В Самаре произошёл взрыв газа в двухэтажном жилом доме. Сообщается о семи пострадавших

Прямой эфир
Под завалами могут находиться двое человек.
В жилом доме в Самаре случился взрыв бытового газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сообщается о семи пострадавших.
В МЧС уточнили, что в деревянном доме двухэтажном доме произошёл взрыв газового котла. Среди пострадавших трое детей. Кроме этого, обрушилась стена одной из квартир. Ведомство заявило, что под завалами находится женщина и, возможно, мужчина.
Причины взрыва пока не называются.
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Призванный томагавк_два
Бля уже пошутили.
А ещё не зашкар шутить про хлопок?
Педагогический череп
оригинальность шутки давно утеряна, но если перестать, то еще за норму окончательно примут этот маразм.
А что, если замена слова «взрыв» на безобидный «хлопок» связана с тем, что спецслужбы мониторят интернет по всяким ключевым словам типа: «взрыв», «теракт» и т.д. И чтобы было меньше ложных срабатываний спустили распоряжение СМИ не пользоваться триггерными словами.
Южный ГОСТ
Ты думаешь, спецслужбы узнают о терактах, гугля о них?
Либо ты толсто троллишь, либо просто не понял мысль. Очевидно, что речь не про живых чуваков за копмлюхтерами. Есть же всемогущие Яндекс, Рамблер и МэйлРу, которые индексируют весь рунет с бешеной скоростью.
Суровый Женя
взрыв теракт чечня путин игил
Суровый Женя
байка до сих пор жива, что во время звонка после этих слов качество мобильной связи улучшится
ТАСС кстати написал "взрыв"
3 МАР, 21:14
Обновлено 21:40
В МЧС не подтвердили хлопок газа в жилом доме в Самаре
https://tass.ru/proisshestviya/7892849
Следующая же новость от них =)
Что характерно, ТАСС написал про взрыв, а не хлопок. Воспитательные меры показывают свою эффективность.
под завалами находится женщина и, возможно, мужчина.
Прочитал как "женщина, возможно мужчина"