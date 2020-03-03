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Следственный комитет начал проверку.
Более 20 первоклассников московской школы № 1415 пострадали из-за кварцевой лампы, которую учительница включила в классе. Об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на столичный департамент образования.
По данным ведомства, педагог включила «облучатель открытого типа» на перемене, но не выключила его на занятиях. В департаменте рассказали, что по правилам можно использовать только устройства закрытого типа. Поэтому учительницу уволят.
ТАСС и «Интерфакс» утверждают, что у детей диагностировали ожоги роговицы. Школьников не стали госпитализировать, им оказали помощь амбулаторно. Информацию СМИ также проверят в Следственном комитете.
Мама одной из ученицы этого класса рассказала Readovka, что заметила покраснение у дочери после того, как забрала её со школы. Но вначале не придала этому значения. «Потом вышли на улицу, а у ребенка глаза красные, и он жалуется, что болят, думали, может, конъюнктивит. Дошли до дома, говорит режет глаза, и они слезятся», — добавила женщина.
какой уволить. осудить, причём и директора школы за наличие этой лампы и отсутствие инструктажа преподавателю, что её нельзя включать когда люди рядом. У нас модно: накосячил-уходи. А как же причинение вреда здоровью? А если ослепнут?
Твой коммент напомнил комменты орущих мамок и папок диванных аналитиков с Подслушано Мухосранск)
Московские учителя сожгли детям глаза.
(c) Pedovka
Бля, как мы в школах в 2000х годах выживали то и не сгорели?
Зато как прекрасно кормят в московских школьных столовых! Черники им в рацион добавят и мигом глаза вылечатся