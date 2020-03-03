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Следствие не нашло связи между издевательствами с его стороны и расстрелом Шамсутдиновым сослуживцев.
Руслана Мухатова, который издевался над Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в военной части в Забайкалье, приговорили к двум годам условно и к штрафу в 30 тысяч рублей. Об этом пишет «МБХ медиа».
Его признали виновным по делу о дедовщине (статья 335 УК РФ). Суд постановил, что его действия по принуждению солдат заниматься изнурительными тренировками и последующий удар по скрещённым перед лбом руками — нарушение уставных взаимоотношений. Мухатов частично признал вину, но просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы.
Следствие не обнаружило «причин и связи» между действиями Мухатова и расстрелом Шамсутдиновым своих сослуживцев. Обвинение просило два года колонии. Смягчающим обстоятельством признали частичное признание вины и добровольное возмещение ущерба — по 500 рублей каждому.
25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Он убил восемь человек и ещё двоих ранил. СМИ назвали дедовщину причиной нападения. Минобороны это отрицает.
Как всегда лишь бы замять, лишь бы не признавать пиздеца, откровенно его игнорируя. Тьфу, мерзость.
Тут было про выплату 500(!) рублей пострадавшим. Это издевательство такое?
У нас однажды подрались ребята во дворе, за одного из них пришел заступаться парень сестры одного из ребят, был он гораздо старше. Ударил по лицу "обидчика", на что тот кинул заяву. По итогу парню сестры год условки, полгода выплат в пользу государства, пострадавшему хуй и пара швов на память.
Да, такие законы. Первый ударил - виноват. К сожалению.
В смысле "к сожалению"?
А как должно быть, тот, кто ударил - чёткий пацанчик, а тот кого - тупо лох и терпило по жизни?
Не всегда бить первым - это вина.
Нет, всегда. Ну просто потому что в противном случае это даёт возможность тупо безнаказанно пиздить людей.
Это тонкости законов. Можно провоцировать, но не бить. Можно насиловать, но пока не доказано - если бьешь, то виноват.
Именно так: провоцировать можно, а бить - нет, нельзя.
Потому что, повторяю, в противном случае можно было бы ходить и пиздить людей на том основании "а чё он там стоит и меня провоцирует".
Ну парню сестры вообще не стоило в драку сверстников лезть, он лет на 10 был старше обоих, разобрались бы сами или растащили б, но суть не в этом. Просто выплаты пошли не пострадавшему, а в пользу государства, вот этот момент мне не понятен.
«Минобороны это отрицает»
Вот никогда такого не было, а тут смотрите ка
«Не нашли связи», какой пиздец, блять. Как же заебало это торжество абсурда и мракобесия.
Подхватили тренд от Apple с их 25 долларами компенсаций
25 долларов это всё ещё больше. 25 долларов наверное даже хватило бы батарею поменять в тех телефонах
скорее от Победы, когда приходишь на рейс, а тебе говорят мест нет, ты вынужден ждать следующего, и за каждый час ожидания тебе платят аж 25 рублей компенсации
ИМХО, правильно он всех и порешил. Правосудие бы никогда не восторжествовало.