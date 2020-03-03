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Артём Мазанов
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В Томске активиста оштрафовали на 30 тысяч рублей за сторис в Инстаграме о Путине и Украине Материал редакции

В этой публикации активист обратился к спикеру Палаты представителей США.

7 комментариев
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Советский районный суд Томска оштрафовал на 30 тысяч рублей руководителя НКО «Национальное бюро развития демократии» Сергея Чайковского за сторис в Инстаграме о Путине и Украине. Об этом пишет «Правозащита Открытки».

Чайковского оштрафовали по статье о неуважении власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). В протоколе указано, что активист «разместил видео-историю с выступлением спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, где она обвиняет Россию в преступлениях на Украине» и подписал историю.

Миссис Пелоси, Владимир Путин ответит за преступления совершённые на Украине. Молодое поколение России работает над улучшением отношений с США.

Сергей Чайковский
активист

Заявление на Чайковского написал борец с ЛГБТ из Петербурга Тимур Булатов. Он посчитал, что активист называет Путина «военным преступником среди неограниченного круга лиц своих подписчиков и высказывает неуважение президенту РФ».

18 марта Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти. Законопроект внесли в Госдуму 12 декабря 2018 года. По опросу«Левада-центра», более половины граждан РФ не поддерживают эту инициативу.

#новости #безуважения

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7 комментариев
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Параллельный паркур

3

Чайковского оштрафовали по статье о неуважении власти

Звучит крипово

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Смертный шар

Параллельный
1

Чайковского оштрафовали по статье о неуважении власти по заявлению борца с ЛГБТ из Петербурга

А так?

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Tim Moore

0

В России теперь стало так модно уважать друг друга. Кот Леопольд прям 

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Kir Kirsky

0

набор символов id559493718

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Marhal_New _Arleana

0

Я думаю меня уже ничего не удивит. Можно перестать возмущаться и воспринимать это как данность.

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EveryVR

0

РОССИЯ звучит смешно

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Dias001 Rrn

0

Вот он истинный патриот, а не те, которые дрочат на Китай, КНДР, Сирию и Венесуэлу

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