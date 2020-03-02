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Алексей Боржонов
3475

Мужчину, зачитавшего рэп перед полицейским в аэропорту Омска, увезли в психиатрическую больницу Материал редакции

Если его признают недееспособным, то к ответсвенности не привлекут.

48 комментариев
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В аэропорту Омска мужчина зачитал рэп перед полицейским, после чего ему вызвали бригаду скорой помощи, которая увезла его в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Омске» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СФО.

На видео, которое сняли очевидцы, мужчина подходит к полицейскому, размахивая руками и читая рэп. Он произносит: «Кто ты для меня в данный момент? Что? А? Ну, посмотри ещё разок. Что, да? Страх я вижу в твоих глазах. Эй, да, тени вокруг меня это. Я был избран выше, чем тебя».

В МВД пояснили, что мужчине вызвали бригаду скорой помощи и увезли его в психиатрическую больницу. У него не выявили следов алкогольного или наркотического опьянения. Если его признают недееспособным, то не привлекут к отвественности. Что именно ему могут вменить, в ведомстве не уточнили.

В пресс-службе транспортной полиции рассказали, что мужчина не был пассажиром, и в аэропорту находился «просто так». Там добавили, что кроме фристайла, он ничем не мешал сотрудникам.

#новости #рэп

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48 комментариев
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Владимир Земсков

25

Мем материализовался

Ответить

Anton Ivanov

Владимир
1
Ответить

bor_vn

Anton
0

Йоу

Ответить

Jorn Helme

20

Вот когда выпустит альбом, тогда и обращайтесь

Ответить

Руслан Турченко

Jorn
0

Не жидись! Тру-гэнста мимолетны. Сегодня вертикальный, завтра горизонтальный. Оценим же приход музы к этому бедному, но талантливому парню из Комптона. 

Ответить

Jorn Helme

Руслан
0

В психиатрии как: кто первым халат надел, тот и тру-гэнгста
Бадум-тссс

Ответить

Илья Тимофеев

Руслан
0

He got the jazz..

Ответить

Petr

Jorn
0

Где можно скачать его альбом?

Ответить

Poe Ghost

13

Он же, за десять минут до того, как решил почитать рэп:

Ответить

Роман Белоус

Poe
1

Бля, а он не сдохнет после такой процедуры?

Ответить

Роман Новиков

Роман
0

Да не, не должен вроде

Ответить

Евгений Кочин

Poe
0

Это он переродился

Ответить

bor_vn

Poe
0

Великого и беспощадного стража метрополитена не привлекут к ответственности?

Я понимаю, что каждый из них настоящий герой и гордость нации...но рентген бешеных денег стоит. А он смотрит и нихера не делает.

Ответить

Евгений Кочин

7

Тени вокруг МЕНЯ,
Я был избран выше ТЕБЯ

Ответить

Marhal_New _Arleana

5

Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, блядина 
Головка, шлюха, жопа, член, еблан, петух… мудила 
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Гомик, мудила, пилотка, манда 
Анус, вагина, путана, педрила
 Шалава, хуила, мошонка, елда… раунд!

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Alexander Pankov

Marhal_New
0

Вернул 2014 (или когда там это говно было)

Ответить

Vadim Kraev

4

Если его признают недееспособным, то не привлекут к отвественности.

К ответственности за что? 

Ответить

Yuri Miller

Vadim
2

За реализацию права на самореализацю личности

Ответить

Аркадий Иванов

Vadim
0

Хулиганство? Аэропорт всё-таки зона повышенной безопасности, может и чего серьёзнее дадут.

Ответить

Сальвадор Корж

Аркадий
1

Что именно ему могут вменить, в ведомстве не уточнили.

Ответить

Yuri Miller

Сальвадор
0

Что он невменяемый?

Ответить

Yuri Miller

Vadim
0

За свободу слова конечно же

Ответить

Ded Pihto

1

Справедливо

Ответить

Игнат Синицын

1

"Сын, завязывай с рэпом, завязывай с рэпом, сын 
Не ходи на тусу с кэсом, ныканным в трусы 
Снимай бусы и не ссы стать человеком 
Включай репу, завязывай с рэпом, сын"
Давно было сказано, что рэп до добра не доводит))

Ответить

Вечерний томагавк_два

1

Тут будет парад шуток про реп и вменяемость

Ответить

Невероятный кот

Вечерний
0

Реквестирую комбо: реп+Омск+вменяемость

Ответить

Ярослав

1

Не заметил особой разницы между этим видео и Versus'ом

Ответить

Бешеный кубок

1

Еееее боооой

Ответить

Илья Тимофеев

Бешеный
0

Раунд!

Ответить

Проектный томагавк_два

1

Все рэперы так заканчивают.

Ответить

Иван Семёныч

1

Не всем так везет

Последнее слово. В РФ парень на суде прочитал рэп
Судья заявила, что парень наговорил себе еще на один срок.
korrespondent.net
Ответить

Ded Pihto

0

Сбежавший из психиатрической больницы мужчина зачитал рэп перед полицейским в аэропорту Омска

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Бля. Пиздец

Ответить

Немур Теметулаев

0

Тупак ужо ниторт

Ответить

Предметный космос

0

Реклама нового проекта про реп на ТНТ

Ответить

Glan

0

Спасибо за видос, узнал таки что такое реп-баттлы. 

Ответить

Glan

Glan
0

Оказалось, что я знаком с этим больше, чем я думал, да. 

Ответить

Андрей Галицкий

0

Этим рэпером был...

Ответить

Danya Kondr

0

Реклама нового проекта ресторатора АХУЕННАЯ

Ответить

Kikidon

0

Оксиморон так же наверное начинал когда-то)

Ответить

Дмитрий Чернов

0

Мужчину, зачитавшего рэп перед полицейским в аэропорту Омска, увезли в психиатрическую больницу

Заодно заберите всех тех, кто снимает видео вертикально

Ответить

Лаванда

0

Я свой диагноз знал заранее –
Спонтанное самовозгорание 
Врач сказал: «Маниакальная депрессия 
Нахуй те валиум? Не донимай меня, убейся» 

Ответить

Ev Zloyya

0

Гуф.Начало 

Ответить

Yuri Miller

0

Ждём предложение Оксюморона выпустить совместный альбом из дурки

Ответить

Неплохой теркин30см

0

Перенеси в Рэп

Ответить

Макс Шлыков

0

просто оставлю это здесь)

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Дмитрий Цветков

0
Ответить

Леонид Федотов

0

Заразился блекстаром пацан

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