Закон запрещает иностранцам владеть долей более 20%.

В закладки

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ограничении доли иностранного владения СМИ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Проект закона внесли на рассмотрение ещё в августе 2019 года, но его дважды переносили. Закон подразумевает, что иностранцы смогут владеть не более, чем 20% доли уставного капитала юрлица, владеющего СМИ. В пояснительной записке указано, что инициатива направлена на «ограничение иностранного участия в деятельности российских СМИ».

Это не единственный закон, касающийся ограничения доли иностранного владения в компаниях, занимающихся распространением информации. В конце 2018 Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении доли иностранного владения в новостных агрегаторах.