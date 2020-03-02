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Arthur Khamzin
2603

Производитель ракет «Союз» запатентовал способ заклейки дыр в корпусе космического корабля при помощи салфетки и клея Материал редакции

Этот метод уже использовали для ремонта космического корабля в 2018 году.

9 комментариев
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая производит корабль «Союз», запатентовала способ заклейки отверстий в корпусе корабля при помощи салфетки и клея. Внимание на это обратило РИА «Новости».

В документе указано, что метод разработан для ликвидации различных дефектов в корпусе корабля размером до 10 миллиметров, через которое утекает воздух, в условиях космического полёта. В эту категорию попадают повреждения от микрометеоритов, космического мусора и отверстия, сделанные экипажем по ошибке в ходе ремонтных работ.

Авторы патента утверждают, что для ликвидации подобных повреждений необходимо использовать салфетку, пропитанную герметиком. Её нужно протолкнуть в отверстие, параллельно впрыскивая клей. Затем отверстие необходимо проверить на предмет надёжности при помощи ультразвукового течеискателя и при необходимости нанести ещё несколько слоёв клея.

Агентство утверждает, что аналогичный метод ремонта использовался в 2018 году, когда в бытовом отсеке «Союза» нашли двухмиллиметровое отверстие неизвестного происхождения. Космонавты пропитали ткань составом «Герметалл» и протолкнули её в отверстие.

После ликвидации отверстия космонавты вышли в открытый космос и взяли образцы с места бытового отсека, где нашли отверстие. В сентябре 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причина появления дыры определена, но объявлять её не планируется.

#новости #космос

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9 комментариев
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George Weiller

11
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Тимур Петров

5

Есть лучше способ.

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Невыносимый чувак

Тимур
4

Две кита на чем держится РФ

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DJ Ебан

Тимур
0
Ответить

Роман Белоус

2

Залеплять нужно дошираком, это все знают

Ответить

Andre Macareno

0

Джобс одобряет

Ответить

Игорь Рачук

0

А жевачкой можно?

Ответить

Ярослав Лазор

0

А может стоит делать космические корабли без не предусмотренных конструкцией отверстий? 

Ответить

Ярослав Лазор

Ярослав
0

А, не - хуйню сморозил, извините.

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