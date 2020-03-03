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Новости
Arthur Khamzin
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении доли иностранного владения СМИ Материал редакции

Закон запрещает иностранцам владеть долей более 20%.

7 комментариев
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об ограничении доли иностранного владения СМИ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Проект закона внесли на рассмотрение ещё в августе 2019 года, но его дважды переносили. Закон подразумевает, что иностранцы смогут владеть не более, чем 20% доли уставного капитала юрлица, владеющего СМИ. В пояснительной записке указано, что инициатива направлена на «ограничение иностранного участия в деятельности российских СМИ».

Это не единственный закон, касающийся ограничения доли иностранного владения в компаниях, занимающихся распространением информации. В конце 2018 Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ограничении доли иностранного владения в новостных агрегаторах.

В «Яндексе» заявили, что в подобном регулировании нет необходимости. Компания также отметила, что в случае принятия законопроекта, фирма может закрыть свой агрегатор из-за финансовых потерь.

#новости #законы

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7 комментариев
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Вася Пупкин

4

Обидно когда вкладываешь в одурение населения большие деньги, а потом дураков уводят у тебя из под носа.

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Часовой микрофон

2

Нормально

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Прохладный жар

Часовой
0

Не-а, не нормально.

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Kir Kirsky

0

Фирма может закрыть свой агрегатор - кстати не худший выбор в сложившейся ситуации. Лучше бы было только вырезать yandex.com в дочку, перенести его сервера зарубеж и положить там болт на законы РФ. Но это конечно слишком радикально для сегодняшнего Яндекса, такое можно было ожидать разве что сразу как им запарашили агрегатор законом о СМИ. 

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Emile Zäkiev

Kir
0

так у них и так вроде сервера все нидерландах

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Kir Kirsky

Emile
1

По состоянию на начало 2018 года у «Яндекса» есть четыре дата-центра в Москве и Подмосковье, по одному дата-центру – в Рязанской области и Финляндии, а также ЦОД во Владимире. Ранее «Яндекс» также использовал дата-центры в США и Нидерландах, однако после введения в эксплуатацию собственного большого дата-центра в Финляндии в 2015 году необходимость в аренде этих площадок пропала, рассказали TAdviser в компании.

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)

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Валерий Жмышенко

0

Неплохо

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