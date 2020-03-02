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Ваучеры для поездок на такси​ Фото: пресс-служба Мюнхена

С 1 марта в Мюнхене начали действовать ваучеры, которые компенсируют женщинам часть расходов на такси, если они совершают поездку в ночное время. Об этом говорится на официальном портале города.

Любая женщина старше 16 лет (в том числе иностранка) может получить ваучер на 5 евро для поездки на такси. Его можно использовать в период с 22:00 до 06:00 для поездки до дома или отеля. На поездки в рестораны или клубы купоны действовать не будут.

Женщины, которые возвращаются одни домой ночью, не всегда чувствуют себя в безопасности, особенно когда на улице мало или совсем нет людей. Даже смутное чувство страха ограничивает свободу передвижения. Такси — это хороший способ для того, чтобы женщины могли безопасно и без страха возвращаться домой. Дитер Райтер мэр Мюнхена

Ваучеры можно получить в ратуше Мюнхена. За раз выдают не больше трёх купонов, за одну поездку можно использовать один ваучер.