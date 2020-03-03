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Артём Мазанов
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Кремль не смог пояснить, какого именно бога Путин хочет включить в Конституцию Материал редакции

На этот вопрос пообещали ответить «своевременно».

51 комментарий
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о том, «какого именно бога имел в виду Владимир Путин?», когда вносил поправки о нём в Конституцию. Так он ответил на вопрос Коммерсантъ FM, полный диалог привела «Медуза».

Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство.

текст поправки, о которой спросили Пескова

Песков рассказал журналистам, что «это будет своевременно прояснено». «Точного формата и точного времени объяснения я вам сейчас не могу дать», — пояснил он. Пресс-секретарь президента также считает, что «государство не потеряет свой светский характер», если такую поправку примут.

Пескова ещё попросили рассказать, чьих предков имел в виду Путин в этой поправке. «Наших с вами. Предков тех, кто живёт в Российской Федерации»,— ответил он. На вопрос об идеалах пресс-секретарь ответил: «Наши общие. Это следует из текста».

2 марта Путин внёс в Госдуму новые поправки в Конституцию. Среди них: запрет для муниципальных служащих иметь иностранные счета и гражданства, упоминание бога и определение брака как союза мужчины и женщины.

Новые поправки Путина в Конституцию: бог, брак…
Какие предложения президент внёс ко второму чтению в Госдуме.
tjournal.ru

#новости #конституция

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51 комментарий
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Владимир Земсков

32

Песков вроде всегда ничего или не знает, или не в курсе, или "не в моей компетенции", или "откуда вы это все находите"?

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hyposlasher

Владимир
13

Это и называется "пресс-секретарь". Работа у человека такая. Отмазывать президента от неудобных вопросов

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Лев Люкшин

Владимир
6

Специально для этого его и взяли.

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Илья Тимофеев

Владимир
4

Просто он не был готов к вашему вопросу. Но он вас услышал.

Ответить

Евгений Кочин

16

Вопрос конечно шикарный. Это если честно вообще финиш, ну вот есть люди которые не сильно вчитываются, типа звучит красиво и норм хватит. Но блядь рядом со всеми этими людьми из совета по поправкам ну должны были же быть люди, которые бы это спросили до официальной публикации. Смешно

Ответить

Anxo

Евгений
11

Ты правда думаешь там сидят компетентные люди? Вековой отрицательный отбор.

Ответить

Евгений Кочин

Anxo
3

Про сам совет все ясно. Там очевидно есть такие типы, что и 2-х слов связать не могут, но всегда есть такие чернорабочие, которые этот текст шлифуют и вычитывают, формулировку подбирают, политтехнологи всякие и вот если даже эти дебилы таких подводных камней не видят, то прям совсем бида)) Хотя про бога это даже не подводный камень, а блядь айсберг гигантский)

Ответить

ouxen

Евгений
0

А что не так то? Всем заебись

Ответить

Anxo

Евгений
0

А кто нанимает людей, которые нанимают этих «политтехнологов»? Там на всех уровнях беда, ты разве не видишь это сам, когда сталкиваешься с гос учреждениями? Это все сверху вниз идёт.

Ответить

Андрей Винтовой

Евгений
0

В большинстве монотеистических религий бог +- один и тот же, взгляд на него с разных сторон. Абсолютное подавляющее большинство верующих в этой стране приверженцымонотеистических религий.

Вероятно, в конституции о Перуне будет

Ответить

Квадратный Петя

13

Себя

Ответить

Булат Камалиев

Квадратный
0

Владимир Путин - мой Бог!

Ответить

Острый магнит

12

 сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Старых и Новых Богов

Ответить

ouxen

Острый
0

Ночь начинается

Ответить

check-it-out

7

Ну так то это подстава вопрос. Хуже было только спросить кто из:

Ответить

Значимый жар

check-it-out
–8

Вы свой гейский педоюмор постите в @Аниме , пожалуйста

Ответить

check-it-out

Значимый
7

Тебе дик-пиков накидать, чтобы ты успокоился, малыш? 

Ответить

Значимый жар

check-it-out
–7

Накидал тебе дикпиков, проверяй 

Ответить

check-it-out

Значимый
2

Лжец, расстроил меня(

Ответить

Королевский

check-i…
3

Он же гетераст, они все врунишки, природой заложено.

Ответить

пепси

Королев…
1

Ты нахуя вернулся?

Ответить

check-it-out

пепси
1

Мы все возвращаемся. Предчувствуем рёв горна перемен, в давно минувшую эпоху предреченных, что через года от прадеда к сыну передавались.

Возможно пока нас не было вы что-то натворили и баланс нарушен.

[Заставка в стиле аниме, где герои старых сезонов возвращаются, стоя у окна с видом на город, в тени и потом кадр смещается в сторону лица]

Ответить

Королевский

пепси
0

Простите, мы знакомы?

Ответить

пепси

Королев…
0

Ой всё, ясно.

Ответить

Королевский

пепси
2

Нет, давай разовьем эту тему.

Ответить

Илья Тимофеев

check-i…
3

Хочу в вам на сеновал

Ответить

Решающий

check-i…
2

норм ты заблюрил, вообще хз кто там))

Ответить

Kir Kirsky

check-it-out
0

Синдзи

Ответить

Острый магнит

Kir
7

полезай уже в ёбаного робота

Ответить

Острый магнит

7

Кремль не смог пояснить, какого хера тут вообще происходит

Ответить

Значимый жар

4

Путин, Сталин и Брежнев

Ответить

Andre Macareno

3

Мою вайфу, разумеется, он хотел включить

Ответить

Marat Khamadeev

3

 Пескова ещё попросили рассказать, чьих предков имел в виду Путин

Этот-то вопрос простой. Надо было уточнить, каких именно предков? Ну, типа. до какого колена, или как-то в таком духе. Ибо идеалы и вера в Бога у них менялись от века к веку. 

Ответить

Andrey Litvinov

1

Чем там Песков занимаешься вообще? У него как не спрашивают что- то, так он нихуя ответить не может.

Ответить

Alexandr Ivanov

Andrey
4

Именно этим он и занимается) 

Ответить

Taktischer Corgi

2

На этот вопрос пообещали ответить «своевременно».

Лишь бы пастафарианцев не обидели 🙄

Ответить

Venya Sazonov

Taktischer
0

Зашёл в комменты только ради этой шутки
Когда ЛММ будет официально закреплён в конституции - вот тогда и заживем

Ответить

Руслан Шекуров

1

There are only one God. His name is Zinedine Zidane

Ответить

пепси

Руслан
1

not exactly 

Ответить

Лев Люкшин

1

Ахх блять точно. Они же не могут одного лишь бога вписать

Ответить

Al K

1

Макаронный монстр! Предлагаю кстати проголосовать за него 21 апреля.

Ответить

Местный супер_стар

1

Потому что дед уже и сам не понимает какую херню несёт 

Ответить

Глобальный пёс_анон

0

За всех хороших против всех плохих.

Ответить

Anxo

0

выполняет роль придворного шута с привилегиями)

Ответить

Королевский шмель

0

В тексте отмечена вера в Бога, то есть сам факт религиозности, ничего не сказано о конкретном божестве. Нормальный профессиональный ответ на некорректно поставленный вопрос.

Ответить

Иван Семёныч

0

Бог един, но для каждого он свой. In God we trust короче, одни душнят, другой по привычке нихера не знает.

Ответить

Александр Бондаренко

0

Перуна нахуй! 

Ответить

Dzh SG

0

Вынесут Ленина поставят Путина

Ответить

Илья Гераськин

0

Диониса, конечно же

Ответить

Илья Ильин

0

Может Бога Императора Дюны? Там фильм скоро выходит

Ответить

Shlomo Goldenberg

–2

у русских богом кто считается, иисус (что само по себе нонсенс). у иудеев иегова.  у чурок аллах-бабах. все три представлены в россиюшке в больших количествах. как бы не было коллизии. дальше больше. всякие долбославы с перунами и ярилами, буддисты и прочие сектанты. весело будет, чую я

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