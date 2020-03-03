Прямой эфир
Миллиардер потребовал только символическую компенсацию, потому что Навальный «все время говорит, что он бедный, что денег нет».
Миллиардер Олег Дерипаска потребовал 1 рубль с основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом рассказал Forbes адвокат бизнесмена Алексей Мельников.
Дерипаска подал иск с требованием опровергнуть «не соответствующую действительности информацию», которую Навальный озвучил на своём YouTube-канале, и выплатить символическую сумму в 1 рубль в качестве компенсации морального вреда. О каком именно высказывании идёт речь, адвокат не уточнил.
По словам Мельникова, Дерипаска потребовал только символическую компенсацию, потому что Навальный «все время говорит, что он бедный, что денег нет, и что рублем пытаются заткнуть его критическую деятельность».
Forbes предположил, что причиной иска мог стать ролик от 1 декабря 2019 года, в котором Навальный говорит о господдержке бизнеса Дерипаски государством: «Он получает всё время какую-то государственную помощь, ведёт бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему всё равно государство отвалит денег или будет дешевый кредит, или вообще безвозвратные деньги, которые можно бесконечно рефинансировать».
Ранее Навальный рассказал об иске в ролике на своём YouTube-канале, но причину тогда не назвал. В картотеке Арбитражного суда Москвы фамилию истца указали как «Дерипаско».
с сегодня для навального это непосильный платеж
Миллиардер хочет получить компенсацию морального вреда
Чёт дешевая мораль у него!
Какая мораль может быть у челика, чпокающего дешевую шлюху у себя на барже лол
Я бы этого поганого Навального в тюрьму бы посадил, он мешает и чиновникам и пытается всеми силами привлечь внимание граждан каким-то бредом. Все санкции в его адрес оправданы
Правильно! ПУТИН ПОРВИ ЭТОГО УБЛЮДКА РРРРРООООООССССИИИИЯ!!!
Энергетический инструмент
Путина скоро не станет. Зеленский лично приедет к Кремлю на трех танках и выстрелит в нужное окошко..
Он что теслу свою продал чтоли
Ого, своим жиром мне хату затопил