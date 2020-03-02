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Новости
Алексей Боржонов
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Власти Китая принуждают уйгуров работать на фабриках Nike, Apple, Uniqlo и других 80 всемирно известных брендов Материал редакции

С 2017 по 2019 год из провинции Синьцзян выслали тысячи уйгуров для работы на фабриках.

9 комментариев
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Направления, по которым из провинции Синьцзян высылали уйгуров​ в другие части Китая  Инфографика: ASPI

Китайские власти принуждают уйгуров работать на фабриках 83 всемирно известных брендов. Об этом говорится в докладе Австралийского института стратегической политики (ASPI).

Авторы документа утверждают, что с 2017 по 2019 год как минимум 80 тысяч уйгуров выслали из Синьцзян-Уйгурского автономного района на фабрики в девяти других провинциях Китая. Там их привлекают к принудительному труду по рабочим контрактам на 27 фабриках, связанных со всемирно известными брендами. Всего ASPI пишет о 83 компаниях, в числе которых Apple, Volkswagen, Nike, Uniqlo и Samsung.

Снимок со спутника одной из фабрик в провинции Синьцзян. На изображении отмечен забор по периметру, посты охраны и общежития Фото: ASPI

Уйгуров селят в общежитиях, им ограничивают свободу перемещения, проводят с ними идеологическую подготовку и запрещают совершать религиозные обряды, говорится в докладе.

Уйгурам очень сложно отказаться рабочих контрактов, так как они связаны с репрессивным аппаратом и системой политической обработки как внутри, так и за пределами Синьцзяна.

из доклада ASPI

ASPI утверждает, что подготовило документ на основе открытых данных, снимков со спутников, репортажей в СМИ и научных исследованиях.

Уйгуры — народ, исповедующий ислам и проживающий на северо-западе Китая в Уйгурском автономном районе. С 2018 года в СМИ начали появляться доклады о притеснениях этой этнической группы со стороны китайских властей. Под предлогом борьбы с экстремизмом за уйгурами установили слежку и организовали для них воспитательные лагеря.

#новости #китай

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9 комментариев
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Теплый волк

1

Запрещают проводить религиозные обряды? То есть это принудительное лечение и реабилитация с формированием трудовой дисциплины?

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Dra

0

А вот в Гуантанамо...

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Тимур Петров

0

Ждем когда какой-нибудь уйгур свалит с фабрики, а американцы снимут фильм "Побег из Синьцзяна".

Ответить

Алихан Бексеитов

0

А у них уйгуров в лагерях не заставляют подписывать письмо с поздравлением на день рождения Си Цзиньпиня?

Ответить

Александр Бунцис

0

Не понимаю в чем сложность отобрать добровольцев, проверив их на инфекцию, пустить на фабрику и работать дальше? На время эпидемии ограничить проход. Это и рабочим хорошо, переждать в безопасности и деньги заработать. Если кто не знает там и так эти «городки трудовые» без карантинов вполне изолированные. Проблема была бы решена. Но нет)

Ответить

Anna Luben

Александр
0

ну тут про коронавирус не слова ващет
это перманентная, а не временная ситуация

Ответить

Alexei Kuksin

0

Интересно, что в сети очень много информации про уйгуров, но совершенно мало про тибетцев. Там ведь китайцы тоже проводят "китаизацию региона".

Ответить

Медный холод

0

Совки одобряют

Ответить

Игнат Синицын

0

На канале "Хочу домой" годненький видосик есть на эту тему. Конечно не особо информативно, но хоть своими глазами через монитор можно посмотреть на Синьцзян

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