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Местные власти пояснили, что победителей всё же определяет специальная комиссия, а не мэр.
Мэр Томска Иван Кляйн наградил почётным знаком «Меценат города» свою жену. Об этом сообщается на сайте местной администрации.
Галина Кляйн возглавляет пивоваренный завод «Томское пиво» с 2013 года. На эту должность её назначил муж, после того, как стал мэром города. Кроме неё эту награду также получил руководитель «Востокгазпром» Виталий Кутепов.
В городской администрации пояснили РИА «Новости», что это звание «вручается за многолетний вклад бизнес-структур в развитие города, а победителей определяет специальная комиссия». Традиция награждать меценатов в Томске появилась в 2015 году.
Местные власти пояснили, что победителей всё же определяет специальная комиссия, а не мэр.