Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
2235

Срочника, который издевался над Шамсутдиновым, приговорили к двум годам условно Материал редакции

Следствие не нашло связи между издевательствами с его стороны и расстрелом Шамсутдиновым сослуживцев.

19 комментариев
В закладки
​Руслан Мухатов Видео Baza 

Руслана Мухатова, который издевался над Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в военной части в Забайкалье, приговорили к двум годам условно и к штрафу в 30 тысяч рублей. Об этом пишет «МБХ медиа».

Его признали виновным по делу о дедовщине (статья 335 УК РФ). Суд постановил, что его действия по принуждению солдат заниматься изнурительными тренировками и последующий удар по скрещённым перед лбом руками — нарушение уставных взаимоотношений. Мухатов частично признал вину, но просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

Следствие не обнаружило «причин и связи» между действиями Мухатова и расстрелом Шамсутдиновым своих сослуживцев. Обвинение просило два года колонии. Смягчающим обстоятельством признали частичное признание вины и добровольное возмещение ущерба — по 500 рублей каждому.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Он убил восемь человек и ещё двоих ранил. СМИ назвали дедовщину причиной нападения. Минобороны это отрицает.

«У меня не было другого выхода»: Рамиль…
Он сожалеет о том, что пошёл на крайние меры.
tjournal.ru

#новости

Новости
Подписан
Отписаться
В Москве более 20 школьников получили ожоги роговицы из-за кварцевой лампы. Учительницу, которая её включила, уволят
Следственный комитет начал проверку.
0
18
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 19, "likes": 18, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 147459, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 03 Mar 2020 11:14:09 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 147459, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/147459\/get","add":"\/comments\/147459\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/147459"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Методический кот

4

Этот бурят вину признал и даже блять компенсацию выплатил за дедовщину, но Минобороны всё равно это отрицает. Кажется у наших чиновников этакая идеологи отрицания. Причём на любом уровне.

Ответить

Дмитрий Ермакович

3

Как всегда лишь бы замять, лишь бы не признавать пиздеца, откровенно его игнорируя. Тьфу, мерзость.

Ответить

Илья Тимофеев

1

Тут было про выплату 500(!) рублей пострадавшим. Это издевательство такое?

Ответить

Artem Derid

Илья
2

На 3 флакона баярки хватит, хули что ещё надо?

Ответить

Александр Воскресенский

Илья
0

У нас однажды подрались ребята во дворе, за одного из них пришел заступаться парень сестры одного из ребят, был он гораздо старше. Ударил по лицу "обидчика", на что тот кинул заяву. По итогу парню сестры год условки, полгода выплат в пользу государства, пострадавшему хуй и пара швов на память.

Ответить

Илья Тимофеев

Александр
0

Да, такие законы. Первый ударил - виноват. К сожалению. 

Ответить

Jiří Kropočev

Илья
1

В смысле "к сожалению"?
А как должно быть, тот, кто ударил - чёткий пацанчик, а тот кого - тупо лох и терпило по жизни?

Ответить

Илья Тимофеев

Jiří
0

Не всегда бить первым - это вина.

Ответить

Jiří Kropočev

Илья
0

Нет, всегда. Ну просто потому что в противном случае это даёт возможность тупо безнаказанно пиздить людей.

Ответить

Илья Тимофеев

Jiří
0

Это тонкости законов. Можно провоцировать, но не бить. Можно насиловать, но пока не доказано - если бьешь, то виноват.

Ответить

Jiří Kropočev

Илья
0

Именно так: провоцировать можно, а бить - нет, нельзя. 
Потому что, повторяю, в противном случае можно было бы ходить и пиздить людей на том основании "а чё он там стоит и меня провоцирует".

Ответить

Александр Воскресенский

Илья
0

Ну парню сестры вообще не стоило в драку сверстников лезть, он лет на 10 был старше обоих, разобрались бы сами или растащили б, но суть не в этом. Просто выплаты пошли не пострадавшему, а в пользу государства, вот этот момент мне не понятен.

Ответить

Konstantin Tsevelev

2

«Минобороны это отрицает»

Вот никогда такого не было, а тут смотрите ка

Ответить

Anxo

2

«Не нашли связи», какой пиздец, блять. Как же заебало это торжество абсурда и мракобесия.

Ответить

Andrey Kharitonov

1

Подхватили тренд от Apple с их 25 долларами компенсаций

Ответить

Илья Гераськин

Andrey
0

25 долларов это всё ещё больше. 25 долларов наверное даже хватило бы батарею поменять в тех телефонах

Ответить

Andrey Kharitonov

Илья
0

Важно подхватить тренд жлобства, а не выплачивать столько же)

Ответить

Dmitry Pasyutin

Andrey
0

скорее от Победы, когда приходишь на рейс, а тебе говорят мест нет, ты вынужден ждать следующего, и за каждый час ожидания тебе платят аж 25 рублей компенсации

Ответить

Maxim Yurin

0

ИМХО, правильно он всех и порешил. Правосудие бы никогда не восторжествовало. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
В Москве открылся парк развлечений «Остров Мечты»: его критикуют за примитивный внешний вид и разрушенную природную зону
TJ побывал на открытии и теперь рассказывает о впечатлениях.
326
Разборы
В США заподозрили Олега Тинькова в уходе от уплаты налогов, он внёс залог 20 млн фунтов и избежал экстрадиции. Главное
Бизнесмену запрещено покидать Лондон, а до конца расследования ему придётся носить браслет с отслеживанием геопозиции.
133
Интернет
Тред: Неочевидные вещи, которые могут нанести вред при неаккуратном использовании
После трагедии с сухим льдом пользователи соцсетей задумались, что ещё может убить или покалечить человека.
108
Популярное за три дня
Новости
Little Big представит Россию на «Евровидении 2020»
«Мы вам обещаем — вы будете удивлены».
166
Интернет
Устал, поспал, докопался до двуногого: россиянин делает ролики про сороку с Google-озвучкой в духе «кожаных ублюдков»
Жизнь домашней птицы в сочетании с робоголосом, иронично комментирующим все действия, принесли сороке славу в соцсетях.
13
Новости
Новые поправки Путина в Конституцию: бог, брак как союз мужчины и женщины, а также преемственность от СССР
Какие предложения президент внёс ко второму чтению в Госдуме.
359

Прямой эфир

badkid

Навальному, его жене, родителям…

Alexandr Ivanov

Навальному, его жене, родителям…

Dias001 Rrn

Навальному, его жене, родителям…

Misha Timoshin

Навальному, его жене, родителям…

Sam Lowry

Инстаграм-блогерша Екатерина…

# realfiddy

Навальному, его жене, родителям…

Антон Чехов

Навальному, его жене, родителям…

Mikhail Lukup

Навальному, его жене, родителям…

Котик Ботик

Владелец котов, погибших ​на…

Lynn Semenets

Владелец котов, погибших ​на…

Alexandr Ivanov

Навальному, его жене, родителям…

Rashid Shamsudinov

Навальному, его жене, родителям…

Tim Moore

Следствие не нашло связи между…

George Weiller

Навальному, его жене, родителям…

Serega Khobta

«Одноклассники» первыми среди…

Dias001 Rrn

В Томске активиста оштрафовали…

EveryVR

В Томске активиста оштрафовали…

Mr. LoveJoy

В газете московской полиции…

Evgeniy Andruhov

В Калужской области на…

Дмитрий Новик

Послушать новое: альбом Элджея…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "33af781c" }