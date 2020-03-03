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Алексей Боржонов
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В газете московской полиции вышло интервью с психологом о том, как определять преступников по дате рождения и почерку Материал редакции

А ещё по имени, группе крови и папиллярным узорам.

30 комментариев
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Скриншот: «Петровка, 38»

В официальной газете ГУВД Москвы «Петровка, 38» опубликовали интервью с психологом Борисом Хигиром, который рассказал, как определить склонность к преступлениям по имени, тембру голоса, почерку, группе крови, папиллярным узорам и дате рождения.

Хигир утверждает, что больше 30 лет занимается «изучением влияния имени, отчества и месяца рождения на характер и судьбу человека». Свои выводы он делает, основываясь на статистических данных. По словам психолога, вероятность ошибки составляет не больше 20%.

Несколько лет назад у меня был такой случай: я ехал в машине и нарисовал лицо преступника, которого искали десять лет. Человек с удлинённым подбородком, впавшими внутрь глазами и сломанным носом. Я передал портрет в следственные органы, потом узнал, что преступник был пойман.

Борис Хигир
  • Хигир рассказал, что у большинства педофилов первая группа крови и детский тембр голоса;
  • Психолог заявил, что поэтов Владимира Маяковского и Сергея Есенина убили — об этом свидетельствуют их папиллярные узоры;
  • У жестоких преступников, по мнению Хигира, часто встречаются отчества: Николаевич, Игоревич, Анатольевич, Павлович, Семёнович, Олегович, Александрович;
  • Аферисты школьного возраста, уверяет психолог, рождаются с мая по август. В эти же месяцы родились «многие большие чиновники, которые погорели на нехороших делах, на аферах».

По словам Хигира, его приглашают читать лекции полицейским, но в последнее время предложения стали поступать реже. Ответственный секретарь газеты «Петровка, 38» Сергей Осташев подтвердил эту информацию «Открытым медиа», но отметил, что Хигир только излагает свой подход к расследованиям, а публикация интервью с ним не означает, что ведомство его поддерживает.

«Петровка, 38» — официальная газета главного управления полиции Москвы. Она включена в список социально-значимых изданий Москвы

#новости #мвд

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30 комментариев
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Политический торшер

6

Ура, "наука" из 40х снова актуальна.

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Павел Май

5

«Я передал портрет в следственные органы, потом узнал, что преступник был пойман»

Гениальный подход - радуйтесь, что он не вас нарисовал, а преступление найдётся.

Ответить

Йожиные Тсойчинения

4

Фигня! Это он ещё не слышал про влияние фильмов с Николасом Кейджем на число утонувших в бассейне! 

Ответить

Tim Moore

Йожиные
0

Возраст Мисс Америка коррелирует с убийствами с помощью пара, горячими объектами и горячими испарениями

Ответить

Tim Moore

Йожиные
0

Ещё такое есть. Частота разводов в штате Мэйн коррелирует с подушевым потреблением маргарина.

Ответить

Jiří Kropočev

3

А не педофил ли ты часом?..

Ответить

Александр Воскресенский

2

Режим поиска активирован.

Ответить

George Weiller

Александр
2
Ответить

Валера Певнев

2

Может кто запилить тест «Какой ты преступник?»

Ответить

Serega Khobta

Валера
0

если только пригласить Бориса Хигира в "гость тж"

Ответить

Игнат Синицын

1

Ничоси крутая газета, даже Кумэйла Нанджиани пригласили на обложку. 

Ответить

Darya Timofeeva

Игнат
0

Какой же он секси стал... во времена пакистанского дензела был упитаннее)

Ответить

Дмитрий Иванов

Darya
2

То есть, по-твоему, упитанный это не секси?

Ответить

Mr. LoveJoy

Darya
0

Нечего на нас смотреть как на кусок мяса, хотя на меня можно

Ответить

George Weiller

1

Наконец нашёл себя в жизни, я аферист школьного возраста

Ответить

Sergey Lukianov

–2

в подарок книжек шарлатана Ламброзо не выдают ещё? очень актуальное чтиво для святой Руси

Ответить

Kir Kirsky

Sergey
2

Психиатрия 19 века из 21 выглядит шарлатанством? не может быть.

Ответить

Anna Luben

0

Зашла поискать свою дату рождения в статье

Ответить

сироп от щекотки

0

А по трем ямочкам на черепе как же?

Ответить

Kyler

0

Так и до кофейной гущи недалеко...

Ответить

Не смори сюда

0

Свои выводы он делает, основываясь на статистических данных.

Расскажите ему об "ошибке выжившего"

Ответить

Rerpetual Junior

0
Ответить

Marko

0

Психолог есть, а мозгов нет.

Ответить

Руслан Турченко

Marko
0

Да тут скорее у ответсека и главреда мозгов нет.. а дед неплохо в роль вжился. :) 

Ответить

Dmitrii Pimanchev

0

И опять ни одного Артёмовича...

Ответить

Евгений Наумов

0

Блять, как же в России становится интересно жить! Уверен, дальше будет только больше!

Ответить

Tim Moore

0

 Хигир рассказал, что у большинства педофилов первая группа крови и детский тембр голоса

Сколько он тут людей оскорбил?

 Аферисты школьного возраста, уверяет психолог, рождаются с мая по август. В эти же месяцы родились «многие большие чиновники, которые погорели на нехороших делах, на аферах».

блин. Я профукал карьеру. 

и ещё. Дайте ссылку на статью. Друг спрашивает!!

Ответить

Thomas O'Harriedge

0

И чем это отличается от методов СС?
Днище, блядь

Ответить

Озорной Лис

0

  нарисовал лицо преступника ... 

Человек с удлинённым подбородком, впавшими глазами ...

передал портрет в следственные органы, 

потом узнал, что преступник был пойман.

Ответить

Дмитрий Иванов

–3

Забавно, что почти никто из смеющихся в голосину в треде не сможет уверенно и аргументированно объяснить не только то, почему теория этого горе-психолога — ерунда, но и почему земля не плоская. 

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