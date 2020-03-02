Мы поначалу обрадовались, потом пришёл страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать всё, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас всё тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены.