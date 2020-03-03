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Анонимные звонки о минировании начали поступать в учреждения по всей России в ноябре 2019 года.
Четыре авиарейса, влетевшие из российских аэропортов 3 марта, совершили экстренные посадки. Два из них — из-за сообщений о минировании, два — из-за технической неисправности.
Сообщения о минировании начали поступать в учреждения разных городов России в ноябре 2019 года. Из-за них эвакуируют суды, школы, детские сады, больницы, торговые центры.
В конце декабря того же года «Русская служба Би-би-си» сообщила, что возможным автором сообщений может быть один из клиентов рухнувшей криптовалютной биржи Wex, потерявший около 120 биткоинов.
Обновление 12:54. Добавлен абзац про рейс Москва — София.
Какой же смешной ахуй с этим вексом творится, жесть
Спиздили миллиарды гринов пацаны с донбасса, теперь ебут крупнейшую страну мира и С И Л О В И К И не могут это прекратить. Охуенно.
А можно подробнее?
из не инсайдерского - гугли WEX Васильев Малофеев, уже миллион материалов про это всё
https://t.me/btcewexadmin отсюда вот такие кеки есть, ессно ни за что не ручаюсь
первый пик потерял
что за хуйню ты сюда принес, ебобо?
Инсайдер на иснайдере. Мамки караульные из телеграм украинцев обвиняют, тут Донбасс,
это опять хохлы прикалываются? Только и гадить исподтишка умеют жопы
Радикальный Макс
это опять хохлы прикалываются?
то ли русские, сразу с бука сбивают без приколов
Ты сейчас серьезно?
так предыдущую серию звонков о минировании ТЦ по всей России отследили же то ли до Харькова, то ли еще какого укр. города; приколисты типа
Кто отследил?
У нас нет таких спецагентов которые бы так специально названивали, кроме блогеров любителей которые могут делать что то единоразово.
А вот про кинутых вкладчиков WEX, я наслышан уже не единожды, что как бы намекает на некую правду. Только кинуты они были силовиками российскими вместе с представителями власти
что такое wex? простой гугл серч не выдает ничего похожее на финансовые организации под таким именем
если цель только покупать или продавать крипту - у revolut есть возможность покупать и продавать btc, etherium и ripple
и никаких рисков отжатия силовиками
банк такой есть revolut, там открываешь счет и можешь менять свои деньги на битки/ripple/ether
Так я ж не спрашивал все это время про то где мне купить чето.
Я тебе аналогию провожу с кинутыми вкладчиками wex и ложными сообщениями о минировании на территории РФ
ну это платформа какая-то подозрительная, понятное дело не надо с ней связываться если есть другие возможности, я к тому
Просто ради статистики: а сколько было найдено бомб по таким звонкам? Всего и в процентах от количества звонков?