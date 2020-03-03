Прямой эфир
Для издевавшегося над Шамсутдиновым прокурор запросил два года колонии.
Следствие не обнаружило «причин и связи» между действиями Руслана Мухатова, который проходит по делу о дедовщине, и расстрелом Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев. Об этом пишет «Чита.ру».
Для Мухатова, который признался в издевательствах над Шамсутдиновым, прокурор запросил два года колонии. Обвинение отметило, что в деле есть и смягчающие обстоятельства: срочник извинился перед военнослужащими и выплатил им по 500 рублей в качестве моральной компенсации.
Как выяснило следствие, Мухатов по приказу сержанта заставлял сослуживцев выполнять физические упражнения, бил их, а Шамсутдинова один раз пнул, когда тот проходил мимо.
25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Он убил восемь человек и ещё двоих ранил. СМИ назвали дедовщину причиной нападения. Минобороны это отрицает.
ну за 500 рублей и я бы всё простил, конечно
- я сегодня тебя вы*бу!
- что?
- ниче, прости, погорячился, держи пятьсот рублей.
- 😌
Вы стороны перепутали
То есть, они признают факт издевательств, да так, что аж на 2 года, но в то же самое время, связи нет между расстрелом и издевательствами, волшебно
Заебись что чувак поубивал говноедов, так сказать выкинул мусор на помойку
И то, что зацепил двух непричастных, тоже заебись?
По 500 рублей?
Для издевавшегося над Шамсутдиновым прокурор запросил два года колонии.
Посмертно? ;)
Больше интересует, нашло ли следствие связь между издевательствами со стороны тех, кто погиб и их расстрелом.