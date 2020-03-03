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«Клипы» будут отображаться возле «Историй».
Во втором квартале 2020 года «ВКонтакте» планирует запустить сервис коротких видео, вдохновлённый TikTok, пишет vc.ru со ссылкой на источник.
Из презентации проекта (есть у vc.ru) следует, что он получил рабочее название «Клипы». Сервис станет частью «суперприложения», которое развивает Mail.ru Group на базе соцсети. По данным источника, в раскрутке «Клипов» примут участие лидеры мнений и создатели профессионального контента, с которыми уже ведут переговоры.
В распоряжении пользователей будет видеоредактор и возможность добавлять маски и эффекты. В сервис войдут технологии компьютерного зрения и игры с технологией дополненной реальности. Собеседник vc.ru рассказал, что в дальнейших планах «ВКонтакте» — запустить монетизацию авторского контента. На старте рекламы там не будет.
В 2016 году во «ВКонтакте» появились «Истории», напоминающие аналогичную функцию Stories в Instagram. Согласно презентации, «Клипы» расположатся возле «Историй» над лентой новостей.
Пресс-служба «ВКонтакте» отказалась комментировать информацию о запуске нового сервиса.
Что такое лидеры мнений?
Ну там, юра дууудь вот, он ведь обозначает что плозое— это плохо. А хорошее— хорошо.
TJ, ещё один пост о вк и я от вас во всех соц сетях отпишусь. Хватит писать про эту мусорскую парашу
спасибо великому евроинтегратору путину, что у нас этим говном больше никто не пользуется
"лидеры мнений", блять. Что это за клоуны? Какие "мнения" они "возглавляют"?