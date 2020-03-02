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Алексей Боржонов
11 654

Little Big представит Россию на «Евровидении 2020» Материал редакции

«Мы вам обещаем — вы будете удивлены».

98 комментариев
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Фото: Little Big

Группа Little Big представит Россию на «Евровидении» в мае 2020 года, сообщает «Первый канал».

Мы поначалу обрадовались, потом пришёл страх, потому что надежд всегда много. Но мы постараемся сделать всё, что от нас зависит. Это событие планетарного масштаба для любой группы. Как часть любого русского человека, юмор у нас в крови, потому что без юмора невозможно жить. Песня будет веселой. Не беспокойтесь за хореографию. С хореографией у нас всё тип-топ. Мы вам обещаем — вы будете удивлены.

Илья Прусикин

солист группы

Песню, с которой выступят музыканты, объявят в ближайшее время. Срок окончания подачи заявок — 9 марта. Полуфиналы «Евровидения 2020» пройдут в Роттердаме 12 и 14 мая, финал пройдёт 16 числа.

Little Big основана в 2013 году. Одна из наиболее известных песен группы — Skibidi. После премьеры клипа на YouTube в октябре 2018 года трек набрал 23 миллиона просмотров за неделю. К моменту написания заметки у ролика более 360 миллионов просмотров.

В 2019 году Россию на «Евровидении» представлял Сергей Лазарев. Он занял третье место. Россия побеждала в этом конкурсе один раз — в 2008 году, тогда от страны выступил Дима Билан.

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#новости #евровидение

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98 комментариев
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Артём Мазанов

61

Надеюсь, с этой песней 

Ответить

Предметный космос

Артём
2

Нельзя выступать с релизнутой песней, Артём

Ответить

Артём Мазанов

Предметный
0

Да я ж знаю(

Ответить

Предметный космос

Артём
0

=)))

Ответить

Илья Пономарев

Предметный
0

Можно, если она релизнута не позже 1 года назад

Ответить

Виталий Лановой

Артём
0

Там надо специальную песню, только для конкурса писать.

Ответить

Минувший щит

Виталий
1

Там все равно под нар🐈иками пишется)

Ответить

Marow from Neverland

Минувший
1

все песни на евровидение пишут три заебанных шведа, это давно известно

Ответить

Следственный Абдужаббор

Артём
0

Девчули же уже нет в группе

Ответить

Артём Мазанов

Следственный
1

Софья может не хуже

Ответить

Pavel Averyanov

Артём
0

Ах вот куда Софа пропала

Ответить

Stan Majors

44

Первое норм решение после тату и лорди)

Ответить

Следственный Абдужаббор

Stan
4

А как же Сердючка?

Ответить

Oleg Solodovnik

Следственный
4

Лаша тунбай

Ответить

ouxen

Stan
0

шта?!

Ответить

Людской самолет

20

Это же очевидно, что вместо всяких там Лазаревых должна ехать группа, которую и на западе знают, и которая способна сочинять супервъедающиеся текста. ЛАЙВ ЛАЙВ ИН Э ТРЭШ ГИВМИ МА МАННИ ГИВ МИ МА КЭШ

Ответить

Сергей Звезда

18

Путин коварный. Чтобы отвлечь всех от уничтожения Конституции, приказал отправить на Евровидение нормальную группу

Ответить

Прошедший паук например

Сергей
0

А когда победят, ещё и НДФЛ поднимет

Ответить

Олег Мельник

12

Отличный вариант для современного евровидения, на самом-то деле.
Если, конечно, его не отменят к херам.

Ответить

Stan Majors

Олег
1

Каждый из своего города будет транслировать, а ведущие в ротердаме в студии сидеть)

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Олег
0

Блин, а ведь могут и отменить...

Ответить

Курочка ряба

12

Хочется, чтобы Жириновский в «Пусть говорят» истерично визжал о том, что ЛИТЛ БИГ — ЕТО НАШЕ ИСКОННО РУССКОЕ!

Ответить

Константин Курасов

10

впервые в жизни будет интересно Евровидение
сегодня за границей это самая известная российская группа
играешь в контру, спрашивают, откуда ты
ты им - "фром раша", они тебе: "О! раша это "май дик из вери биг!")))"

Ответить

Константин Курасов

Константин
3

а ведь когда-то были страной Чайковского и Рахманинова
впрочем, это уже совсем другая история...

Ответить

Sakari Sauso

Константин
6

но ведь Чайковский и Рахманинов не певцы

Ответить

Константин Курасов

Sakari
3

Little Big - тоже ни разу не певцы)

Ответить

Константин Курасов

Константин
0

Будь Евровидение конкурсом певцов, оно бы проходило в оперном театре.
Но тут про "модную поп-музыку" вроде движ

Ответить

Сергей Васильев

Констан…
3

Но тут про "модную поп-музыку" вроде движ

Коммунисты даже в музыке не шарят.

Ответить

Константин

Сергей
1

Свиридов, Прокофьев и Хачатурян не шарят, эксперт с ТЖ сказал своё мнение! надо срачне обзвонить все консерватории и оперы планеты, сообщить им, что они не правы!

Ответить

Сергей Васильев

Констан…
1

Чувак ты называешь музыку евровиденья модной поп-музыкой. 

Ответить

Sakari Sauso

Константин
0

я вроде микрофон видел, могу ошибаться

Ответить

Константин

Sakari
0

«Еврови́дение» — международный конкурс эстрадной песни

где тут написано про "конкурс певцов"? чёт я не словил
композитор такое же отношение к песне имеет, как и другой участник эстрадного проекта, не?
<Zanuda mode OFF>

Ответить

Предметный космос

Константин
2

а ведь когда-то были страной сралина и гулага
впрочем, это уже совсем другая история...

Ответить

Роман Новиков

Константин
0

И то, и другое — хорошо.

Ответить

Константин Курасов

Роман
0

да я какбэ не возражаю
какие времена, такая и культура

Ответить

Иван Гессе

Константин
0

литл биг тут ни при чём они просто хвастаются

Ответить

Константин Курасов

Иван
0

это была девка
причём не как с ТЖ, а настоящая)

Ответить

Предметный космос

6

Займут второе место, скриньте

Ответить

Dan White

Предметный
7

они в европе популярны, могут и первое вытянуть. скриньте

Ответить

rossoshmap

Dan
1

Будто там первые места занимают те, кто лучше. Там победы по расписанию.

Ответить

Сергей Васильев

–7

Группа из тиктока. Куда делась русская гордость? 

Ответить

Alexandr Ivanov

Сергей
0

Не поспевающих за жизнью старпёров рвёт, моё любимое :) 

Ответить

Сергей Васильев

Alexandr
2

О да, главный прогрессивный конкурс на планете земля — "Евровидение"

Ответить

Забавный магнит

Alexandr
–4

Вау, тебе гонвлада принести пару вёдер?
Моргенштейна мб?
А как вам трил пил?

Ответить

Alexandr Ivanov

Забавный
0

Я про свои музыкальные предпочтение ничего не сказал, не рвись, дядя) 

Ответить

Забавный магнит

Alexandr
–2

Ну и катись колбаской тогда))

Ответить

Alexandr Ivanov

Забавный
1

Haha, classic 

Ответить

Забавный магнит

Alexandr
–1

Порвалась?))))

Ответить

Забавный магнит

Сергей
–1

А она была? Ваще пздц, конечно, что группа, что евроебение в целом.
Спасибо, хоть не моргенхуй

Ответить

Забавный магнит

Забавный
–1

Читаю комментарии, сколько же говноедов вокруг. И это даже не постмирония

Ответить

Sakari Sauso

Забавный
6

постмирония

Ответить

Забавный магнит

Sakari
0

Оксиминог

Ответить

Zasad Asdasd

Сергей
1

Маня, когда они жгли, в вконтаче еще дуров сидел. Какой тикток, маня

Ответить

Виталий Лановой

5

Ждать бал сатаны на ТВ?

Ответить

Илья Гераськин

Виталий
2

Мне кажется первые каналы пропустят, или будут сдержанно рассказывать. Не их формат ведь совсем

Ответить

Morgana

5

Нифига себе)
Реально удивили
Посмотрим как каналы по телеку будут продвигать их
Что скажут бабки 😄

Ответить

Ilya Bokarev

Morgana
0

Бурановские

Ответить

Evgeniy Smirnov

4

Выиграть в этом году решили?

Ответить

Dima Spiridonov

3

Да в любом случае Евровидение отменят из-за Короновируса

Ответить

Константин Курасов

Dima
3

литл биг получат свою корону за вирусную песню

Ответить

Василий Суслов

3

ПРОСТО АААААААААА

Ответить

Alexander Kopeikin

3

Это было ожидаемо на самом деле. В этом году ответственный за показ конкурса и отбор на Евровидение - "Первый канал". А там Ургант, Гудков -> они дружны с little big. Может быть и в прошлом году поехали бы, но там ответственной была "Россия-1"

Ответить

Nikolay Durov

1

А чего не монеточка? 🤦🏻‍♂️

Ответить

Сергей Лукин

Nikolay
2

Какая-то локальная певчиха с посредственными песнями

или

МАЙ ДИК ИЗ БИГ
ГИВ МИ МА МАНИ ГИВ МИ МА КЭШ
СКИБИДИ ПА ПА
АЙМ ОКЕЙ

Ответить

Zzzzzzz

Сергей
3

Ты наверное охуеешь, но на Евровидении почти все локальные певцы с посредственными песнями

Ответить

Сергей Лукин

Zzzzzzz
0

У всех будут

локальные певцы с посредственными песнями

А у нас:

МАЙ ДИК ИЗ БИГ, МАЙ ДИК ИЗ ВЕРИ БИГ

Ответить

Stan Majors

Nikolay
0

Ona knows ingliш?

Ответить

Arthur Litovko

Stan
0

Ona iz Anglii

Ответить

Stan Majors

2

Вот с фродо сфотались и поперли дела!

Ответить

Словесный Интервент

2

Евровидение больше не зашквар? Можно не стесняться, что его смотришь? 

Ответить

Ilya Grigöryev

1

ебаный фейспалм

Ответить

Забавный магнит

Ilya
1

Еш давай что дают, сгибидабаба

Ответить

Ilya Grigöryev

Забавный
0

мутант антвурда и скэтмена

Ответить

Забавный магнит

Ilya
0

Тупое говно тупого говна.
Всем слушать новые альбомы Ветола и 4 позиции Бруно

Ответить

Повседневный спрей

1

Тег поставьте, почему я вижу это

Ответить

Илья Пономарев

0

Неужели нормальные люди поедут

Ответить

Минувший щит

–1

Комментарий удален по просьбе пользователя. 

Ответить

Andre Macareno

0

Если после евровидения не будет второго скибиди челленджа — печалька

Ответить

Предельный Влад

Andre
0

скибиди вапа

Ответить

Предельный Влад

Предельный
3

Сорри, ОКР.

Ответить

Arthur Litovko

0

Представитель от Рашки выглядит так, будто его избрали на национальном отборе.

А представитель от Украины — будто его спустили сверху, чтобы соответствовал линии партии. 

Хотя по факту, всё в точности наоборот.

PS Сужу чисто по просмотрам. У «Соловей» очень слабые просмотры по сравнению с Марув в прошлом году.

Ответить

Предметный космос

Arthur
1

Ну ты сравнил конечно процветающую демократию и квновскую диктатуру)

Ответить

Минувший щит

0

LittleBig с цензурой не будут интересны

Ответить

Хозяйственный Денис

0
Ответить

rossoshmap

0
Ответить

Роман Новиков

0

Ну наконец-то хоть кто-то нормальный

Ответить

Sakari Sauso

0

Надеюсь круто сделают, у них тоже проходные песни есть, не хочется такой шанс проебать)))

Ответить

детский дом Аляска

0

А кто это? Есть же нормальные группы,

Ответить

Даша Серкова

0

Даёшь что-нибудь вирусное типа скибиди

Ответить

конгруэ́нтный

0

НЕОН И КИСЛОТА!!!!!!!!

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ́нтный
0

может лучше домой 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ́нтный
0

может лучше назад 

Ответить

конгруэ́нтный

конгруэ́нтный
0

может лучше с тобой

Ответить

Gleb Bibikov

0

Одинаково тошнит от Евровидения и от литтл биг - перфект мэтч.

Ответить

Jakub Muller

0

Москалі, ви там їбанулись чи що?

Ответить

Black Jack

0

Теперь будут форсить этих гомункулов: куда поехали, что сказали.

Ответить

Andrey Svetlov

0

Господи, кто это пишет? Будто собака гавкает.

Ответить

Ilya Agafonov

–2

Опять не Монеточка, никаких шансов

Ответить
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