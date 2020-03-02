Прямой эфир
что происходит в интернете
С 2017 по 2019 год из провинции Синьцзян выслали тысячи уйгуров для работы на фабриках.
Китайские власти принуждают уйгуров работать на фабриках 83 всемирно известных брендов. Об этом говорится в докладе Австралийского института стратегической политики (ASPI).
Авторы документа утверждают, что с 2017 по 2019 год как минимум 80 тысяч уйгуров выслали из Синьцзян-Уйгурского автономного района на фабрики в девяти других провинциях Китая. Там их привлекают к принудительному труду по рабочим контрактам на 27 фабриках, связанных со всемирно известными брендами. Всего ASPI пишет о 83 компаниях, в числе которых Apple, Volkswagen, Nike, Uniqlo и Samsung.
Уйгуров селят в общежитиях, им ограничивают свободу перемещения, проводят с ними идеологическую подготовку и запрещают совершать религиозные обряды, говорится в докладе.
ASPI утверждает, что подготовило документ на основе открытых данных, снимков со спутников, репортажей в СМИ и научных исследованиях.
Уйгуры — народ, исповедующий ислам и проживающий на северо-западе Китая в Уйгурском автономном районе. С 2018 года в СМИ начали появляться доклады о притеснениях этой этнической группы со стороны китайских властей. Под предлогом борьбы с экстремизмом за уйгурами установили слежку и организовали для них воспитательные лагеря.
Ждем когда какой-нибудь уйгур свалит с фабрики, а американцы снимут фильм "Побег из Синьцзяна".
А у них уйгуров в лагерях не заставляют подписывать письмо с поздравлением на день рождения Си Цзиньпиня?
Не понимаю в чем сложность отобрать добровольцев, проверив их на инфекцию, пустить на фабрику и работать дальше? На время эпидемии ограничить проход. Это и рабочим хорошо, переждать в безопасности и деньги заработать. Если кто не знает там и так эти «городки трудовые» без карантинов вполне изолированные. Проблема была бы решена. Но нет)
ну тут про коронавирус не слова ващет
это перманентная, а не временная ситуация
Интересно, что в сети очень много информации про уйгуров, но совершенно мало про тибетцев. Там ведь китайцы тоже проводят "китаизацию региона".
На канале "Хочу домой" годненький видосик есть на эту тему. Конечно не особо информативно, но хоть своими глазами через монитор можно посмотреть на Синьцзян