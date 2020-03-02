Прямой эфир
что происходит в интернете
Всё ради их безопасности.
С 1 марта в Мюнхене начали действовать ваучеры, которые компенсируют женщинам часть расходов на такси, если они совершают поездку в ночное время. Об этом говорится на официальном портале города.
Любая женщина старше 16 лет (в том числе иностранка) может получить ваучер на 5 евро для поездки на такси. Его можно использовать в период с 22:00 до 06:00 для поездки до дома или отеля. На поездки в рестораны или клубы купоны действовать не будут.
Ваучеры можно получить в ратуше Мюнхена. За раз выдают не больше трёх купонов, за одну поездку можно использовать один ваучер.
По данным Augsburger Allgemein, расходы на проект составили миллион евро. Программу будут тестировать в течение полугода. Мюнхен стал первым городом с населением более миллиона жителей, где ввели подобную систему.
Остаётся надеется, что в случае изнасилования таксистом ваучер утешит женщину.
э, таксист, красавчик, не изнасилуешь?
отвали, уродина
а я ваучерами заплачу
ну тогда ок
Насилуй меня, мразь!
Не, даже на бутылку пива нормального не хватит.
Устойчивый дым
Что? 5 евро на пиво? Не хватит? Да на эти деньги в Германии можно в говно нажраться!
Человеческий ключ
Факт. Находил там пивко по 35 центов за банку....
Устойчивый дым
Это, да? Ну и как оно тебе?
Человеческий
Честно не помню как выглядело, просто для себя отметил что спалил пиво за сущие копейки.
Борьба за привилегии, а не права
Я тоже боюсь, что меня ночью на улице отстрапонит какая-нибудь нимфоманка, можно мне тоже ваучер?
Простите, но как это поможет их безопасности?
возвращаются не пешком, и не на общественном транспорте, например?
Т.е. женщины уже не люди и сами о себе не могут позаботится? Как же это отвратительно указывать людям что они недочеловеки.
Что-то подсказывает мне, что на 5 евро на официальном такси далеко не уедешь...
Расстояния совсем другие, например, от аэропорта до центра города поездка на такси обходится в 30-35 евро максимум, по центру города до 10 евро точно, скажем, от центра до спального района не в ебенях можно доехать за 10-12, ну максимум 15 евро... Тут я думаю логика в том, что такие ваучеры не должны девушке компенсировать стоимость всей поездки, а в том, чтобы уровнять для одиноких девушек передвижение на такси по цене общественного транспорта...