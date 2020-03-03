На этот вопрос пообещали ответить «своевременно».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов о том, «какого именно бога имел в виду Владимир Путин?», когда вносил поправки о нём в Конституцию. Так он ответил на вопрос Коммерсантъ FM, полный диалог привела «Медуза».

Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство. текст поправки, о которой спросили Пескова

Песков рассказал журналистам, что «это будет своевременно прояснено». «Точного формата и точного времени объяснения я вам сейчас не могу дать», — пояснил он. Пресс-секретарь президента также считает, что «государство не потеряет свой светский характер», если такую поправку примут.

Пескова ещё попросили рассказать, чьих предков имел в виду Путин в этой поправке. «Наших с вами. Предков тех, кто живёт в Российской Федерации»,— ответил он. На вопрос об идеалах пресс-секретарь ответил: «Наши общие. Это следует из текста».