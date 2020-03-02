Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
2240

В Мюнхене женщинам стали компенсировать часть стоимости поездок на такси в ночное время Материал редакции

Всё ради их безопасности.

31 комментарий
В закладки
Ваучеры для поездок на такси​ Фото: пресс-служба Мюнхена

С 1 марта в Мюнхене начали действовать ваучеры, которые компенсируют женщинам часть расходов на такси, если они совершают поездку в ночное время. Об этом говорится на официальном портале города.

Любая женщина старше 16 лет (в том числе иностранка) может получить ваучер на 5 евро для поездки на такси. Его можно использовать в период с 22:00 до 06:00 для поездки до дома или отеля. На поездки в рестораны или клубы купоны действовать не будут.

Женщины, которые возвращаются одни домой ночью, не всегда чувствуют себя в безопасности, особенно когда на улице мало или совсем нет людей. Даже смутное чувство страха ограничивает свободу передвижения. Такси — это хороший способ для того, чтобы женщины могли безопасно и без страха возвращаться домой.

Дитер Райтер
мэр Мюнхена

Ваучеры можно получить в ратуше Мюнхена. За раз выдают не больше трёх купонов, за одну поездку можно использовать один ваучер.

По данным Augsburger Allgemein, расходы на проект составили миллион евро. Программу будут тестировать в течение полугода. Мюнхен стал первым городом с населением более миллиона жителей, где ввели подобную систему.

#новости #германия #такси

Новости
Подписан
Отписаться
Новые поправки Путина в Конституцию: бог, брак как союз мужчины и женщины, а также преемственность от СССР
Какие предложения президент внёс ко второму чтению в Госдуме.
1
7
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0430\u043a\u0441\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f"], "comments": 31, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 147323, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 02 Mar 2020 20:17:40 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Создайте своё объявление на TJ
Увеличьте диапазон дат для открутки, чтобы получить скидку на размещение
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 147323, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/147323\/get","add":"\/comments\/147323\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/147323"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иван Семёныч

27

Сексизм - Расизм 1:0

Ответить

Nikolai Popov

11

Парням ебальник чаще бьют и убивают в подворотнях, чем баб насилуют

Ответить

Роман Трусов

9

Остаётся надеется, что в случае изнасилования таксистом ваучер утешит женщину.

Ответить

Константин Курасов

Роман
1

э, таксист, красавчик, не изнасилуешь?

отвали, уродина

а я ваучерами заплачу

ну тогда ок

Ответить

Роман Трусов

Константин
9

Насилуй меня, мразь!

Ответить

Иван Семёныч

Роман
3
Ответить

snq eveav

Константин
0

вам сказать какого я гендера? 

Ответить

Виолетта Макаревич

Роман
0

Не, даже на бутылку пива нормального не хватит.

Ответить

Устойчивый дым

Виолетта
3

Что? 5 евро на пиво? Не хватит? Да на эти деньги в Германии можно в говно нажраться!

Ответить

Человеческий ключ

Устойчивый
1

Факт. Находил там пивко по 35 центов за банку.... 

Ответить

Устойчивый дым

Человеческий
0

Это, да? Ну и как оно тебе?

Ответить

Человеческий

Устойчи…
0

Честно не помню как выглядело, просто для себя отметил что спалил пиво за сущие копейки.

Ответить

Виолетта Макаревич

Устойчивый
0

Убедил.

Ответить

Tyler Durden

9

Борьба за привилегии, а не права

Ответить

Tyler Durden

Tyler
2

Вообще тема норм, но почему на это должен тратиться нолог непонятно

Ответить

Andre Macareno

8

Я тоже боюсь, что меня ночью на улице отстрапонит какая-нибудь нимфоманка, можно мне тоже ваучер?

Ответить

Виолетта Макаревич

0

Простите, но как это поможет их безопасности?

Ответить

Никита Мессер

Виолетта
7

возвращаются не пешком, и не на общественном транспорте, например?

Ответить

Виолетта Макаревич

Никита
2

Логично. Спасибо.

Ответить

ouxen

2

Епт, а мужчины прям всегда чувствуют себя в безопасности

Ответить

John Doe

1

Т.е. женщины уже не люди и сами о себе не могут позаботится? Как же это отвратительно указывать людям что они недочеловеки.

Ответить

Необходимый каякер

1

Знатненько ебнулись

Ответить

Mihail Danilov

1

Сексизм

Ответить

Вторичный мангал

1

Я тоже ночью по улице стремаюсь ходить :(

Ответить

Магомед Шереметьев

1

Лучше бы им огнестрел дали.

Ответить

Mike

0

Что-то подсказывает мне, что на 5 евро на официальном такси далеко не уедешь...

Ответить

Виолетта Макаревич

Mike
1

Написано, что компенсируется часть, а не вся поездка.

Ответить

Алексей Логачев

Mike
0

Расстояния совсем другие, например, от аэропорта до центра города поездка на такси обходится в 30-35 евро максимум, по центру города до 10 евро точно, скажем, от центра до спального района не в ебенях можно доехать за 10-12, ну максимум 15 евро... Тут я думаю логика в том, что такие ваучеры не должны девушке компенсировать стоимость всей поездки, а в том, чтобы уровнять для одиноких девушек передвижение на такси по цене общественного транспорта... 

Ответить

Предметный космос

0

Лучшая идея для повышения безопасности в Мюнхене 

Ответить

Артур Сакаев

0

хе

Ответить

Bad Bear

0

Позор ёбаный

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Инстаграм-блогерша Екатерина Диденко пришла на ток-шоу Первого канала спустя три дня после трагедии. О чём там говорили
Рома Жёлудь, вдова Сергея Доренко и другие «эксперты» обсудили гибель людей из-за купания в бассейне бани с сухим льдом.
148
Кино и сериалы
Полански получил премию «Сезар» как лучший режиссёр. Несколько гостей церемонии демонстративно покинули зал
Ранее руководство Французской киноакадемии подало в отставку после того, как фильм Полански номинировали на «Сезар» в 12 категориях.
97
Новости
Авторы YouTube-расследований об убийстве Владислава Листьева потребовали у СК и прокуратуры раскрыть дело
Кто убил знакового тележурналиста 25 лет назад, до сих пор неизвестно.
103
Популярное за три дня
Интернет
Хроники киберпанк-Петербурга с роботами и огромными зверями: художник ведёт сюрреалистичный инстаграм о жизни города
Автор освещает реальные проблемы с помощью гигантских ящеров и самоходных домов.
21
Разборы
В Москве открылся парк развлечений «Остров Мечты»: его критикуют за примитивный внешний вид и разрушенную природную зону
TJ побывал на открытии и теперь рассказывает о впечатлениях.
305
Интернет
В Калужской области на Масленицу сожгли огромный мост. Его сделали из повреждённого дерева и строительного мусора
Ежегодная традиция сжигать арт-объекты в деревне Никола-Ленивец на этот раз выросла в что-то особо зрелищное.
35

Прямой эфир

Анна Гласс

Инстаграм-блогерша Екатерина…

That cat

Новые поправки Путина в…

Александр Рыскалов

Новые поправки Путина в…

Анна Гласс

Инстаграм-блогерша Екатерина…

Иван Семёныч

Новые поправки Путина в…

Dragan Velimirovic

Запись в подсайте Twitter

Артём Ручкин

Гадание на медицинских картах…

Artyom Dmitriev

В США заподозрили Олега…

Stas Kartuzov

Запись в подсайте Twitter

Bad Bear

В Мюнхене женщинам стали…

Романелло Кивогенс

В США заподозрили Олега…

John Smith

Инстаграм-блогерша Екатерина…

That cat

Новые поправки Путина в…

Магомед Шереметьев

Новые поправки Путина в…

Kir Kirsky

Новые поправки Путина в…

Sergey Pal

Инстаграм-блогерша Екатерина…

Александр Рыскалов

Новые поправки Путина в…

ＫＩＢØＵＮＥ

Власти Китая принуждают уйгуров…

Анна Гласс

Новые поправки Путина в…

Игорь Янович

В США заподозрили Олега…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "33af781c" }