В Самаре произошёл взрыв газа в двухэтажном жилом доме. Сообщается о семи пострадавших

Под завалами могут находиться двое человек.

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В жилом доме в Самаре случился взрыв бытового газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сообщается о семи пострадавших.

Источник Telegram-канал Life Shot

В МЧС уточнили, что в деревянном доме двухэтажном доме произошёл взрыв газового котла. Среди пострадавших трое детей. Кроме этого, обрушилась стена одной из квартир. Ведомство заявило, что под завалами находится женщина и, возможно, мужчина.

Причины взрыва пока не называются.