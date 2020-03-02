Россия впервые примет финал Суперкубка УЕФА. Матч в 2023 году пройдёт в Казани

Этот стадион принимал матчи чемпионата мира 2018 года.

В закладки

​«Ак Барс Арена» Снимок РИА «Новости»

Россия впервые примет финал Суперкубка УЕФА, где встречаются победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матч пройдёт в 2023 году в Казани. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Сейчас домашний стадион местного «Рубина» называется «Ак Барс Арена» — но на время международных соревнований он носит название «Казань Арена». Его открыли в 2013 году, он принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Вместимость стадиона — свыше 45 тысяч зрителей