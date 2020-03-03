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Алексей Боржонов
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Дерипаска потребовал от Навального рубль через суд. Он хочет опровержения данных с YouTube-канала Материал редакции

Миллиардер потребовал только символическую компенсацию, потому что Навальный «все время говорит, что он бедный, что денег нет».

28 комментариев
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Олег Дерипаска​ Фото: сайт Олега Дерипаски 

Миллиардер Олег Дерипаска потребовал 1 рубль с основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом рассказал Forbes адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Дерипаска подал иск с требованием опровергнуть «не соответствующую действительности информацию», которую Навальный озвучил на своём YouTube-канале, и выплатить символическую сумму в 1 рубль в качестве компенсации морального вреда. О каком именно высказывании идёт речь, адвокат не уточнил.

По словам Мельникова, Дерипаска потребовал только символическую компенсацию, потому что Навальный «все время говорит, что он бедный, что денег нет, и что рублем пытаются заткнуть его критическую деятельность».

Forbes предположил, что причиной иска мог стать ролик от 1 декабря 2019 года, в котором Навальный говорит о господдержке бизнеса Дерипаски государством: «Он получает всё время какую-то государственную помощь, ведёт бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему всё равно государство отвалит денег или будет дешевый кредит, или вообще безвозвратные деньги, которые можно бесконечно рефинансировать».

Ранее Навальный рассказал об иске в ролике на своём YouTube-канале, но причину тогда не назвал. В картотеке Арбитражного суда Москвы фамилию истца указали как «Дерипаско».

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#новости #навальный

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28 комментариев
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ouxen

37

с сегодня для навального это непосильный платеж

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Poe Ghost

ouxen
5

Как они всё обыграли, а! Многоходовочка.

Ответить

Молодой диод

Poe
0

скоро стравят таки

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Часовой микрофон

ouxen
1

Снова всё страной будут собирать, чтобы он оплатил штраф

Ответить

Игорь Рачук

6

 Миллиардер хочет получить компенсацию морального вреда

Чёт дешевая мораль у него!

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Игорь
18

какая мораль такая и компенсация

Ответить

Роман Новиков

Игорь
8

Какая мораль может быть у челика, чпокающего дешевую шлюху у себя на барже лол

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Роман
1

он просто жарил рыбку

Ответить

Оскар Эрлов

Роман
0

Мораль может и низкая, но статус высокий

Ответить

FLINFI

–39

Я бы этого поганого Навального в тюрьму бы посадил, он мешает и чиновникам и пытается всеми силами привлечь внимание граждан каким-то бредом. Все санкции в его адрес оправданы

Ответить

Роман Новиков

FLINFI
16

Правильно! ПУТИН ПОРВИ ЭТОГО УБЛЮДКА РРРРРООООООССССИИИИЯ!!!

Ответить

Энергетический инструмент

Роман
1

Путина скоро не станет. Зеленский лично приедет к Кремлю на трех танках и выстрелит в нужное окошко..

Ответить

Заур Зауров

Энергетический
0

Он что теслу свою продал чтоли

Ответить

Poe Ghost

Заур
–1

Да. И купил на эти бабки три танка.

Ответить

Master Oogway

FLINFI
0

Ого, своим жиром мне хату затопил

Ответить

FLINFI

Master
0

Прошу прощения

Ответить

Master Oogway

FLINFI
0

Всё ок

Ответить

Окончательный яд

5
Ответить

Энергетический инструмент

1

Они уже тупо издеваются над Навальным, твари.

Ответить

Часовой микрофон

Энергетический
–4

Они давно прекалываются над ним

Ответить

Евгений Абрамовских

1
Ответить

Местный супер_стар

1

Видимо мало ему санкций. Ещё бы добавить.

Ответить

Значимый жар

–1

А русские пидорасы даже не выйдут на митинг в защиту главного политика страны

Ответить

FLINFI

Значимый
–20

Путина защищать и не надо, а Навальный не политик, а клоун. Если что, то поможем ему за решёткой оказаться

Ответить

FLINFI

FLINFI
–8
Ответить

Марат Габдуллин

FLINFI
1

https://tjournal.ru/news/147383-vosem-chelovek-prishli-na-miting-v-podderzhku-putina-v-chite

https://youtu.be/q9RAZxNdCk8

Ответить

Присущий звук

0

Миллиардер потребовал только символическую компенсацию, потому что Навальный «все время говорит, что он бедный, что денег нет».

Годный лайфхак от Алексея.

Ответить

Иван Семёныч

0

Как ты сука вовремя )))

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