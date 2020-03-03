Прямой эфир
что происходит в интернете
Аналогичная ситуация произошла со счетами членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
Алексею Навальному, его жене, родителям и детям заблокировали банковские счета. То же самое произошло со счетами членов семьи директора ФБК Ивана Жданова. Об этом политик рассказал на своём сайте.
Навальный уточнил, что уведомление о блокировке своих счетов он обнаружил в банке. «Постановление следователя в рамках уголовного дела», — сообщается на сайте.
Одновременно с блокировкой своих счетов Навальный также узнал о том, что на него подал в суд миллиардер Олег Дерипаска. Но в картотеке Арбитражного суда Москвы его фамили указали как «Дерипаско».
Всё логично, ведь в конституции не сказано, что Навальный может иметь счета.
Та посадите этого Навального уже наконец-то, задолбал пиариться, пусть лес едет валить
А сколько сообщений в день можно писать с таким рейтингом?
Да посмотри его комментарии, он целенаправленно за минусами приходит)
он целенаправленно долбоеб
Потому что надо пользоваться карточками нероссийских банков. Очевидно же.