Прямой эфир
Обновляемый материал о поправках в Конституцию, внесённых президентом ко второму чтению в Госдуме.
В январе Госдума в первом чтении рассмотрела поправки в Конституцию, предложенные Владимиром Путиным. О том, какие поправки тогда внёс президент, TJ уже писал.
До 2 марта проводился сбор поправок ко второму чтению. Все предложения Путина изложены на 24 страницах. Из них три страницы занимают новые положения.
Проект пока не опубликован, голосование по нему намечено на 10 марта. Но спикер Госдумы Вячеслав Володин уже частично рассказал о том, что предложил Путин, а «Ведомости» ознакомились с документом:
Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 22 апреля 2020 года. Перед этим текст поправок должны одобрить две трети субъектов. Конституционный суд проверит их на соответствие «неизменяемым» 1, 2 и 9 статьям Конституции.
На новости о свежих поправках, предложенных Путиным, уже отреагировал Твиттер.
Теперь мы официально перестаем быть светским государством?
советским быть обьективно лучше
Дед на старости решил удариться в ностальгию.
Лучший коммент был про это на лентаче, мол не хватает еще колбасы по 2.20 и Сталина
есть путинка по 75 и путин
Стоп, ведь у водке есть минимальная цена, вроде 230 рублей за 0.5
Советское развалилось, потому что веры в бога не было
Если наличие упоминаний бога в конституции показатель светскости, то как минимум США, Германия не светские г-ва
Христианское государство России и Беларуси.
Звучит крипово. Удачи россияне.
Противный цветок
Ну всё, мы в рай
А мы сдохнем?
Определить семью как союз мужчины и женщины
А ну когда родители расходятся, ребёнок типа не в семье растёт? Или когда кто-то из них умирет?
>Определить семью как союз мужчины и женщины
А ну теперь когда родители расходятся, ребёнок больше без семьи?
когда родители расходятся, это РАЗВАЛ СОЮЗАААА!!!
ГОРБАЧЁВ ПИДОРАС!
Всегда интересовало, почему развал Союза ассоциируется с Горбачевым, а не с Ельциным и беловежской бандой
потому что он был вялый хуй, начавший реформы без готовой программы
только у такого вялого хуя старый алкаш смог увести власть над сверхдержавой
Противный цветок
таки да, но непосредственно к развалу он не причастен и был категорически против
Россия, как наследница Советского Союза, передавшего нам веру в Бога...
Мда, православное национал коммунистическое самодержавие уже перестаёт быть шуткой
Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство
этот набор букв еще можно хуйнёй назвать, или уже нельзя?
Взаимный хичхакер
"Предки передавшие память и веру," откуда это они взяли, из конституции Казахстана? Или шойгу постарался? Русским вообще не свойственно предкопочитание
"Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши - улыбаются вам?"
Ох, не думал, что песню «Наши иконы самые красивые» перенесут в конституцию
Насколько я помню, голосование будет за «пакет» поправок, верно? Ну, там будет вся эта хуйня с богом и скрепами + плюшки для ВВП как бы невзначай, и всё, половину так или иначе нарисуют. Сори если очевидное пишу.
За «пакетом» поправок последует целая фура, от которой охуеют если не все, то 146% как минимум.
Солнечный Валера
Голосование всё равно не имеет никакой правовой силы и никак не влияет на принятие «поправок». Могли бы с тем же успехом провести очередной день варенья.
Ууу, духовные скрепы уже вносятся в Конституцию
Самое забавное, с трудом верится, что Путин и его клика просидят у руля еще хотя был лет 8 (особенно на фоне темпов отказа от нефтегазовой продукции в развитых странах), а потому вместо "начала новой эры" это больше похоже на маразматическую агонию и попытку спасти власть любой ценой, пока остались хотя бы крохи рейтинга (крохи - на фоне его поддержки в 2014 и "урапатриотизма").
Определить семью как союз мужчины и женщины
Путин старый пидарас
не осуждай их с димоном
Каво там осуждать, этот союз уже распался
Признать русский народ государствообразующим
А ничего, что у нас многонациональная страна, на карте которой есть такие штуковины как республика Татарстан и прости господи Чеченская народная республика?
Признать русский народ государствообразующим;
В РоСсИИ нЕт ПроБлеМы раСиЗМа
Признать русский народ государствообразующим
А че мелочиться, надо добавить статью "хватит кормить Кавказ" и можно делать Путина императором до конца жизни
ну так-то он и есть государствообразующий, только вот нахуя это в конституцию добавлять?
тип давай е=мс2 добавим, закон ома там, тиорему пифагора
а тож без конституции как же
Вот же срань. А казалось, что подобные идеи звучат из уст каких-то маргиналов, которых никто не воспринимает всерьёз.
Какого именно бога они хотят упомянуть, кстати?
Включить запрет для муниципальных служащих иметь иностранные счета и гражданства;
КЕК) для муниципальных)))
они бы ещё дворникам запретили бы, уроды
Добавить упоминание бога
походу надо идти и всех агитировать идти против поправок голосовать
Потом выяснится, что ТОЛЬКО для муниципальных, а для всех остальных будет можно
Почему "потом выяснится", если уже все ясно?
Я то пока полный текст поправок не читал, может это просто выдержка оттуда
Бзв они такой коктейль намешали, что может наоборот народ только пальцем у виска будет крутить. А если будут докручивать то вообще непонятно зачем это все
возможно они тестят ЦА, кого бы ещё на свою сторону привлечь, кто купится, поэтому всё в кучу и мешают
с боевыми мракобесами всё понятно, а остальных они проверяют
Имхо, время для таких заигрываний с ЦА уже прошло, надо было до 18 года все пихать, а сейчас уже почти 12 и карета постепенно превращается в тыкву
Это все пыль, где реальный щит?
Если кратко, то Россия для русских. Которые веруют и являются гетеросексуалами.
выходит, дети пыни живут без семьи
Напишите кто-нибудь бота, который под каждой новостью из России будет писать "ёбаный пиздец". В 90% случаев не ошибётся
Этот неловкий момент, когда все уже хотят чтоб как на Украине.
На самом деле, не очень понимаю, что так удивляет людей, которые в течении последних лет схавали и забыли законы об оскорблении чувств верующих, пенсионную реформу, и укрепление экономики санкциями.
Если кто захочет побывать в фэнтези - средневековье, то пусть приезжают в рашку))
хэх, самому не смешно?
Следующий единорожек88
Абсолютно. Прецедент открыт, конституцию можно менять неправа и налево, будет меняться теперь с каждым новым диктатором
Необходимый каякер
Из конституции законно сложно что то добавить или убрать. Поэтому они так торопятся эту свестопляску организовать
Oднажды атеист прогуливался вдоль обрыва, поскользнулся и упал вниз. Падая, ему удалось схватиться за ветку маленького дерева, росшего из расщелины в скале. Вися на ветке, раскачиваясь на холодном ветру, он понял всю безнадёжность своего положения: внизу были замшелые валуны, а способа подняться наверх не было. Его руки, держащиеся за ветку, ослабели.
"Ну, — подумал он, — только один Бог может спасти меня сейчас. Я никогда не верил в Бога, но я, должно быть, ошибался. Что я теряю?" Поэтому он позвал:
— Боже! Если ты существуешь, спаси меня, и я буду верить в тебя!
Ответа не было. Он позвал снова:
— Пожалуйста, Боже! Я никогда не верил в тебя, но если ты спасёшь меня сейчас, я с сего момента буду верить в тебя.
Вдруг Великий Глас раздался с облаков:
— О нет, ты не будешь! Я знаю таких, как ты!
Человек так удивился, что чуть было не выпустил ветку.
— Пожалуйста, Боже! Ты ошибаешься! Я на самом деле думаю так! Я буду верить!
— О нет, ты не будешь верить! Все вы так говорите.
Человек умолял и убеждал. Наконец Бог сказал:
— Ну хорошо. Я спасу тебя. Отпусти ветку.
— Отпустить ветку?! — воскликнул человек. — Не думаешь ли ты, что я сумасшедший?
"передавших нам идеалы и веру в бога"
О вере в какого именно бога идет речь, о вере в Горка или Морка? По моему мнению вопрос принципиальный и до сих пор не решенный.
Так же не плохо бы прописать в конституции, что времени на раскачку нет!
Поправки закрепляют право государства вводить ограничения для кандидатов на государственные посты
Ради примерно таких вот пунктов всё и затевалось.