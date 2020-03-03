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В этой публикации активист обратился к спикеру Палаты представителей США.
Советский районный суд Томска оштрафовал на 30 тысяч рублей руководителя НКО «Национальное бюро развития демократии» Сергея Чайковского за сторис в Инстаграме о Путине и Украине. Об этом пишет «Правозащита Открытки».
Чайковского оштрафовали по статье о неуважении власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). В протоколе указано, что активист «разместил видео-историю с выступлением спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, где она обвиняет Россию в преступлениях на Украине» и подписал историю.
Заявление на Чайковского написал борец с ЛГБТ из Петербурга Тимур Булатов. Он посчитал, что активист называет Путина «военным преступником среди неограниченного круга лиц своих подписчиков и высказывает неуважение президенту РФ».
18 марта Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти. Законопроект внесли в Госдуму 12 декабря 2018 года. По опросу«Левада-центра», более половины граждан РФ не поддерживают эту инициативу.
Смертный шар
Чайковского оштрафовали по статье о неуважении власти по заявлению борца с ЛГБТ из Петербурга
А так?
Я думаю меня уже ничего не удивит. Можно перестать возмущаться и воспринимать это как данность.
Вот он истинный патриот, а не те, которые дрочат на Китай, КНДР, Сирию и Венесуэлу