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Артём Мазанов
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Россия впервые примет финал Суперкубка УЕФА. Матч в 2023 году пройдёт в Казани Материал редакции

Этот стадион принимал матчи чемпионата мира 2018 года.

13 комментариев
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​«Ак Барс Арена» Снимок РИА «Новости»

Россия впервые примет финал Суперкубка УЕФА, где встречаются победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. Матч пройдёт в 2023 году в Казани. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Сейчас домашний стадион местного «Рубина» называется «Ак Барс Арена» — но на время международных соревнований он носит название «Казань Арена». Его открыли в 2013 году, он принимал матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Вместимость стадиона — свыше 45 тысяч зрителей

«Рубин» крайне редко играет на «Ак Барс Арене» из-за нефутбольных мероприятий, в числе которых Универсиада и чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. Сейчас футбольный клуб принимает матчи на своём старом стадионе «Центральный.

#новости #футбол #спорт

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13 комментариев
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Rudolf Cunningham

4

Не, ну раз в пять лет там можно и футбол погонять.

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пепси

0

Мб приеду
Особенно, если ЛФК будет играть

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Тимур Петров

пепси
0

Надо будет устроить сходку tj на этом матче, тоже поеду.

Ответить

пепси

Тимур
2

ТЖшники на футболе? Ну прям пидорасы в квадрате)))00

Ответить

Тимур Петров

пепси
0

Если будут судить матч, то в кубе)

Ответить

Забавный магнит

Тимур
0

не в кубе, а на Кубе

Ответить

Медный холод

Забавный
2

На коубе

Ответить

пепси

Тимур
0

Ого
У меня встал

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Драгоценный ГОСТ

0

Россия впервые примет финал Суперкубка УЕФА. Матч в 2023 году пройдёт в Казани

Ну давайте загадывать не будем. До 2023-го ещё дожить надо.

Ответить

пепси

Драгоценный
0

nCov-19 на месте

Ответить

пепси

0

Там же ещё финал ЛЧ будет в СПб

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Владимир Земсков

0

Был на нем на кубке конференций на двух матчах.
Отличный стадион и народ мгновенно рассасывается с трибун без ожиданий после окончания матча.
Хороший повод сходить ещё раз будет.

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Игнат Синицын

–1

ФУУУУУТБОООООЛ БЛЯЯЯЯЯЯЯТЬ!!!!

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