Прямой эфир
Каждому уровню будет соответствовать один из трёх знаков, который будет размещаться на здании медучреждения.
Минздрав предложил разделить поликлиники и больницы на три уровня: каждому медучреждению будут присваивать специальный знак соответствия. Проект приказа министерство вынесло на обсуждение.
В этом документе прописаны только требования к размещению, содержанию и форме информационного знака. Но министерство рассказало «Российской газете», что для оценки соответствия медучреждения определенному уровню в каждом регионе будет создаваться специальная комиссия. Оценка должна будет проводиться один раз в три года. В министерстве считают, что это должно поспособствовать развитию конкурентной среды между медучреждениями.
Для определения уровня соответствия министерство разработало 22 критерия. Первый уровень — соответствие восьми критериям, второй — 15-18, третий — 19. Все эти критерии должны способствовать сокращению времени на получение медицинской помощи.
В российском здравоохранении уже принята и действует трёхуровневая система оказания медицинской помощи: на первом — первичная помощь, на втором — специализированная, на третьем — высокотехнологическая.
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Смертный шар
Отмените запись сами, я не хочу вас лечить
Кто умер, тот не голосует. Напоминает работу американца по укреплению самолётов. Смотрит на дыры в фюзеляже. Вроде бы укреплять надо там. Но нет, говорит он. Раз они прилетели с такими дырами, то укреплять надо там, где таких дыр как раз-таки нет.
Молодой диод
в каждом регионе будет создаваться специальная комиссия
Конкуренция поликлиник:
- 1 уровень: в этом полугодии не занесли
- 2 уровень: занесли, но меньше, чем надо
- 3 уровень: нормально занесли
Сказочные долбоёбы.
Какая сука конкуренция? Нахуй она нужна?! Финансировать надо нормально, покласть хуй на импортозамещение потому что не работает, мотивировать персонал работать, квалификации новые получать, в конце концов нормальные условия труда создать, в шею погнать ахуевший глав врачей районов, которые локально себя богами чувствуют!
Сука...конкуренция...сказочные
Бомбануло
Таинственный ящик
Вот это конструктивные предложения, напоминают программу Навального и представления Светова. За всё хорошее против всего плохого.
Забавно, учитывая то, что большая часть поликлиник - участковые, то есть выбора у пациента все равно не будет. В чем конкуренция?
Разделить пациентов на 3 категории - богатые, бедные и нищие. Соотнести с 3 типами поликлиник. Профит.
О теперь все поликлиники будут с брендиргом " новая поликлиника", заживём.