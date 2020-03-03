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Артём Мазанов
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В Москве более 20 школьников получили ожоги роговицы из-за кварцевой лампы. Учительницу, которая её включила, уволят Материал редакции

Следственный комитет начал проверку.

7 комментариев
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​Фотография Readovka

Более 20 первоклассников московской школы № 1415 пострадали из-за кварцевой лампы, которую учительница включила в классе. Об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на столичный департамент образования.

По данным ведомства, педагог включила «облучатель открытого типа» на перемене, но не выключила его на занятиях. В департаменте рассказали, что по правилам можно использовать только устройства закрытого типа. Поэтому учительницу уволят.

ТАСС и «Интерфакс» утверждают, что у детей диагностировали ожоги роговицы. Школьников не стали госпитализировать, им оказали помощь амбулаторно. Информацию СМИ также проверят в Следственном комитете.

Мама одной из ученицы этого класса рассказала Readovka, что заметила покраснение у дочери после того, как забрала её со школы. Но вначале не придала этому значения. «Потом вышли на улицу, а у ребенка глаза красные, и он жалуется, что болят, думали, может, конъюнктивит. Дошли до дома, говорит режет глаза, и они слезятся», — добавила женщина.

Кто-то подальше сидел, кто-то поближе, у кого с одной стороны, у кого другой покраснения. Дети говорят, что от ламп шел неприятный запах – они надышались азотом. Утром проснулись, глаза открыть не могут, все в отеках.

мама одной из пострадавшей ученицы

#новости #образование

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7 комментариев
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Примитивный хичхакер

1

надышались азотом

Я думал, мы все дышим азотом

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Yuri Miller

0

какой уволить. осудить, причём и директора школы за наличие этой лампы и отсутствие инструктажа преподавателю, что её нельзя включать когда люди рядом. У нас модно: накосячил-уходи. А как же причинение вреда здоровью? А если ослепнут? 

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Игнат Синицын

Yuri
0

Твой коммент напомнил комменты орущих мамок и папок диванных аналитиков с Подслушано Мухосранск) 

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Игорь Голованов

0

​​Московские учителя сожгли детям глаза.

(c) Pedovka

Бля, как мы в школах в 2000х годах выживали то и не сгорели?

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Ярослав

0

они надышались азотом

Так-то озоном. У самого такая лампа дома стоит

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Первая

0

Хорошо, что сухого льда под рукой не было...

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Алекс Слободских

0

Зато как прекрасно кормят в московских школьных столовых! Черники им в рацион добавят и мигом глаза вылечатся

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