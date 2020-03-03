Аналогичная ситуация произошла со счетами членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.

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Алексею Навальному, его жене, родителям и детям заблокировали банковские счета. То же самое произошло со счетами членов семьи директора ФБК Ивана Жданова. Об этом политик рассказал на своём сайте.

Навальный уточнил, что уведомление о блокировке своих счетов он обнаружил в банке. «Постановление следователя в рамках уголовного дела», — сообщается на сайте.

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