В этой публикации активист обратился к спикеру Палаты представителей США.

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Советский районный суд Томска оштрафовал на 30 тысяч рублей руководителя НКО «Национальное бюро развития демократии» Сергея Чайковского за сторис в Инстаграме о Путине и Украине. Об этом пишет «Правозащита Открытки».

Чайковского оштрафовали по статье о неуважении власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). В протоколе указано, что активист «разместил видео-историю с выступлением спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, где она обвиняет Россию в преступлениях на Украине» и подписал историю.

Миссис Пелоси, Владимир Путин ответит за преступления совершённые на Украине. Молодое поколение России работает над улучшением отношений с США. Сергей Чайковский активист

Заявление на Чайковского написал борец с ЛГБТ из Петербурга Тимур Булатов. Он посчитал, что активист называет Путина «военным преступником среди неограниченного круга лиц своих подписчиков и высказывает неуважение президенту РФ».