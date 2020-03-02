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Артём Мазанов
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Мэр Томска вручил жене награду «меценат города». Она вместо него возглавила пивоваренный завод Материал редакции

Местные власти пояснили, что победителей всё же определяет специальная комиссия, а не мэр.

5 комментариев
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Галина и Иван Кляйн
 Фото Дмитрия Кандинского, vtomske.ru

Мэр Томска Иван Кляйн наградил почётным знаком «Меценат города» свою жену. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Галина Кляйн возглавляет пивоваренный завод «Томское пиво» с 2013 года. На эту должность её назначил муж, после того, как стал мэром города. Кроме неё эту награду также получил руководитель «Востокгазпром» Виталий Кутепов.

В городской администрации пояснили РИА «Новости», что это звание «вручается за многолетний вклад бизнес-структур в развитие города, а победителей определяет специальная комиссия». Традиция награждать меценатов в Томске появилась в 2015 году.

#новости #регионы

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5 комментариев
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Тимур Петров

8
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Poe Ghost

5

Ну, почти.

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George Weiller

4

Местные власти пояснили, что победителей всё же определяет специальная комиссия, а не мэр.

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Аркадий Иванов

0
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Иван Семёныч

Аркадий
0

Как пивас то?

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