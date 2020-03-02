Россия впервые примет финал Суперкубка УЕФА. Матч в 2023 году пройдёт в Казани

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Этот стадион принимал матчи чемпионата мира 2018 года.
Россия впервые примет финал Суперкубка УЕФА, где встречаются победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матч пройдёт в 2023 году в Казани. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Сейчас домашний стадион местного «Рубина» называется «Ак Барс Арена» — но на время международных соревнований он носит название «Казань Арена». Его открыли в 2013 году, он принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Вместимость стадиона — свыше 45 тысяч зрителей
«Рубин» крайне редко играет на «Ак Барс Арене» из-за нефутбольных мероприятий, в числе которых Универсиада и чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. Сейчас футбольный клуб принимает матчи на своём старом стадионе «Центральный.
Мб приеду
Особенно, если ЛФК будет играть
Надо будет устроить сходку tj на этом матче, тоже поеду.
Был на нем на кубке конференций на двух матчах.
Отличный стадион и народ мгновенно рассасывается с трибун без ожиданий после окончания матча.
Хороший повод сходить ещё раз будет.