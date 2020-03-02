Местные власти пояснили, что победителей всё же определяет специальная комиссия, а не мэр.

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Галина и Иван Кляйн

Фото Дмитрия Кандинского, vtomske.ru

Мэр Томска Иван Кляйн наградил почётным знаком «Меценат города» свою жену. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Галина Кляйн возглавляет пивоваренный завод «Томское пиво» с 2013 года. На эту должность её назначил муж, после того, как стал мэром города. Кроме неё эту награду также получил руководитель «Востокгазпром» Виталий Кутепов.