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Этот метод уже использовали для ремонта космического корабля в 2018 году.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая производит корабль «Союз», запатентовала способ заклейки отверстий в корпусе корабля при помощи салфетки и клея. Внимание на это обратило РИА «Новости».
В документе указано, что метод разработан для ликвидации различных дефектов в корпусе корабля размером до 10 миллиметров, через которое утекает воздух, в условиях космического полёта. В эту категорию попадают повреждения от микрометеоритов, космического мусора и отверстия, сделанные экипажем по ошибке в ходе ремонтных работ.
Авторы патента утверждают, что для ликвидации подобных повреждений необходимо использовать салфетку, пропитанную герметиком. Её нужно протолкнуть в отверстие, параллельно впрыскивая клей. Затем отверстие необходимо проверить на предмет надёжности при помощи ультразвукового течеискателя и при необходимости нанести ещё несколько слоёв клея.
Агентство утверждает, что аналогичный метод ремонта использовался в 2018 году, когда в бытовом отсеке «Союза» нашли двухмиллиметровое отверстие неизвестного происхождения. Космонавты пропитали ткань составом «Герметалл» и протолкнули её в отверстие.
После ликвидации отверстия космонавты вышли в открытый космос и взяли образцы с места бытового отсека, где нашли отверстие. В сентябре 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причина появления дыры определена, но объявлять её не планируется.
Есть лучше способ.
А может стоит делать космические корабли без не предусмотренных конструкцией отверстий?