Этот метод уже использовали для ремонта космического корабля в 2018 году.

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Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая производит корабль «Союз», запатентовала способ заклейки отверстий в корпусе корабля при помощи салфетки и клея. Внимание на это обратило РИА «Новости».

В документе указано, что метод разработан для ликвидации различных дефектов в корпусе корабля размером до 10 миллиметров, через которое утекает воздух, в условиях космического полёта. В эту категорию попадают повреждения от микрометеоритов, космического мусора и отверстия, сделанные экипажем по ошибке в ходе ремонтных работ.

Авторы патента утверждают, что для ликвидации подобных повреждений необходимо использовать салфетку, пропитанную герметиком. Её нужно протолкнуть в отверстие, параллельно впрыскивая клей. Затем отверстие необходимо проверить на предмет надёжности при помощи ультразвукового течеискателя и при необходимости нанести ещё несколько слоёв клея.

Агентство утверждает, что аналогичный метод ремонта использовался в 2018 году, когда в бытовом отсеке «Союза» нашли двухмиллиметровое отверстие неизвестного происхождения. Космонавты пропитали ткань составом «Герметалл» и протолкнули её в отверстие.