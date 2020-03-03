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Новости
Ольга Щербинина
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Во «ВКонтакте» появится аналог TikTok. Сервис будут продвигать лидеры мнений Материал редакции

«Клипы» будут отображаться возле «Историй».

13 комментариев
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Во втором квартале 2020 года «ВКонтакте» планирует запустить сервис коротких видео, вдохновлённый TikTok, пишет vc.ru со ссылкой на источник.

Из презентации проекта (есть у vc.ru) следует, что он получил рабочее название «Клипы». Сервис станет частью «суперприложения», которое развивает Mail.ru Group на базе соцсети. По данным источника, в раскрутке «Клипов» примут участие лидеры мнений и создатели профессионального контента, с которыми уже ведут переговоры.

​Скриншот рабочей презентации сервиса «Клипы»

В распоряжении пользователей будет видеоредактор и возможность добавлять маски и эффекты. В сервис войдут технологии компьютерного зрения и игры с технологией дополненной реальности. Собеседник vc.ru рассказал, что в дальнейших планах «ВКонтакте» — запустить монетизацию авторского контента. На старте рекламы там не будет.

В 2016 году во «ВКонтакте» появились «Истории», напоминающие аналогичную функцию Stories в Instagram. Согласно презентации, «Клипы» расположатся возле «Историй» над лентой новостей.

Пресс-служба «ВКонтакте» отказалась комментировать информацию о запуске нового сервиса.

#новости #вконтакте #tiktok

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13 комментариев
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Значимый жар

7

У ВКонтакте был свой аналог Инстаграма. 

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Станислав Есин

3

Что такое лидеры мнений?

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Аккаунт

Станислав
10

Долбоебы-креаторы долбоебского контента для долбоебов

Ответить

сироп от щекотки

Станислав
0

Ну там, юра дууудь вот, он ведь обозначает что плозое— это плохо. А хорошее— хорошо. 

Ответить

Melnyk Dmytro

2

Историями никто не пользуется, и этой херью не будут

Ответить

Поверхностный Никита

1

Так стыдно сниматься в презентации ВКонтакте, что аж лицо замазал?

Ответить

Женя Кузьмин

Поверхностный
1
Ответить

Окончательный яд

1

ну наконец-то друзья увидят как я в носу большим пальцем ковыряюсь

Ответить

никита

1

TJ, ещё один пост о вк и я от вас во всех соц сетях отпишусь. Хватит писать про эту мусорскую парашу

Ответить

Иван Сидоров

0

спасибо великому евроинтегратору путину, что у нас этим говном больше никто не пользуется 

Ответить

Master Oogway

0

А что там с тиндером от вк? А?

Ответить

Хрупкий огонь

0

Что за день. То Элджей на TJ, то ТикТок очередной. Ебануться, девочки!

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Евгений Мартынов

0

"лидеры мнений", блять. Что это за клоуны? Какие "мнения" они "возглавляют"? 

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