Следственный комитет начал проверку.

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​Фотография Readovka

Более 20 первоклассников московской школы № 1415 пострадали из-за кварцевой лампы, которую учительница включила в классе. Об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на столичный департамент образования.

По данным ведомства, педагог включила «облучатель открытого типа» на перемене, но не выключила его на занятиях. В департаменте рассказали, что по правилам можно использовать только устройства закрытого типа. Поэтому учительницу уволят.

ТАСС и «Интерфакс» утверждают, что у детей диагностировали ожоги роговицы. Школьников не стали госпитализировать, им оказали помощь амбулаторно. Информацию СМИ также проверят в Следственном комитете.

Мама одной из ученицы этого класса рассказала Readovka, что заметила покраснение у дочери после того, как забрала её со школы. Но вначале не придала этому значения. «Потом вышли на улицу, а у ребенка глаза красные, и он жалуется, что болят, думали, может, конъюнктивит. Дошли до дома, говорит режет глаза, и они слезятся», — добавила женщина.