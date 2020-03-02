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«Мы вам обещаем — вы будете удивлены».
Группа Little Big представит Россию на «Евровидении» в мае 2020 года, сообщает «Первый канал».
Песню, с которой выступят музыканты, объявят в ближайшее время. Срок окончания подачи заявок — 9 марта. Полуфиналы «Евровидения 2020» пройдут в Роттердаме 12 и 14 мая, финал пройдёт 16 числа.
Little Big основана в 2013 году. Одна из наиболее известных песен группы — Skibidi. После премьеры клипа на YouTube в октябре 2018 года трек набрал 23 миллиона просмотров за неделю. К моменту написания заметки у ролика более 360 миллионов просмотров.
В 2019 году Россию на «Евровидении» представлял Сергей Лазарев. Он занял третье место. Россия побеждала в этом конкурсе один раз — в 2008 году, тогда от страны выступил Дима Билан.
Надеюсь, с этой песней
Нельзя выступать с релизнутой песней, Артём
Да я ж знаю(
Там надо специальную песню, только для конкурса писать.
Минувший щит
Там все равно под нар🐈иками пишется)
все песни на евровидение пишут три заебанных шведа, это давно известно
Следственный Абдужаббор
Девчули же уже нет в группе
Софья может не хуже
Первое норм решение после тату и лорди)
Следственный Абдужаббор
А как же Сердючка?
Путин коварный. Чтобы отвлечь всех от уничтожения Конституции, приказал отправить на Евровидение нормальную группу
Отличный вариант для современного евровидения, на самом-то деле.
Если, конечно, его не отменят к херам.
Каждый из своего города будет транслировать, а ведущие в ротердаме в студии сидеть)
Хочется, чтобы Жириновский в «Пусть говорят» истерично визжал о том, что ЛИТЛ БИГ — ЕТО НАШЕ ИСКОННО РУССКОЕ!
впервые в жизни будет интересно Евровидение
сегодня за границей это самая известная российская группа
играешь в контру, спрашивают, откуда ты
ты им - "фром раша", они тебе: "О! раша это "май дик из вери биг!")))"
а ведь когда-то были страной Чайковского и Рахманинова
впрочем, это уже совсем другая история...
но ведь Чайковский и Рахманинов не певцы
Little Big - тоже ни разу не певцы)
Будь Евровидение конкурсом певцов, оно бы проходило в оперном театре.
Но тут про "модную поп-музыку" вроде движ
Но тут про "модную поп-музыку" вроде движ
Коммунисты даже в музыке не шарят.
Свиридов, Прокофьев и Хачатурян не шарят, эксперт с ТЖ сказал своё мнение! надо срачне обзвонить все консерватории и оперы планеты, сообщить им, что они не правы!
я вроде микрофон видел, могу ошибаться
«Еврови́дение» — международный конкурс эстрадной песни
где тут написано про "конкурс певцов"? чёт я не словил
композитор такое же отношение к песне имеет, как и другой участник эстрадного проекта, не?
<Zanuda mode OFF>
Предметный космос
а ведь когда-то были страной сралина и гулага
впрочем, это уже совсем другая история...
И то, и другое — хорошо.
литл биг тут ни при чём они просто хвастаются
они в европе популярны, могут и первое вытянуть. скриньте
Группа из тиктока. Куда делась русская гордость?
Не поспевающих за жизнью старпёров рвёт, моё любимое :)
О да, главный прогрессивный конкурс на планете земля — "Евровидение"
Вау, тебе гонвлада принести пару вёдер?
Моргенштейна мб?
А как вам трил пил?
Я про свои музыкальные предпочтение ничего не сказал, не рвись, дядя)
Ну и катись колбаской тогда))
Haha, classic
Забавный магнит
А она была? Ваще пздц, конечно, что группа, что евроебение в целом.
Спасибо, хоть не моргенхуй
Забавный магнит
Читаю комментарии, сколько же говноедов вокруг. И это даже не постмирония
Ждать бал сатаны на ТВ?
Мне кажется первые каналы пропустят, или будут сдержанно рассказывать. Не их формат ведь совсем
Нифига себе)
Реально удивили
Посмотрим как каналы по телеку будут продвигать их
Что скажут бабки 😄
Да в любом случае Евровидение отменят из-за Короновируса
Это было ожидаемо на самом деле. В этом году ответственный за показ конкурса и отбор на Евровидение - "Первый канал". А там Ургант, Гудков -> они дружны с little big. Может быть и в прошлом году поехали бы, но там ответственной была "Россия-1"
А чего не монеточка? 🤦🏻♂️
Какая-то локальная певчиха с посредственными песнями
или
МАЙ ДИК ИЗ БИГ
ГИВ МИ МА МАНИ ГИВ МИ МА КЭШ
СКИБИДИ ПА ПА
АЙМ ОКЕЙ
У всех будут
локальные певцы с посредственными песнями
А у нас:
МАЙ ДИК ИЗ БИГ, МАЙ ДИК ИЗ ВЕРИ БИГ
Ona knows ingliш?
Евровидение больше не зашквар? Можно не стесняться, что его смотришь?
ебаный фейспалм
Еш давай что дают, сгибидабаба
мутант антвурда и скэтмена
Тупое говно тупого говна.
Всем слушать новые альбомы Ветола и 4 позиции Бруно
Если после евровидения не будет второго скибиди челленджа — печалька
Представитель от Рашки выглядит так, будто его избрали на национальном отборе.
А представитель от Украины — будто его спустили сверху, чтобы соответствовал линии партии.
Хотя по факту, всё в точности наоборот.
PS Сужу чисто по просмотрам. У «Соловей» очень слабые просмотры по сравнению с Марув в прошлом году.
Предметный космос
Ну ты сравнил конечно процветающую демократию и квновскую диктатуру)
Надеюсь круто сделают, у них тоже проходные песни есть, не хочется такой шанс проебать)))
НЕОН И КИСЛОТА!!!!!!!!
может лучше домой
может лучше назад