Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1961

В России четыре самолёта за день совершили экстренные посадки. Два из них — из-за сообщений о минировании Материал редакции

Анонимные звонки о минировании начали поступать в учреждения по всей России в ноябре 2019 года.

28 комментариев
В закладки

Четыре авиарейса, влетевшие из российских аэропортов 3 марта, совершили экстренные посадки. Два из них — из-за сообщений о минировании, два — из-за технической неисправности.

  • Около 8:30 по московскому времени рейс SU1703 Владивосток — Москва экстренно приземлился в Хабаровске. В пресс-службе «Аэрофлота» РБК сообщили, что это произошло из-за анонимного звонка о минировании. Самолёт проверили, информация о минировании не подтвердилась;
  • Около 10:45 по московскому времени рейс A-320 Новосибирск — Москва экстренно приземлился в Перми. В пресс-службе S7 «Фонтанке» рассказали, что причиной стало анонимное сообщение о минировании;
  • Около 11:00 по московскому времени рейс SU2486 Москва — Цюрих экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что на борту сработал датчик технической неисправности. После замены борта состоится новый вылет.
  • Около 13:00 по московскому времени рейс Москва — София совершил экстренную посадку в Шереметьево. В пресс-службе «Аэрофлота» рассказали, что на борту сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей.

Сообщения о минировании начали поступать в учреждения разных городов России в ноябре 2019 года. Из-за них эвакуируют суды, школы, детские сады, больницы, торговые центры.

В конце декабря того же года «Русская служба Би-би-си» сообщила, что возможным автором сообщений может быть один из клиентов рухнувшей криптовалютной биржи Wex, потерявший около 120 биткоинов.

Обновление 12:54. Добавлен абзац про рейс Москва — София.

#новости #аэропорты

Новости
Подписан
Отписаться
В Томске активиста оштрафовали на 30 тысяч рублей за сторис в Инстаграме о Путине и Украине
В этой публикации активист обратился к спикеру Палаты представителей США.
3
10
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u044d\u0440\u043e\u043f\u043e\u0440\u0442\u044b"], "comments": 28, "likes": 10, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 147476, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 03 Mar 2020 12:36:47 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 147476, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/147476\/get","add":"\/comments\/147476\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/147476"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Противный стесняшка

0

Какой же смешной ахуй с этим вексом творится, жесть
Спиздили миллиарды гринов пацаны с донбасса, теперь ебут крупнейшую страну мира и С И Л О В И К И не могут это прекратить. Охуенно. 

Ответить

Dizzy Dizz

Противный
1

А можно подробнее?

Ответить

Противный стесняшка

Dizzy
0

из не инсайдерского - гугли WEX Васильев Малофеев, уже миллион материалов про это всё

Ответить

Противный стесняшка

Dizzy
–1

https://t.me/btcewexadmin отсюда вот такие кеки есть, ессно ни за что не ручаюсь

Ответить

Противный стесняшка

Противный
0

первый пик потерял 

Ответить

Emile Zäkiev

Противный
0

что за хуйню ты сюда принес, ебобо?

Ответить

Противный

Emile
2

картинки из интернета покекать, сам ебобо

Ответить

Max Yankov

Противный
0

Какие-то непонятные скрины чьих-то разборок, нихуя не понятно

Ответить

Alexandr Ivanov

Противный
0

Инсайдер на иснайдере. Мамки караульные из телеграм украинцев обвиняют, тут Донбасс, 

Ответить

Emile Zäkiev

–1

это опять хохлы прикалываются? Только и гадить исподтишка умеют жопы

Ответить

Радикальный Макс

Emile
2

это опять хохлы прикалываются?

то ли русские, сразу с бука сбивают без приколов

Ответить

Параллельный паркур

Emile
0

Ты сейчас серьезно?

Ответить

Emile Zäkiev

Параллельный
0

так предыдущую серию звонков о минировании ТЦ по всей России отследили же то ли до Харькова, то ли еще какого укр. города; приколисты типа

Ответить

Параллельный паркур

Emile
1

Кто отследил?
У нас нет таких спецагентов которые бы так специально названивали, кроме блогеров любителей которые могут делать что то единоразово.

А вот про кинутых вкладчиков WEX, я наслышан уже не единожды, что как бы намекает на некую правду. Только кинуты они были силовиками российскими вместе с представителями власти

Ответить

Emile Zäkiev

Параллельный
0

что такое wex? простой гугл серч не выдает ничего похожее на финансовые организации под таким именем

Ответить

Параллельный

Emile
1

https://ru.wikipedia.org/wiki/BTC-E

BTC-E
BTC-E — ныне закрытая интернет-площадка торгов фиатными валютами и криптовалютами в реальном…
ru.wikipedia.org
Ответить

Emile Zäkiev

Паралле…
0

если цель только покупать или продавать крипту - у revolut есть возможность покупать и продавать btc, etherium и ripple

и никаких рисков отжатия силовиками

Ответить

Параллельный

Emile
0
Ответить

Emile Zäkiev

Паралле…
0

банк такой есть revolut, там открываешь счет и можешь менять свои деньги на битки/ripple/ether

Ответить

Параллельный

Emile
0

Так я ж не спрашивал все это время про то где мне купить чето. 

Я тебе аналогию провожу с кинутыми вкладчиками wex и ложными сообщениями о минировании на территории РФ

Ответить

Emile Zäkiev

Паралле…
0

ну это платформа какая-то подозрительная, понятное дело не надо с ней связываться если есть другие возможности, я к тому

Ответить

Александр

Emile
1

Подробная статья от BBC

Биткоины в "фонд ФСБ": как исчезли $450 млн с…
В конце 2018 года рухнула крупнейшая русскоязычная криптобиржа Wex с виртуальными валютами на…
www.bbc.com
Ответить

LC

1

Просто ради статистики: а сколько было найдено бомб по таким звонкам? Всего и в процентах от количества звонков?

Ответить

Alexandr Ivanov

LC
0

С небольшой погрешностью если, то нисколько. 

Ответить

Радикальный Макс

LC
0

если и находят, то как правило уже остатки от бомб

Ответить

Майкл Тач

0

Москва - София тоже возвращается

Ответить

Алексей Боржонов

Майкл
0

спс, обновил

Ответить

Джордж Харви

0

Денчик балуется

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
В США заподозрили Олега Тинькова в уходе от уплаты налогов, он внёс залог 20 млн фунтов и избежал экстрадиции. Главное
Бизнесмену запрещено покидать Лондон, а до конца расследования ему придётся носить браслет с отслеживанием геопозиции.
140
Разборы
В Москве открылся парк развлечений «Остров Мечты»: его критикуют за примитивный внешний вид и разрушенную природную зону
TJ побывал на открытии и теперь рассказывает о впечатлениях.
329
Интернет
Тред: Неочевидные вещи, которые могут нанести вред при неаккуратном использовании
После трагедии с сухим льдом пользователи соцсетей задумались, что ещё может убить или покалечить человека.
111
Популярное за три дня
Истории
Как в 16 лет перегородка в моём носу стала кривой
И как проходила операция по её выпрямлению.
186
Новости
Little Big представит Россию на «Евровидении 2020»
«Мы вам обещаем — вы будете удивлены».
169
Разборы
В США заподозрили Олега Тинькова в уходе от уплаты налогов, он внёс залог 20 млн фунтов и избежал экстрадиции. Главное
Бизнесмену запрещено покидать Лондон, а до конца расследования ему придётся носить браслет с отслеживанием геопозиции.
140

Прямой эфир

Andre Macareno

В Москве более 20 школьников…

плюшевый батон

Вирус официально прорвался в…

Andre Macareno

В Москве более 20 школьников…

Илья Гераськин

Навальному, его жене, родителям…

Иван Семёныч

Навальному, его жене, родителям…

Словесный Интервент

Таинственные «разрабы…

пепси

Послушать новое: альбом Элджея…

Настя Иванова

Запись в подсайте Своими руками

Игнат Синицын

Вирус официально прорвался в…

Andre Macareno

В Москве более 20 школьников…

Алихан Бексеитов

Таинственные «разрабы…

Victor Eredel

Вирус официально прорвался в…

Руслан Карпов

Навальному, его жене, родителям…

Tyler Durden

Запись в подсайте Своими руками

Марат Габдуллин

Вирус официально прорвался в…

Yuri Miller

В Москве более 20 школьников…

colorless

Навальному, его жене, родителям…

Vadim Nemnasev

Навальному, его жене, родителям…

Мартин Кейб

Вирус официально прорвался в…

Andre Macareno

В газете московской полиции…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "33af781c" }