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А ещё по имени, группе крови и папиллярным узорам.
В официальной газете ГУВД Москвы «Петровка, 38» опубликовали интервью с психологом Борисом Хигиром, который рассказал, как определить склонность к преступлениям по имени, тембру голоса, почерку, группе крови, папиллярным узорам и дате рождения.
Хигир утверждает, что больше 30 лет занимается «изучением влияния имени, отчества и месяца рождения на характер и судьбу человека». Свои выводы он делает, основываясь на статистических данных. По словам психолога, вероятность ошибки составляет не больше 20%.
По словам Хигира, его приглашают читать лекции полицейским, но в последнее время предложения стали поступать реже. Ответственный секретарь газеты «Петровка, 38» Сергей Осташев подтвердил эту информацию «Открытым медиа», но отметил, что Хигир только излагает свой подход к расследованиям, а публикация интервью с ним не означает, что ведомство его поддерживает.
«Петровка, 38» — официальная газета главного управления полиции Москвы. Она включена в список социально-значимых изданий Москвы
«Я передал портрет в следственные органы, потом узнал, что преступник был пойман»
Гениальный подход - радуйтесь, что он не вас нарисовал, а преступление найдётся.
Фигня! Это он ещё не слышал про влияние фильмов с Николасом Кейджем на число утонувших в бассейне!
Режим поиска активирован.
Может кто запилить тест «Какой ты преступник?»
Ничоси крутая газета, даже Кумэйла Нанджиани пригласили на обложку.
Какой же он секси стал... во времена пакистанского дензела был упитаннее)
в подарок книжек шарлатана Ламброзо не выдают ещё? очень актуальное чтиво для святой Руси
Свои выводы он делает, основываясь на статистических данных.
Расскажите ему об "ошибке выжившего"
Психолог есть, а мозгов нет.
Да тут скорее у ответсека и главреда мозгов нет.. а дед неплохо в роль вжился. :)
Блять, как же в России становится интересно жить! Уверен, дальше будет только больше!
Хигир рассказал, что у большинства педофилов первая группа крови и детский тембр голоса
Сколько он тут людей оскорбил?
Аферисты школьного возраста, уверяет психолог, рождаются с мая по август. В эти же месяцы родились «многие большие чиновники, которые погорели на нехороших делах, на аферах».
блин. Я профукал карьеру.
и ещё. Дайте ссылку на статью. Друг спрашивает!!
нарисовал лицо преступника ...
Человек с удлинённым подбородком, впавшими глазами ...
передал портрет в следственные органы,
потом узнал, что преступник был пойман.
Забавно, что почти никто из смеющихся в голосину в треде не сможет уверенно и аргументированно объяснить не только то, почему теория этого горе-психолога — ерунда, но и почему земля не плоская.