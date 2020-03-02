С 2017 по 2019 год из провинции Синьцзян выслали тысячи уйгуров для работы на фабриках.

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Направления, по которым из провинции Синьцзян высылали уйгуров​ в другие части Китая Инфографика: ASPI

Китайские власти принуждают уйгуров работать на фабриках 83 всемирно известных брендов. Об этом говорится в докладе Австралийского института стратегической политики (ASPI).

Авторы документа утверждают, что с 2017 по 2019 год как минимум 80 тысяч уйгуров выслали из Синьцзян-Уйгурского автономного района на фабрики в девяти других провинциях Китая. Там их привлекают к принудительному труду по рабочим контрактам на 27 фабриках, связанных со всемирно известными брендами. Всего ASPI пишет о 83 компаниях, в числе которых Apple, Volkswagen, Nike, Uniqlo и Samsung.

Снимок со спутника одной из фабрик в провинции Синьцзян. На изображении отмечен забор по периметру, посты охраны и общежития Фото: ASPI

Уйгуров селят в общежитиях, им ограничивают свободу перемещения, проводят с ними идеологическую подготовку и запрещают совершать религиозные обряды, говорится в докладе.

Уйгурам очень сложно отказаться рабочих контрактов, так как они связаны с репрессивным аппаратом и системой политической обработки как внутри, так и за пределами Синьцзяна. из доклада ASPI

ASPI утверждает, что подготовило документ на основе открытых данных, снимков со спутников, репортажей в СМИ и научных исследованиях.