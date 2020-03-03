Миллиардер потребовал только символическую компенсацию, потому что Навальный «все время говорит, что он бедный, что денег нет».

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Миллиардер Олег Дерипаска потребовал 1 рубль с основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом рассказал Forbes адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

Дерипаска подал иск с требованием опровергнуть «не соответствующую действительности информацию», которую Навальный озвучил на своём YouTube-канале, и выплатить символическую сумму в 1 рубль в качестве компенсации морального вреда. О каком именно высказывании идёт речь, адвокат не уточнил.

По словам Мельникова, Дерипаска потребовал только символическую компенсацию, потому что Навальный «все время говорит, что он бедный, что денег нет, и что рублем пытаются заткнуть его критическую деятельность».

Forbes предположил, что причиной иска мог стать ролик от 1 декабря 2019 года, в котором Навальный говорит о господдержке бизнеса Дерипаски государством: «Он получает всё время какую-то государственную помощь, ведёт бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему всё равно государство отвалит денег или будет дешевый кредит, или вообще безвозвратные деньги, которые можно бесконечно рефинансировать».