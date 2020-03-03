Несколько лет назад у меня был такой случай: я ехал в машине и нарисовал лицо преступника, которого искали десять лет. Человек с удлинённым подбородком, впавшими внутрь глазами и сломанным носом. Я передал портрет в следственные органы, потом узнал, что преступник был пойман.