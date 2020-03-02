Мужчину, зачитавшего рэп перед полицейским в аэропорту Омска, увезли в психиатрическую больницу

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Если его признают недееспособным, то к ответсвенности не привлекут.
В аэропорту Омска мужчина зачитал рэп перед полицейским, после чего ему вызвали бригаду скорой помощи, которая увезла его в психиатрическую больницу. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Омске» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СФО.
На видео, которое сняли очевидцы, мужчина подходит к полицейскому, размахивая руками и читая рэп. Он произносит: «Кто ты для меня в данный момент? Что? А? Ну, посмотри ещё разок. Что, да? Страх я вижу в твоих глазах. Эй, да, тени вокруг меня это. Я был избран выше, чем тебя».
В МВД пояснили, что мужчине вызвали бригаду скорой помощи и увезли его в психиатрическую больницу. У него не выявили следов алкогольного или наркотического опьянения. Если его признают недееспособным, то не привлекут к отвественности. Что именно ему могут вменить, в ведомстве не уточнили.
В пресс-службе транспортной полиции рассказали, что мужчина не был пассажиром, и в аэропорту находился «просто так». Там добавили, что кроме фристайла, он ничем не мешал сотрудникам.
Мем материализовался
Вот когда выпустит альбом, тогда и обращайтесь
Не жидись! Тру-гэнста мимолетны. Сегодня вертикальный, завтра горизонтальный. Оценим же приход музы к этому бедному, но талантливому парню из Комптона.
Он же, за десять минут до того, как решил почитать рэп:
Бля, а он не сдохнет после такой процедуры?
Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, блядина
Головка, шлюха, жопа, член, еблан, петух… мудила
Рукоблуд, ссанина, очко, блядун, вагина
Сука, ебланище, влагалище, пердун, дрочила
Пидор, пизда, туз, малафья
Гомик, мудила, пилотка, манда
Анус, вагина, путана, педрила
Шалава, хуила, мошонка, елда… раунд!
Если его признают недееспособным, то не привлекут к отвественности.
К ответственности за что?
Хулиганство? Аэропорт всё-таки зона повышенной безопасности, может и чего серьёзнее дадут.
Что именно ему могут вменить, в ведомстве не уточнили.
"Сын, завязывай с рэпом, завязывай с рэпом, сын
Не ходи на тусу с кэсом, ныканным в трусы
Снимай бусы и не ссы стать человеком
Включай репу, завязывай с рэпом, сын"
Давно было сказано, что рэп до добра не доводит))
Сбежавший из психиатрической больницы мужчина зачитал рэп перед полицейским в аэропорту Омска
Спасибо за видос, узнал таки что такое реп-баттлы.
Мужчину, зачитавшего рэп перед полицейским в аэропорту Омска, увезли в психиатрическую больницу
Заодно заберите всех тех, кто снимает видео вертикально
Я свой диагноз знал заранее –
Спонтанное самовозгорание
Врач сказал: «Маниакальная депрессия
Нахуй те валиум? Не донимай меня, убейся»