Следствие не нашло связи между издевательствами с его стороны и расстрелом Шамсутдиновым сослуживцев.

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​Руслан Мухатов Видео Baza

Руслана Мухатова, который издевался над Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в военной части в Забайкалье, приговорили к двум годам условно и к штрафу в 30 тысяч рублей. Об этом пишет «МБХ медиа».

Его признали виновным по делу о дедовщине (статья 335 УК РФ). Суд постановил, что его действия по принуждению солдат заниматься изнурительными тренировками и последующий удар по скрещённым перед лбом руками — нарушение уставных взаимоотношений. Мухатов частично признал вину, но просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

Следствие не обнаружило «причин и связи» между действиями Мухатова и расстрелом Шамсутдиновым своих сослуживцев. Обвинение просило два года колонии. Смягчающим обстоятельством признали частичное признание вины и добровольное возмещение ущерба — по 500 рублей каждому.