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Артём Мазанов
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Минздрав предложил разделить поликлиники и больницы на три уровня соответствия — это должно развить конкуренцию Материал редакции

Каждому уровню будет соответствовать один из трёх знаков, который будет размещаться на здании медучреждения.

21 комментарий
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Минздрав предложил разделить поликлиники и больницы на три уровня: каждому медучреждению будут присваивать специальный знак соответствия. Проект приказа министерство вынесло на обсуждение.

В этом документе прописаны только требования к размещению, содержанию и форме информационного знака. Но министерство рассказало «Российской газете», что для оценки соответствия медучреждения определенному уровню в каждом регионе будет создаваться специальная комиссия. Оценка должна будет проводиться один раз в три года. В министерстве считают, что это должно поспособствовать развитию конкурентной среды между медучреждениями.

Для определения уровня соответствия министерство разработало 22 критерия. Первый уровень — соответствие восьми критериям, второй — 15-18, третий — 19. Все эти критерии должны способствовать сокращению времени на получение медицинской помощи.

Чем выше уровень, достигнутый медицинской организацией, тем лучше организовано оказание медицинской помощи в условиях данной медицинской организации.

Минздрав

В российском здравоохранении уже принята и действует трёхуровневая система оказания медицинской помощи: на первом — первичная помощь, на втором — специализированная, на третьем — высокотехнологическая.

#новости #медицина

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21 комментарий
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Александр Воскресенский

5

Яндекс.Поликлиника. Оцените Ваш поход ко врачу.

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Смертный шар

Александр
11

Отмените запись сами, я не хочу вас лечить

Ответить

Пластиковое Окно

Смертный
2

Потом ещё добавят оценки пациентам...

Ответить

Kir Kirsky

Смертный
1

Лечи меня, мразь!

Ответить

Yuri Miller

Александр
1

Кто умер, тот не голосует. Напоминает работу американца по укреплению самолётов. Смотрит на дыры в фюзеляже. Вроде бы укреплять надо там. Но нет, говорит он. Раз они прилетели с такими дырами, то укреплять надо там, где таких дыр как раз-таки нет.

Ответить

Белорусский кавалер

7

Конкуренция поликлиник:
- 1 уровень: да ни за что в жизни
- 2 уровень: вот уж нет
- 3 уровень: нет, спасибо

Ответить

Молодой диод

Белорусский
4

в каждом регионе будет создаваться специальная комиссия

Конкуренция поликлиник: 
- 1 уровень: в этом полугодии не занесли 
- 2 уровень: занесли, но меньше, чем надо 
- 3 уровень: нормально занесли

Ответить

Смертный шар

Молодой
2

Вот ради комиссии и весь сыр-бор

Ответить

Молодой диод

Смертный
0

естественно

Ответить

Игнат Синицын

7

Сказочные долбоёбы.
Какая сука конкуренция? Нахуй она нужна?! Финансировать надо нормально, покласть хуй на импортозамещение потому что не работает, мотивировать персонал работать, квалификации новые получать, в конце концов нормальные условия труда создать, в шею погнать ахуевший глав врачей районов, которые локально себя богами чувствуют!
Сука...конкуренция...сказочные
Бомбануло

Ответить

Yuri Miller

Игнат
1

им срать они лечатся в Германии

Ответить

Таинственный ящик

Игнат
–1

Вот это конструктивные предложения, напоминают программу Навального и представления Светова. За всё хорошее против всего плохого. 

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

3

Забавно, учитывая то, что большая часть поликлиник - участковые, то есть выбора у пациента все равно не будет. В чем конкуренция?

Ответить

Смертный шар

Евгений
0

Гласс выше ответила

Ответить

Таинственный ящик

Евгений
0

Прикрепиться можно к любой, в том числе не в своем городе

Ответить

theLastLetters

3
Ответить

Yuri Miller

2

Разделить пациентов на 3 категории - богатые, бедные и нищие. Соотнести с 3 типами поликлиник. Профит.

Ответить

Окончательный яд

2

чтобы попасть в поликлинику второго уровня, нужно убить главврача поликлиники первого уровня

Ответить

Litnikov Danil

1

Просто решения принимают те, кто в этих клиниках не лечится

Ответить

Alexander Golovnin

0

О теперь все поликлиники будут с брендиргом " новая поликлиника", заживём.

Ответить

Присущий звук

0

Хочешь попасть в поликлинику 3го уровня.
Регистратура : Вот где медкару открывали туда и идите.

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