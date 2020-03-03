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Новости
Артём Мазанов
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Навальному, его жене, родителям и детям заблокировали банковские счета Материал редакции

Аналогичная ситуация произошла со счетами членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.

12 комментариев
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Алексею Навальному, его жене, родителям и детям заблокировали банковские счета. То же самое произошло со счетами членов семьи директора ФБК Ивана Жданова. Об этом политик рассказал на своём сайте.

Навальный уточнил, что уведомление о блокировке своих счетов он обнаружил в банке. «Постановление следователя в рамках уголовного дела», — сообщается на сайте.

Сумма «минус 75 миллионов» безошибочно указывает на «дело ФБК»

Алексей Навальный
политик

Одновременно с блокировкой своих счетов Навальный также узнал о том, что на него подал в суд миллиардер Олег Дерипаска. Но в картотеке Арбитражного суда Москвы его фамили указали как «Дерипаско».

#новости #навальный

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12 комментариев
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Сергей Васильев

15

Всё логично, ведь в конституции не сказано, что Навальный может иметь счета.

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Никита Мык

–18

Та посадите этого Навального уже наконец-то, задолбал пиариться, пусть лес едет валить 

Ответить

George Weiller

Никита
3

А сколько сообщений в день можно писать с таким рейтингом?

Ответить

Alexandr Ivanov

George
2

Да посмотри его комментарии, он целенаправленно за минусами приходит) 

Ответить

Антон Чехов

Alexandr
4

он целенаправленно долбоеб

Ответить

Alexandr Ivanov

Антон
0

Одно другому не мешает) 

Ответить

Моральный месяц

Никита
0
Ответить

Dmitry Shiryaev

2

Потому что надо пользоваться карточками нероссийских банков. Очевидно же.

Ответить

Rashid Shamsudinov

Dmitry
0

И наверняка у него есть парочка таких 

Ответить

Агрессивный супер_стар

0

Шоколад к успеху шёл. Не повезло, не фортануло..

Ответить

Misha Timoshin

0

кул стори

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Dias001 Rrn

0

Уже попахивает оранжевой... по крайней мере надеюсь что так

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