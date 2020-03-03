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Так компания поддержала врачей, которым приходится больше работать на фоне вспышки коронавируса Covid-19.
Белорусская IT-компания Andersen People перевела 22 тысячи белорусских рублей (около 9800 долларов США) минской инфекционной больнице. Об этом компания рассказала в своих соцсетях и опубликовала копию платёжного поручения.
Andersen People пояснила, что сделала это на фоне вспышки коронавируса Covid-19.
27 февраля в Белоруссии выявили первый случай заболевания новым коронавирусом. К моменту написания заметки известно о трёх заболевших. Всего в мире вирусом заражены больше 90 тысяч человек.
По-моему, это прекрасно. Доброта спасёт мир. А отзывчивые люди делают этот мир более сносным.
Можно побольше таких новостей?)
Иди нахуй душнила
@Дмитрий Орлов примите меры тут оскорбления
было бы забавнее если врачи сняли путану, а приехала твоя мамка
Если это правда добровольная помощь от конторы, то респект им. Но теперь главное, чтобы эти деньги не осели где то там, а дошли до самих врачей. Лучше наверное если в виде премий.