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Алексей Боржонов
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В России три самолёта за день совершили экстренные посадки. Два из них — из-за сообщений о минировании Материал редакции

Анонимные звонки о минировании начали поступать в учреждения по всей России в ноябре 2019 года.

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Три авиарейса, влетевшие из российских аэропортов 3 марта, совершили экстренные посадки. Два из них — из-за сообщений о минировании, один — из-за технической неисправности.

  • Около 8:30 по московскому времени рейс SU1703 Владивосток — Москва экстренно приземлился в Хабаровске. В пресс-службе «Аэрофлота» РБК сообщили, что это произошло из-за анонимного звонка о минировании. Самолёт проверили, информация о минировании не подтвердилась;
  • Около 10:45 по московскому времени рейс A-320 Новосибирск — Москва экстренно приземлился в Перми. В пресс-службе S7 «Фонтанке» рассказали, что причиной стало анонимное сообщение о минировании;
  • Около 11:00 по московскому времени рейс SU2486 Москва — Цюрих экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что на борту сработал датчик технической неисправности. После замены борта состоится новый вылет.

Сообщения о минировании начали поступать в учреждения разных городов России в ноябре 2019 года. Из-за них эвакуируют суды, школы, детские сады, больницы, торговые центры.

В конце декабря того же года «Русская служба Би-би-си» сообщила, что возможным автором сообщений может быть один из клиентов рухнувшей криптовалютной биржи Wex, потерявший около 120 биткоинов.

#новости #аэропорты

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