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Алексей Боржонов
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IT-компания перевела инфекционной больнице в Минске 10 тысяч долларов на «пиццу с колой» Материал редакции

Так компания поддержала врачей, которым приходится больше работать на фоне вспышки коронавируса Covid-19.

10 комментариев
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​Копия платёжного поручения  Изображение: Andersen People 

Белорусская IT-компания Andersen People перевела 22 тысячи белорусских рублей (около 9800 долларов США) минской инфекционной больнице. Об этом компания рассказала в своих соцсетях и опубликовала копию платёжного поручения.

Andersen People пояснила, что сделала это на фоне вспышки коронавируса Covid-19.

Если раньше повышенная температура и кашель означали просто недельку дома, то сейчас любой чих — повод обратиться к врачам: “А не подхватил ли я тот самый жуткий вирус!?” В инфекционные больницы вместо двух-трёх скорых в сутки теперь стоит очередь.

Мы хотим дать им [врачам] возможность заказать в отделение хотя бы пиццу с колой, а не довольствоваться привычной манкой и чаем, как это должно быть у них принято.

Andersen People

27 февраля в Белоруссии выявили первый случай заболевания новым коронавирусом. К моменту написания заметки известно о трёх заболевших. Всего в мире вирусом заражены больше 90 тысяч человек.

#новости #белоруссия #covid19

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10 комментариев
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Lesja Katrich

11

По-моему, это прекрасно. Доброта спасёт мир. А отзывчивые люди делают этот мир более сносным. 
Можно побольше таких новостей?)

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Качественный пёс_анон

–9

Будет смешно, если бекон в пицце окажется не свежим, и врачи подхватят какой-нибудь гастро-йоба-кок. Придется засылать деньги на толканку, чтобы поддержать врачей в позе орла.

Ответить

Лев Люкшин

Качественный
5

Иди нахуй душнила

Ответить

Emile Zäkiev

Лев
2

@Дмитрий Орлов примите меры тут оскорбления

Ответить

Лев Люкшин

Emile
0

Ещё один

Ответить

Значимый жар

Лев
0

@Вахтёр TJ 

Ответить

Андрей Ионов

Качественный
2

было бы забавнее если врачи сняли путану, а приехала твоя мамка

Ответить

Степан Кучеренко

1

Если это правда добровольная помощь от конторы, то респект им. Но теперь главное, чтобы эти деньги не осели где то там, а дошли до самих врачей. Лучше наверное если в виде премий.

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Taktischer Corgi

Степан
0

Нужно контролировать состояние дачи главврача и его замов

Ответить

Призванный томагавк_два

0

Перенесе

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