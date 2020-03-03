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Причиной увольнения назвали оскорбление сотрудницы и ошибки в управлении.
Главу Академии звукозаписи Дебору Дуган уволили с поста президента за оскорбление сотрудницы и ошибки в управлении. Об этом пишет Variety со ссылкой на письмо членам организации.
Дуган отстранили от работы 17 января из-за «нарушения дисциплины». Тогда её отправили в оплачиваемый административный отпуск. Причиной стало обвинение от одной из подчинённых в оскорблении. В СМИ подчинённая фигурирует под именем Клаудин Литтл. Она ушла в отпуск осенью 2019 года.
После этого Дуган обвинила организацию в коррупции, неправомерных действиях, нарушениях при проведении голосования и конфликте интересов. Она также заявила о сексуальных домогательствах со стороны адвоката академии Джоэла Каца. Дуган также утверждала, что предыдущий президент Нил Портнов изнасиловал одну из певиц. Её имя не раскрывается.
Совет правления сообщил, что организация провела два независимых расследования, в ходе которого были изучены многочисленные документы, электронные письма и опрошены 37 свидетелей. Они назвали утверждения Дуган о коррупции и фальсификации ложными. Они заявили, что при помощи своих обвинений она пыталась сорвать последнее вручение награды «Грэмми».
Прям класека: увольняют - обвини в ответ кого-нибудь в домогательствах.
Что самое интересно, пока тебе ничего не грозит, козыри можно не доставать из рукавов.
Вот и вся двуличность.