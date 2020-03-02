Обновляемый материал о поправках в Конституцию, внесённых президентом ко второму чтению в Госдуме.

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Фото Екатерины Штукиной, Reuters

В январе Госдума в первом чтении рассмотрела поправки в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным. О том, какие поправки тогда внёс президент, TJ уже писал.

До 2 марта проводился сбор поправок ко второму чтению. Все предложения Путина изложены на 24 страницах. Из них три страницы занимают новые положения.

Проект пока не опубликован, голосование по нему намечено на 10 марта. Но спикер Госдумы Вячеслав Володин уже частично рассказал о том, что предложил Путин, а «Ведомости» ознакомились с документом:

Добавить упоминание бога. «Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога , а также преемственность развития российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство», — такой текст, по словам Володина, предложено включить в основной закон;



, а также преемственность развития российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство», — такой текст, по словам Володина, предложено включить в основной закон; Определить брак как союз мужчины и женщины;

Закрепить статус России как правопреемницы Советского Союза;



Включить запрет для муниципальных служащих иметь иностранные счета и гражданства;

Признать русский народ государствообразующим;

Добавить положение о недопустимости отчуждения частей территории России и призывов к этому;

Закрепить использование русского языка на всей территории страны, но предоставить право республикам устанавливать национальные языки в качестве государственных;

Признать очернение подвига народа при защите Отечества антиконституциональным;

Считать изменения в Конституцию одобренными, если их поддерживают более половины участников голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 22 апреля 2020 года. Перед этим текст поправок должны одобрить две трети субъектов. Конституционный суд проверит их на соответствие «неизменяемым» 1, 2 и 9 статьям Конституции.

«Признать русский народ тупо лучшим и всего делов»: первая реакция в соцсетях

На новости о свежих поправках, предложенных Путиным, уже отреагировал Твиттер.

Я дико извиняюсь @traktor_bang Поясните, не могу разобраться. Когда чекист, изучавший научный атеизм, и представитель лгбт говорят о поправках с верой в бога и с браком как союзом мужчины и женщины, то это фальсификация истории, умаление подвига предков или мэнспрединг???

не хухры-мухры @zuukhra Поправками президента к законопроекту о Конституции РФ устанавливается, что русский народ является государствообразующим — Володин



Ура, теперь я буду человеком второго сорта по конституции!

РИП Новости @riarip Признать русский народ государствообразующим.

А вот эти полумеры зачем? Признать русский народ тупо лучшим и всего делов

Liza Fokht @lizafoht это мое личное мнение, но для меня абсолютно удивительно, что ни одна политическая сила в России не попыталась запустить кампанию о спорности тех поправок, которые предлагает Путин

Feldman @EvgenyFeldman как хорошо, что Володин (не гей) поможет Путину закрепить в конституции, что брак — это союз мужчины и женщины (не геев)