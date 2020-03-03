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На этот вопрос пообещали ответить «своевременно».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о том, «какого именно бога имел в виду Владимир Путин?», когда вносил поправки о нём в Конституцию. Так он ответил на вопрос Коммерсантъ FM, полный диалог привела «Медуза».
Песков рассказал журналистам, что «это будет своевременно прояснено». «Точного формата и точного времени объяснения я вам сейчас не могу дать», — пояснил он. Пресс-секретарь президента также считает, что «государство не потеряет свой светский характер», если такую поправку примут.
Пескова ещё попросили рассказать, чьих предков имел в виду Путин в этой поправке. «Наших с вами. Предков тех, кто живёт в Российской Федерации»,— ответил он. На вопрос об идеалах пресс-секретарь ответил: «Наши общие. Это следует из текста».
2 марта Путин внёс в Госдуму новые поправки в Конституцию. Среди них: запрет для муниципальных служащих иметь иностранные счета и гражданства, упоминание бога и определение брака как союза мужчины и женщины.
Песков вроде всегда ничего или не знает, или не в курсе, или "не в моей компетенции", или "откуда вы это все находите"?
Это и называется "пресс-секретарь". Работа у человека такая. Отмазывать президента от неудобных вопросов
Вопрос конечно шикарный. Это если честно вообще финиш, ну вот есть люди которые не сильно вчитываются, типа звучит красиво и норм хватит. Но блядь рядом со всеми этими людьми из совета по поправкам ну должны были же быть люди, которые бы это спросили до официальной публикации. Смешно
Про сам совет все ясно. Там очевидно есть такие типы, что и 2-х слов связать не могут, но всегда есть такие чернорабочие, которые этот текст шлифуют и вычитывают, формулировку подбирают, политтехнологи всякие и вот если даже эти дебилы таких подводных камней не видят, то прям совсем бида)) Хотя про бога это даже не подводный камень, а блядь айсберг гигантский)
В большинстве монотеистических религий бог +- один и тот же, взгляд на него с разных сторон. Абсолютное подавляющее большинство верующих в этой стране приверженцымонотеистических религий.
Вероятно, в конституции о Перуне будет
Ну так то это подстава вопрос. Хуже было только спросить кто из:
Вы свой гейский педоюмор постите в @Аниме , пожалуйста
Тебе дик-пиков накидать, чтобы ты успокоился, малыш?
Накидал тебе дикпиков, проверяй
Лжец, расстроил меня(
Королевский
Он же гетераст, они все врунишки, природой заложено.
Мы все возвращаемся. Предчувствуем рёв горна перемен, в давно минувшую эпоху предреченных, что через года от прадеда к сыну передавались.
Возможно пока нас не было вы что-то натворили и баланс нарушен.
[Заставка в стиле аниме, где герои старых сезонов возвращаются, стоя у окна с видом на город, в тени и потом кадр смещается в сторону лица]
Синдзи
Пескова ещё попросили рассказать, чьих предков имел в виду Путин
Этот-то вопрос простой. Надо было уточнить, каких именно предков? Ну, типа. до какого колена, или как-то в таком духе. Ибо идеалы и вера в Бога у них менялись от века к веку.
Чем там Песков занимаешься вообще? У него как не спрашивают что- то, так он нихуя ответить не может.
На этот вопрос пообещали ответить «своевременно».
Лишь бы пастафарианцев не обидели 🙄
Зашёл в комменты только ради этой шутки
Когда ЛММ будет официально закреплён в конституции - вот тогда и заживем
There are only one God. His name is Zinedine Zidane
Бог един, но для каждого он свой. In God we trust короче, одни душнят, другой по привычке нихера не знает.
у русских богом кто считается, иисус (что само по себе нонсенс). у иудеев иегова. у чурок аллах-бабах. все три представлены в россиюшке в больших количествах. как бы не было коллизии. дальше больше. всякие долбославы с перунами и ярилами, буддисты и прочие сектанты. весело будет, чую я