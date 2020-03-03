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Arthur Khamzin
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Президента Академии звукозаписи, которая вручает «Грэмми», уволили. Она обвинила организацию в коррупции Материал редакции

Причиной увольнения назвали оскорбление сотрудницы и ошибки в управлении.

7 комментариев
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Дебора Дуган Снимок CNN​

Главу Академии звукозаписи Дебору Дуган уволили с поста президента за оскорбление сотрудницы и ошибки в управлении. Об этом пишет Variety со ссылкой на письмо членам организации.

Дуган отстранили от работы 17 января из-за «нарушения дисциплины». Тогда её отправили в оплачиваемый административный отпуск. Причиной стало обвинение от одной из подчинённых в оскорблении. В СМИ подчинённая фигурирует под именем Клаудин Литтл. Она ушла в отпуск осенью 2019 года.

После этого Дуган обвинила организацию в коррупции, неправомерных действиях, нарушениях при проведении голосования и конфликте интересов. Она также заявила о сексуальных домогательствах со стороны адвоката академии Джоэла Каца. Дуган также утверждала, что предыдущий президент Нил Портнов изнасиловал одну из певиц. Её имя не раскрывается.

Совет правления сообщил, что организация провела два независимых расследования, в ходе которого были изучены многочисленные документы, электронные письма и опрошены 37 свидетелей. Они назвали утверждения Дуган о коррупции и фальсификации ложными. Они заявили, что при помощи своих обвинений она пыталась сорвать последнее вручение награды «Грэмми».

#новости #музыка

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7 комментариев
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Значимый жар

7

Вот до чего бабы доводят компании

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Ебаный Кошмар

3

Жабагодючные отношения

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Владимир Земсков

3

Прям класека: увольняют - обвини в ответ кого-нибудь в домогательствах.
Что самое интересно, пока тебе ничего не грозит, козыри можно не доставать из рукавов.
Вот и вся двуличность.

Ответить

Roman Bliznuk

1

Так вот как Били Айлиш получила награды

Ответить

Emile Zäkiev

0

Клаудин Литтл - "черное" имя. У меня закрадываются подозрения...

Ответить

Дурацкий кран

0

Собрали комбо
Осталось узнать, что Дуган лесби и топит за лгбт. 

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Псип осипов

0

А там.. А там ваще выебали кой-кого!

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