Если раньше повышенная температура и кашель означали просто недельку дома, то сейчас любой чих — повод обратиться к врачам: “А не подхватил ли я тот самый жуткий вирус!?” В инфекционные больницы вместо двух-трёх скорых в сутки теперь стоит очередь.

Мы хотим дать им [врачам] возможность заказать в отделение хотя бы пиццу с колой, а не довольствоваться привычной манкой и чаем, как это должно быть у них принято.