то, что его с подозрением положили в общую палату с другими людьми вообще... хотя учитывая уровень подготовки к вирусу в России, не совсем удивительно...

Ответить

Медный холод

–2

Надеюсь русня подохнет наконец 🤩🤩

Ответить

Твиттерский Жук

Медный
0

А ты чо не русня?

Ответить

Медный холод

Твиттерский
3

Я узбек

Ответить

Тимур Петров

Медный
2
Ответить

Andre Macareno

Медный
0

Девушек же красивых тогда не останется

Ответить

Mr. LoveJoy

Медный
0

Эх, Орлов-Орлов, зачем ты такой?

Ответить

Медный холод

Mr.
1

Устал от травли

Ответить

Mr. LoveJoy

Медный
4

Ты что, таракан?

Ответить

Медный холод

Mr.
0

Хз

Ответить

Mr. LoveJoy

Медный
1

Пройди тест

Ответить

Poe Ghost

Mr.
2
Ответить

Mr. LoveJoy

Poe
1

Ухади сахар не дам

Ответить

Yaroslav Brandtner

2

Ну все, сейчас все сдохнут 

Ответить

Оригинальный нос

1

Пака друзяки, с вами было иногда смешно, но зачастую хуйово. Буду скучать, обидно только, что не воспользуюсь подпиской в полной мере..

Ответить

Медный холод

Оригинальный
1

Так ты же хохлораб гомополяков, а не москвич

Ответить

Сергей Морозов

Медный
2

Так ты же хохлораб гомополяков, а не москвич

гомораб хохлополяцких москвичей

Ответить

Оригинальный нос

Медный
1

Да — а ты нет😈

Ответить

Медный холод

Оригинальный
1

А я из богоизбранной нации, мне не страшно

Ответить

Сергей Васильев

Медный
1

@Вахтёр TJ забаньте пожалуйста Орлова

Ответить

Медный холод

Сергей
1

За что

Ответить

Забавный магнит

Медный
1

отписался от тебя, плохие вещи пишешь

Ответить

Медный холод

Забавный
3

Извини

Ответить

Забавный магнит

Медный
3

а, вспомнил, что я не русня

Ответить

Забавный магнит

Забавный
1

Национальностб это социальный конструкт

Ответить

Забавный магнит

Забавный
0

На вид чеченец в душе француз

Ответить

Забавный магнит

Забавный
0

жаль

Ответить

Оригинальный нос

Медный
0

Украинец?

Ответить

Александр ысыыфс

1

Первый пошёл! 

Ответить

сволочь

1

" Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб, который не сообщает имя инфицированного."
"1 марта стало известно, что у Давида Берова — вернувшегося из Милана москвича — заподозрили коронавирус. "
Ктобы это мог быть? 🤔

Ответить

uouipopuiy

сволочь
0

ну он же не один там такой

Ответить

Сергей Куриленко

1

Как же задолбало! Почему это должно было случиться как раз тогда, когда у меня отпуск в Италии? В четверг улетаю в Рим - буду держать вас в курсе!

Ответить

Nemiro Ilia

Сергей
0

мне через месяц лететь, вот думаю не заблочат ли там всё, не закроют ли музеи.

Ответить

Евгений Кочин

0

Каждый раз, когда вижу новость про коронавирус, представляю, что получаю от него звонок, в котором он мне говорит те самые слова. Ссыкотно чет.

Ответить

Страстной единорожек88

Евгений
1

Судя по таким фантазиям ты уже чем-то заражён. Возможно, тоже нового типа...

Ответить

August Alonso

0

Plague Inc

Ответить

Anton Gostev

0

Ой, где вирус, а где мы.

Ответить

Igor Chraplak

0

попомните

Ответить

Андрей Гоцев

0

Самое смешное что пациенту самому не сказали что у него корона. А TJ уже знает все

Ответить

Юлия Прибыткова

0

Нестолько интересно, что он в общей палате лежал, сколько КАК он добирался до больницы? Ведь вирус же, насколько известно, заразен даже на стадии инкубационного периода, а этот товарищ уже болел.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Юлия
0

На метро, надеюсь) 

Ответить

Sergey Volkov

0

Я вообще удивлен что хоть один случай у нас решили проафешировать

Недавно скинули ссылку о том как девушка пыталась узнать заражена она или нет после прилета из Милана. 
https://www.instagram.com/p/B9Os3esAMC0/?igshid=19cb3uwclcog9

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