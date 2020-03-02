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Anna Begiashvili
3387

Новые поправки Путина в Конституцию: бог, брак как союз мужчины и женщины, а также преемственность от СССР Материал редакции

Обновляемый материал о поправках в Конституцию, внесённых президентом ко второму чтению в Госдуме.

94 комментария
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Фото Екатерины Штукиной, Reuters

В январе Госдума в первом чтении рассмотрела поправки в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным. О том, какие поправки тогда внёс президент, TJ уже писал.

До 2 марта проводился сбор поправок ко второму чтению. Все предложения Путина изложены на 24 страницах. Из них три страницы занимают новые положения.

Проект пока не опубликован, голосование по нему намечено на 10 марта. Но спикер Госдумы Вячеслав Володин уже частично рассказал о том, что предложил Путин, а «Ведомости» ознакомились с документом:

  • Добавить упоминание бога. «Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство», — такой текст, по словам Володина, предложено включить в основной закон;
  • Определить брак как союз мужчины и женщины;
  • Закрепить статус России как правопреемницы Советского Союза;
  • Включить запрет для муниципальных служащих иметь иностранные счета и гражданства;
  • Признать русский народ государствообразующим;
  • Добавить положение о недопустимости отчуждения частей территории России и призывов к этому;
  • Закрепить использование русского языка на всей территории страны, но предоставить право республикам устанавливать национальные языки в качестве государственных;
  • Признать очернение подвига народа при защите Отечества антиконституциональным;
  • Считать изменения в Конституцию одобренными, если их поддерживают более половины участников голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 22 апреля 2020 года. Перед этим текст поправок должны одобрить две трети субъектов. Конституционный суд проверит их на соответствие «неизменяемым» 1, 2 и 9 статьям Конституции.

Атаман, пианист и автор закона об автономном…
Следующий президент не сможет отработать четыре срока, как Путин, а утверждать министров будет…
tjournal.ru

«Признать русский народ тупо лучшим и всего делов»: первая реакция в соцсетях

На новости о свежих поправках, предложенных Путиным, уже отреагировал Твиттер.

Я дико извиняюсь @traktor_bang
Поясните, не могу разобраться. Когда чекист, изучавший научный атеизм, и представитель лгбт говорят о поправках с верой в бога и с браком как союзом мужчины и женщины, то это фальсификация истории, умаление подвига предков или мэнспрединг???
не хухры-мухры @zuukhra
Поправками президента к законопроекту о Конституции РФ устанавливается, что русский народ является государствообразующим — Володин

Ура, теперь я буду человеком второго сорта по конституции!
РИП Новости @riarip
Признать русский народ государствообразующим.
А вот эти полумеры зачем? Признать русский народ тупо лучшим и всего делов
Liza Fokht @lizafoht
это мое личное мнение, но для меня абсолютно удивительно, что ни одна политическая сила в России не попыталась запустить кампанию о спорности тех поправок, которые предлагает Путин
Feldman @EvgenyFeldman
как хорошо, что Володин (не гей) поможет Путину закрепить в конституции, что брак — это союз мужчины и женщины (не геев)
Mikhail Zelenskiy @Zforever
Путин предложил закрепить в Конституции союз Володина и Грефа

#путин #конституция #законы

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94 комментария
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Nikolai Popov

33

Теперь мы официально перестаем быть светским государством?

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Иван Сидоров

Nikolai
3

советским быть обьективно лучше 

Ответить

Nikolai Popov

Иван
6

Дед на старости решил удариться в ностальгию.

Ответить

Litnikov Danil

Nikolai
1

Лучший коммент был про это на лентаче, мол не хватает еще колбасы по 2.20 и Сталина

Ответить

Иван Сидоров

Litnikov
1

есть путинка по 75 и путин

Ответить

Nikolai Popov

Иван
1

Стоп, ведь у водке есть минимальная цена, вроде 230 рублей за 0.5

Ответить

Иван Сидоров

Nikolai
0

отсылка к этому

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

Светско-советским.

Ответить

Kirill Guzikov

Иван
0

Советское развалилось, потому что веры в бога не было

Ответить

Litnikov Danil

Kirill
0

Сделаем новое, с блекджеком и... кхм.

Ответить

fox_rus

Nikolai
1

Вроде давно как, после одноименных законов в защиту верующих

Ответить

Alexander Golovnin

Nikolai
0

Если наличие упоминаний бога в конституции показатель светскости, то как минимум США, Германия не светские г-ва

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Nikolai
0

Христианское государство России и Беларуси.

Ответить

Nikolai Popov

Амир
0

Звучит угрожающе )))

Ответить

Marhal_New _Arleana

23

Звучит крипово. Удачи россияне.

Ответить

Противный цветок

Marhal_New
22

Ну всё, мы в рай

Ответить

Сальвадор Корж

Противный
0

А мы сдохнем?

Ответить

Противный цветок

Сальвадор
2

С божьей помощью

Ответить

Litnikov Danil

Противный
0

Скоро день космонавтики бзв

Ответить

check-it-out

10

 Определить семью как союз мужчины и женщины

А ну когда родители расходятся, ребёнок типа не в семье растёт? Или когда кто-то из них умирет?

Ответить

Константин Курасов

check-it-out
44

>Определить семью как союз мужчины и женщины 

А ну теперь когда родители расходятся, ребёнок больше без семьи?

когда родители расходятся, это РАЗВАЛ СОЮЗАААА!!!

Ответить

Marhal_New _Arleana

Константин
1

сук)

Ответить

пепси

Константин
0

ГОРБАЧЁВ ПИДОРАС!

Ответить

Противный цветок

пепси
2

Всегда интересовало, почему развал Союза ассоциируется с Горбачевым, а не с Ельциным и беловежской бандой

Ответить

пепси

Противный
0

Ну так мыслят наши люди — детали не интересуют их и выяснять они их не хотят

Ответить

Противный цветок

пепси
0

Ну тогда поправки зайдут на ура

Ответить

Константин Курасов

Противный
0

потому что он был вялый хуй, начавший реформы без готовой программы
только у такого вялого хуя старый алкаш смог увести власть над сверхдержавой

Ответить

Противный цветок

Констан…
0

таки да, но непосредственно к развалу он не причастен и был категорически против

Ответить

Анатолий Чиквин

21

Россия, как наследница Советского Союза, передавшего нам веру в Бога...

Мда, православное национал коммунистическое самодержавие уже перестаёт быть шуткой

Ответить

Необходимый каякер

Анатолий
5

Учитывая что совок гонял церковников как вшивых по бане 

Ответить

Взаимный хичхакер

12

Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство

этот набор букв еще можно хуйнёй назвать, или уже нельзя?

Ответить

Взаимный хичхакер

Взаимный
3

"Предки передавшие память и веру," откуда это они взяли, из конституции Казахстана? Или шойгу постарался? Русским вообще не свойственно предкопочитание

Ответить

Litnikov Danil

Взаимный
5

"Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши - улыбаются вам?"

Ответить

Медный холод

11

Что за хуйня пиздец. Как можно такую клоунаду и изнасилование конституции терпеть

Ответить

Сальвадор Корж

Медный
5

Ну, вы ж терпите

Ответить

Медный холод

Сальвадор
1

Кто вы-то, шизоид?

Ответить

Оригинальный нос

Медный
2

Не обращай внимания, он на всех кидается

Ответить

пепси

Медный
1

Ну очевидно, что жители РФ — в Украине такая хуйня не прокатила бы)

Ответить

Night Guest

10
Ответить

Evgeniy Smirnov

7

Ох, не думал, что песню «Наши иконы самые красивые» перенесут в конституцию

Ответить

Sapar Nurkamal

6

Насколько я помню, голосование будет за «пакет» поправок, верно? Ну, там будет вся эта хуйня с богом и скрепами + плюшки для ВВП как бы невзначай, и всё, половину так или иначе нарисуют. Сори если очевидное пишу.

Ответить

Иван Курбатов

Sapar
3

За «пакетом» поправок последует целая фура, от которой охуеют если не все, то 146% как минимум.

Ответить

Противный цветок

Sapar
1

Всё так

Ответить

Солнечный Валера

Sapar
0

Голосование всё равно не имеет никакой правовой силы и никак не влияет на принятие «поправок». Могли бы с тем же успехом провести очередной день варенья.

Ответить

Силовой череп

6

Ууу, духовные скрепы уже вносятся в Конституцию

Самое забавное, с трудом верится, что Путин и его клика просидят у руля еще хотя был лет 8 (особенно на фоне темпов отказа от нефтегазовой продукции в развитых странах), а потому вместо "начала новой эры" это больше похоже на маразматическую агонию и попытку спасти власть любой ценой, пока остались хотя бы крохи рейтинга (крохи - на фоне его поддержки в 2014 и "урапатриотизма").

Ответить

Владимир Дыркин

2

 Определить семью как союз мужчины и женщины

Путин старый пидарас

Ответить

Константин Курасов

Владимир
3

не осуждай их с димоном

Ответить

Илюша

Константин
1

Каво там осуждать, этот союз уже распался

Ответить

Константин Курасов

Илюша
0

это называется "Всё сложно"

Ответить

Илюша

3

Признать русский народ государствообразующим

А ничего, что у нас многонациональная страна, на карте которой есть такие штуковины как республика Татарстан и прости господи Чеченская народная республика?

Ответить

Gregory

Илюша
0

*удалено
Товарищ майор, я пошутил

Ответить

Марат Габдуллин

1

Признать русский народ государствообразующим;

В РоСсИИ нЕт ПроБлеМы раСиЗМа

Ответить

fox_rus

Марат
4

При чем про язык тоже угарного, учитывая разговоры про притеснения русского языка например в Украине. Самим можно

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Марат
1

А какие в РФ проблемы с расизмом?

Ответить

пепси

Дмитрий
1

Он есть

Ответить

hyposlasher

3

 Признать русский народ государствообразующим

А че мелочиться, надо добавить статью "хватит кормить Кавказ" и можно делать Путина императором до конца жизни

Ответить

Константин Курасов

hyposlasher
0

ну так-то он и есть государствообразующий, только вот нахуя это в конституцию добавлять?
тип давай е=мс2 добавим, закон ома там, тиорему пифагора
а тож без конституции как же

Ответить

Мария Казакова

3

Вот же срань. А казалось, что подобные идеи звучат из уст каких-то маргиналов, которых никто не воспринимает всерьёз. 

Какого именно бога они хотят упомянуть, кстати?

Ответить

Sapar Nurkamal

Мария
0

Сталина?

Ответить

Константин Курасов

2

Включить запрет для муниципальных служащих иметь иностранные счета и гражданства;

КЕК) для муниципальных)))
они бы ещё дворникам запретили бы, уроды
Добавить упоминание бога

походу надо идти и всех агитировать идти против поправок голосовать

Ответить

Evgeniy Smirnov

Константин
2

Потом выяснится, что ТОЛЬКО для муниципальных, а для всех остальных будет можно

Ответить

Alex Sharp

Evgeniy
1

Почему "потом выяснится", если уже все ясно?

Ответить

Evgeniy Smirnov

Alex
0

Я то пока полный текст поправок не читал, может это просто выдержка оттуда

Ответить

Litnikov Danil

Константин
0

Бзв они такой коктейль намешали, что может наоборот народ только пальцем у виска будет крутить. А если будут докручивать то вообще непонятно зачем это все

Ответить

Константин Курасов

Litnikov
0

возможно они тестят ЦА, кого бы ещё на свою сторону привлечь, кто купится, поэтому всё в кучу и мешают
с боевыми мракобесами всё понятно, а остальных они проверяют

Ответить

Litnikov Danil

Константин
0

Имхо, время для таких заигрываний с ЦА уже прошло, надо было до 18 года все пихать, а сейчас уже почти 12 и карета постепенно превращается в тыкву

Ответить

George Weiller

2

Это все пыль, где реальный щит?

Ответить

fox_rus

George
1

90 пыль в глаза чтобы народ пришел голосовать за величие

Ответить

Litnikov Danil

fox_rus
1

Собственно, последний опрос и спровоцировал этот угар

Ответить

Кирилл Константинов

2

Охуеть.

Ответить

Andrey Svetlov

2

Если кратко, то Россия для русских. Которые веруют и являются гетеросексуалами.

Ответить

Tyler Durden

2

Жалкий популизм

Ответить

Андрей Тодоровский

2

Все предложения деда изложены на 24 страницах

Ответить

Иван Сидоров

1

выходит, дети пыни живут без семьи 

Ответить

Константин Курасов

Иван
1

ну, у них уже собственная давно походу
дед то не молодеет

Ответить

Илюша

1

Напишите кто-нибудь бота, который под каждой новостью из России будет писать "ёбаный пиздец". В 90% случаев не ошибётся

Ответить

Противный цветок

Илюша
1

@Ебаный Кошмар 

Ответить

Джордж Харви

1

Маразм крепчал — а Путин место нагревал

Ответить

Alex Sharp

1

Этот неловкий момент, когда все уже хотят чтоб как на Украине.

На самом деле, не очень понимаю, что так удивляет людей, которые в течении последних лет схавали и забыли законы об оскорблении чувств верующих, пенсионную реформу, и укрепление экономики санкциями.

Ответить

Poe Ghost

1

Здравствуй, Средневековье-2020!

Ответить

Ростислав Тесленко

1

Если кто захочет побывать в фэнтези - средневековье, то пусть приезжают в рашку))

Ответить

Следующий единорожек88

0

Придет новый президент, после смерти этого, поменяет обратно.
Даж обсуждать нечего

Ответить

Rodion Kutsaev

Следующий
1

хэх, самому не смешно?

Ответить

Следующий единорожек88

Rodion
0

Абсолютно. Прецедент открыт, конституцию можно менять неправа и налево, будет меняться теперь с каждым новым диктатором

Ответить

Необходимый каякер

Следующий
0

Из конституции законно сложно что то добавить или убрать. Поэтому они так торопятся эту свестопляску организовать 

Ответить

Станислав Козак

0

Oднажды атеист прогуливался вдоль обрыва, поскользнулся и упал вниз. Падая, ему удалось схватиться за ветку маленького дерева, росшего из расщелины в скале. Вися на ветке, раскачиваясь на холодном ветру, он понял всю безнадёжность своего положения: внизу были замшелые валуны, а способа подняться наверх не было. Его руки, держащиеся за ветку, ослабели. 
"Ну, — подумал он, — только один Бог может спасти меня сейчас. Я никогда не верил в Бога, но я, должно быть, ошибался. Что я теряю?" Поэтому он позвал:
— Боже! Если ты существуешь, спаси меня, и я буду верить в тебя!
Ответа не было. Он позвал снова: 
— Пожалуйста, Боже! Я никогда не верил в тебя, но если ты спасёшь меня сейчас, я с сего момента буду верить в тебя.
Вдруг Великий Глас раздался с облаков: 
— О нет, ты не будешь! Я знаю таких, как ты!
Человек так удивился, что чуть было не выпустил ветку. 
— Пожалуйста, Боже! Ты ошибаешься! Я на самом деле думаю так! Я буду верить!
— О нет, ты не будешь верить! Все вы так говорите.
Человек умолял и убеждал. Наконец Бог сказал:
— Ну хорошо. Я спасу тебя. Отпусти ветку.
 — Отпустить ветку?! — воскликнул человек. — Не думаешь ли ты, что я сумасшедший?

Ответить

Ilnur Nazyrov

0

А нахуй пойти он не принес?

Ответить

Твиттерский Жук

0

Больше хуйни

Ответить

LordChanka

0

"передавших нам идеалы и веру в бога"

О вере в какого именно бога идет речь, о вере в Горка или Морка? По моему мнению вопрос принципиальный и до сих пор не решенный. 

Так же не плохо бы прописать в конституции, что времени на раскачку нет!

Ответить

Andry Gribkov

0

Нам всем полный ...здец, полный и безповоротный

Ответить

пепси

0

Всё, в Москву не поеду — у вас там Россия только для русских гетеросексуалов

Ответить

робот-бёрдвотчер

0

Поправки закрепляют право государства вводить ограничения для кандидатов на государственные посты

Ради примерно таких вот пунктов всё и затевалось.

Ответить

Крошечный пришелец

–1

Признать русский народ государствообразующим;

Как думаете русские, с кого начнут спрашивать в случаи чего, кхм-кхм?
Это по сути подстава, причем не хилая такая

Ответить

Коммерческий колос

Крошечный
0
Ответить
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Константин Курасов

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