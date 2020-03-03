Для издевавшегося над Шамсутдиновым прокурор запросил два года колонии.

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Следствие не обнаружило «причин и связи» между действиями Руслана Мухатова, который проходит по делу о дедовщине, и расстрелом Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев. Об этом пишет «Чита.ру».

Для Мухатова, который признался в издевательствах над Шамсутдиновым, прокурор запросил два года колонии. Обвинение отметило, что в деле есть и смягчающие обстоятельства: срочник извинился перед военнослужащими и выплатил им по 500 рублей в качестве моральной компенсации.

Как выяснило следствие, Мухатов по приказу сержанта заставлял сослуживцев выполнять физические упражнения, бил их, а Шамсутдинова один раз пнул, когда тот проходил мимо.