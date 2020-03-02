Мужчину, зачитавшего рэп перед полицейским в аэропорту Омска, увезли в психиатрическую больницу

Если его признают недееспособным, то к ответсвенности не привлекут.

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В аэропорту Омска мужчина зачитал рэп перед полицейским, после чего ему вызвали бригаду скорой помощи, которая увезла его в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Омске» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СФО.

На видео, которое сняли очевидцы, мужчина подходит к полицейскому, размахивая руками и читая рэп. Он произносит: «Кто ты для меня в данный момент? Что? А? Ну, посмотри ещё разок. Что, да? Страх я вижу в твоих глазах. Эй, да, тени вокруг меня это. Я был избран выше, чем тебя».

В МВД пояснили, что мужчине вызвали бригаду скорой помощи и увезли его в психиатрическую больницу. У него не выявили следов алкогольного или наркотического опьянения. Если его признают недееспособным, то не привлекут к отвественности. Что именно ему могут вменить, в ведомстве не уточнили.