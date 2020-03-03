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Артём Мазанов
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Следствие не нашло связи между издевательствами над рядовым Шамсутдиновым со стороны срочника и расстрелом сослуживцев Материал редакции

Для издевавшегося над Шамсутдиновым прокурор запросил два года колонии.

16 комментариев
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Следствие не обнаружило «причин и связи» между действиями Руслана Мухатова, который проходит по делу о дедовщине, и расстрелом Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев. Об этом пишет «Чита.ру».

Для Мухатова, который признался в издевательствах над Шамсутдиновым, прокурор запросил два года колонии. Обвинение отметило, что в деле есть и смягчающие обстоятельства: срочник извинился перед военнослужащими и выплатил им по 500 рублей в качестве моральной компенсации.

Как выяснило следствие, Мухатов по приказу сержанта заставлял сослуживцев выполнять физические упражнения, бил их, а Шамсутдинова один раз пнул, когда тот проходил мимо.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Он убил восемь человек и ещё двоих ранил. СМИ назвали дедовщину причиной нападения. Минобороны это отрицает.

«У меня не было другого выхода»: Рамиль…
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tjournal.ru

#новости #армия

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16 комментариев
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Николай Чумаков

19

ну за 500 рублей и я бы всё простил, конечно

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Free Fall

Николай
0

А в тюрьме за сижки и в жопу дают. В таких местах человеческого достоинства нет, они для мусора.

Ответить

Kirill Astra

13

- я сегодня тебя вы*бу!
- что?
- ниче, прости, погорячился, держи пятьсот рублей.
- 😌

Ответить

Dmitry Shiryaev

Kirill
0

Вы стороны перепутали

Ответить

Kirill Astra

Dmitry
0

М?

Ответить

Mr. LoveJoy

Kirill
0

Вроде все так

Ответить

Смертный шар

Kirill
0

Типичный диалог в Аляске, только без 500 рублей

Ответить

Mr. LoveJoy

12

То есть, они признают факт издевательств, да так, что аж на 2 года, но в то же самое время, связи нет между расстрелом и издевательствами, волшебно

Ответить

Disco Dinosaur

8

Заебись что чувак поубивал говноедов, так сказать выкинул мусор на помойку

Ответить

Юрій Білозеров

Disco
2

И то, что зацепил двух непричастных, тоже заебись?

Ответить

Артем Шакуров

Юрій
12

Friendly Fire

Ответить

Ярославна Дубровина

Disco
0

Вы таки за самосуд и смерную казнь?

Ответить

Сибирский огонь

2

Потерпел бы. Господь терпел и россиянам велел.

Ответить

That cat

0

По 500 рублей?

Ответить

Marko

That
3

300
Отсоси у тракториста

500 рублей
Еби парней

Ответить

LC

0

Для издевавшегося над Шамсутдиновым прокурор запросил два года колонии.

Посмертно? ;)
Больше интересует, нашло ли следствие связь между издевательствами со стороны тех, кто погиб и их расстрелом.

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