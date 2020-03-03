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Arthur Khamzin
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В Самаре произошёл взрыв газа в двухэтажном жилом доме. Сообщается о семи пострадавших

Под завалами могут находиться двое человек.

18 комментариев
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В жилом доме в Самаре случился взрыв бытового газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сообщается о семи пострадавших.

Источник Telegram-канал Life Shot

В МЧС уточнили, что в деревянном доме двухэтажном доме произошёл взрыв газового котла. Среди пострадавших трое детей. Кроме этого, обрушилась стена одной из квартир. Ведомство заявило, что под завалами находится женщина и, возможно, мужчина.

Причины взрыва пока не называются.

#происшествия #регионы

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18 комментариев
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Педагогический череп

12

Хлопок! Ну что вы как нелюди? )

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Призванный томагавк_два

Педагогический
3

Бля уже пошутили.
А ещё не зашкар шутить про хлопок?

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Kir Kirsky

Призванный
1

норм, шутим

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Педагогический череп

Призванный
–1

оригинальность шутки давно утеряна, но если перестать, то еще за норму окончательно примут этот маразм.

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Данил Сапронов

0

А что, если замена слова «взрыв» на безобидный «хлопок» связана с тем, что спецслужбы мониторят интернет по всяким ключевым словам типа: «взрыв», «теракт» и т.д. И чтобы было меньше ложных срабатываний спустили распоряжение СМИ не пользоваться триггерными словами.

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Южный ГОСТ

Данил
6

Ты думаешь, спецслужбы узнают о терактах, гугля о них?

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Данил Сапронов

Южный
0

Либо ты толсто троллишь, либо просто не понял мысль. Очевидно, что речь не про живых чуваков за копмлюхтерами. Есть же всемогущие Яндекс, Рамблер и МэйлРу, которые индексируют весь рунет с бешеной скоростью.

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Суровый Женя

Данил
0

взрыв теракт чечня путин игил

Ответить

Суровый Женя

Суровый
1

байка до сих пор жива, что во время звонка после этих слов качество мобильной связи улучшится

Ответить

Stan Majors

Суровый
0

Связь установлена

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Илья Гераськин

Данил
0

ТАСС кстати написал "взрыв"

Ответить

Данил Сапронов

Илья
0

3 МАР, 21:14

Обновлено 21:40 
В МЧС не подтвердили хлопок газа в жилом доме в Самаре
https://tass.ru/proisshestviya/7892849
Следующая же новость от них =)

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Женечка

1

Что характерно, ТАСС написал про взрыв, а не хлопок. Воспитательные меры показывают свою эффективность.

Ответить

Ленинский кран

Женечка
1
Ответить

Конкретный ящик

1

Артур галочку потерял

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Андрей Ионов

0

:(

Ответить

Роман Трусов

0

под завалами находится женщина и, возможно, мужчина.

Прочитал как "женщина, возможно мужчина"

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Stan Majors

0

Алла, я в бар!
После этих криков за бугром эвакуируют аэропорты

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