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Arthur Khamzin
4102

«Медуза» опубликовала монолог Алексея Полтавца о фигурантах дела «Сети». Он рассказал об их жизни и признался в убийстве Материал редакции

Полтавец утверждает, что он убил Дорофеева, а Максим Иванкин — Екатерину Левченко.

85 комментариев
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Аудио
Источник «Медуза»

«Медуза» опубликовала рассказ Алексея Полтавца о знакомстве с фигурантами дела «Сети», а также детали убийств Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева. Он признался в убийстве Дорофеева.

«Медуза» общалась с ним по мессенджеру. Издание также связалось с ним по видеосвязи, чтобы удостовериться, что это именно он отвечает на вопросы редакции.

Версия событий, рассказанная «Медузе» противоречит информации в интервью, которое Полтавец дал «ОВД Инфо» в 2018 году. Тогда он не упоминал об убийствах. Он объяснил это страхом перед последствиями, пока фигуранты дела «Сети» были на свободе.

Я молчал обо всем, пока Пчелинцев и Иванкин были на свободе — потому что непонятны были последствия для меня и для всех. Потом я делился этим с отдельными людьми, но без подробностей. Поэтому мои слова по-разному интерпретировали. Теперь я все рассказал подробно.

Алексей Полтавец
активист

Переезд в Пензу

  • Полтавец родом из Омска. Он заявил, что всегда был настроен против власти. Он начал заниматься активистской деятельностью в 2014 году (тогда ему было 14 лет), когда Крым стал частью России. Он организовывал различные акции в поддержку Украины. Он объяснил свою поддержку украинскими корнями;
  • Он познакомился с фигурантами дела «Сети» в конце 2016 года. Полтавец стремился переехать в Санкт-Петербург, но не смог из-за финансовых сложностей у друзей в Петербурге. Ему порекомендовали временно перебраться в Пензу и дали контакты фигурантов дела;
  • Первым он познакомился с Дмитрием Пчелинцевым, который выставлял себя лидером. Тогда группа называла себя 5.11. Сначала Полтавец жил какое-то время в квартире Пчелинцева с бабушкой. Позже его перевезли в «Сады» (штаб-квартира, в которой проживали другие активисты) и хранилось оружие. Квартира принадлежала сестре Пчелинцева;
  • В «Садах» он познакомился с Максимом Иванкиным. Тогда его звали Паша. По словам Полтавца, тогда все активисты меняли имена для конспирации. Иванкин был правой рукой Пчелинцева;
Источник «Медуза»
  • Полтавец утверждает, что группа 5.11 никакой борьбой не занималась. По его словам, её участники постоянно рассуждали о борьбе. Иногда проводили тренировки с использованием оружия.

Продажа наркотиков

  • Полтавец рассказал, что участники пензенской группы, курили гашиш и траву. Позже он выяснил, что Пчелинцев, Иванкин, Михаил Кульков и Илья Шакурский занимались продажей наркотиков. Единственным, кто не употреблял наркотики, был Андрей Чернов. Позже и он занялся торговлей веществами;
  • Участники группы объяснили торговлю необходимостью заработка средств «на революцию». По его словам, на снаряжение тратилось около 50% средств. На что уходила вторая половина — не уточняется;
  • Полтавец познакомился с Катей Левченко и Артёмом Дорофеевым в январе 2017 года. Их привели в «Сады» без предупреждения. Пчелинцев заявил, что это «простые гражданские, которых хотят подписать в движуху». Их называли «нло» — «на легальной основе». Они призваны были стать легальной частью команды, но их привлекали к «партизанскому движению».

Задержания из-за наркотиков

  • В марте 2017 года Илья Шакурский рассказал, что силовики задержали его знакомого — Егора Зорина. Тогда Зорину, со слов Шакурского, пригрозили сроком за наркотики, если он не согласится сотрудничать. Тот подписал соглашение о неразглашении и согласился работать на силовиков;
  • Зорин рассказал всё Шакурскому. Они отключили телефон о котором знало ФСБ, после чего тот переехал к девушке или своей бабушке. Когда силовики нашли его, они спросили «А шо там анархисты?» Он сказал, что ничего не знает, и его отпустили;
  • О продаже тяжёлых наркотиков фигурантами дела «Сети» Полтавец узнал в момент задержания, которое случилось 31 марта 2017 года. Тогда наркотики обнаружили у Кулькова. Позже Полтавец узнал, что Дорофеев, Кульков и Иванкин вместе делали закладки, поочерёдно меняясь;
  • Ребята договорились, что Кульков возьмёт всю вину на себя. Полтавцу обвинения не предъявили. Он утверждал, что оперативники сами говорили ему, что знают о том, что он не причастен к этому. Он заявил, что не понял, почему к нему применяли пытки и угрозы (по его словам);
Источник «Медуза»
  • Полтавец утверждает, что один из сотрудников ФСБ вёл себя странно. По его словам, всё выглядело так, будто «он что-то знает, но делает вид, что нет». При этом он спрашивал о наркотиках не касаясь активистской деятельности;

Побег после задержания и планирование убийства

  • После того, как Полтавца и Иванкина отпустили, их привезли к родителям второго, в село Бессоновка. На следующий день они попросили денег на телефон, под предлогом необходимости звонка следователю. Увидев, что машина, на которой их привезли, всё ещё на месте, они сбежали через огороды;
  • Затем они приехали в «Сады», где в это время находились Пчелинцев, Дорофеев и Екатерина Левченко. Все были напуганы, что те, кого задержали, всё рассказали;
  • После этого Полтавец решил отправиться на Украину. Он решил это сделать из-за украинских корней и поддержки, которую оказывал властям во время жизни в Омске. Остальные фигуранты, по его словам, тоже собирались туда, но позже передумали;
  • Екатерина Левченко и Артём Дорофеев были напуганы случившемся. Они переживали, что их сейчас тоже задержат. После этого участники группы решили переехать в Рязань. Сначала туда добрались Иванкин и Полтавец, а после них — Дорофеев и Левченко;
  • После переезда Левченко и Дорофеев рассказали о желании сдаться полиции. Из-за этого между участниками группы началось обострение отношений. Тогда Иванкин, который общался с Пчелинцевым, рассказал, что «пензенцы» выступили за устранение Дорофеева и Левченко;
  • Полтавец заявил, что выступил против и всячески пытался отговорить от этой идеи Иванкина и пензенских активистов. Он также утверждает, что пытался отговорить ребят от намерений сдаться полиции;
  • После этого Пчелинцев заявил Полтавцу: «Либо ты с нами, либо под нами. Понимай, как хочешь, но ты все понял». Во время определения судьбы Левченко и Дорофеева, ребята сидели в соседней комнате.
​Связь между участниками дела «Сети» Источник «Медуза»

Убийство в лесу

От редакции: Осторожно, в этой части текста содержится описание убийств и насилия.
  • По словам Полтавца, определением процедуры убийства занимались Иванкин и Пчелинцев. Они решили предложить ребятам выехать из квартиры и какое-то время пожить в лесу. Они и раньше выезжали в походы, поэтому ребята не должны были задавать вопросов. Место по карте выбрал Иванкин. Полтавец утверждал, что тот не «воспринял всё спокойно, но был готов пойти на это»;
  • На следующий день ребятам по плану предложили выехать из квартиры, объяснив это форс-мажором. Они добрались до северного выезда из Рязани на общественном транспорте. Пройдя несколько километров, их подвезли до деревни Лопухи. Они прошли ещё несколько населённых пунктов и ушли в лес;
  • Иванкин взял с собой два обреза. Одно ружьё уже было короткоствольным, а ствол второго обрезал Пчелинцев перед переездом ребят в Рязань;
  • Когда группа подготовилась к ночёвке, предполагалось, что Левченко и Дорофеева убьют ночью, чтобы не шуметь. Участники хотели перерезать им шеи, но те были слишком плотно одеты — пуховики, свитера, спальники. Полтавец заявил, что не мог этого сделать и отговорил от этого Иванкина;
  • Утром Иванкин позвал Левченко пойти набрать дров и хвороста для костра. Уходя, он намекнул, что планирует убить девушку. Полтавец должен был убить Артёма Дорофеева;
  • Через некоторое время ребята услышали крик Левченко «Помогите» и после этого её голос затих. Они увидели Иванкина. Он бежал без ножа, но на его руках была кровь;
  • После этого Полтавец, по его словам, навёл оружие на Дорофеева извинился и выстрелил. Из-за обрезанного ствола у ружья был большой разброс картечи. Поэтому Дорофеев погиб не сразу. Полтавец рассказал, что после этого подошёл к нему и перерезал артерию;
  • После убийства Иванкин заявил, что им нужно уходить как можно быстрее. Они начали выкапывать яму для тела Артёма Дорофеева. Сначала Иванкин участвовал в этом, но затем ушёл, чтобы закопать тело девушки. Ямы выкапывали садовыми лопатками;
  • Иванкин отмыл руки и нож от крови спиртом. Гильзу от выстрела они также забрали. Позже её выкинули где-то в Московской области. Вещи убитых они сожгли;
  • Когда Иванкин и Полтавец собрались уходить, первый вспомнил, что давал Левченко деньги и хотел сходить, чтобы забрать их. Полтавцу удалось отговорить его от этого. Они дошли до деревни, где попили воды из колодца (наличие колодца в деревне подтвердила журналистка «Рязанских ведомостей» Ольга Драган и местный егерь);
  • К вечеру они добрались После прибытия Иванкин отчитался об убийствах Пчелинцеву.

Я понимаю, что никакие мои слова не смогут вернуть вам детей, но надеюсь, что мое признание хотя бы поможет понять, что произошло на самом деле, и поможет в раскрытии этого ужасного и бессмысленного преступления.

Все эти годы я виню себя в том, что повелся и участвовал в этом — вместо того, чтобы предотвратить. Желание хоть немного восстановить справедливость и побудило меня рассказать, что там произошло. Я полностью осознаю свою вину в совершенном и раскаиваюсь.

Алексей Полтавец
активист
  • По словам Полтавца, через несколько дней после убийств он и Иванкин отправились в Москву. Вскоре к ним приехал Кульков. Через пару дней после этого, Полтавец покинул страну;
  • Полтавец утверждает, что оружие осталось у Иванкина. По его информации, тот закопал их после его отъезда.
«Медуза»: некоторые фигуранты дела «Сети» могут…
«Пошли четверо в лес, а вышли только двое».
tjournal.ru

10 февраля семи фигурантам дела «Сети» вынесли приговор. Их осудили на срок от 6 до 18 лет лишения свободы. Ни один из подсудимых не признал вину.

Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет…
Молодые люди сообщали о пытках, избиениях и давлении со стороны силовиков.
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#новости #делосети #медиа

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85 комментариев
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norm

6

Может где-то когда-то уже отвечали, но я не видел, посему вопрос: а чего за них так впряглись, будто они мученники? Если уже из всех щелей факты о том, что они какие-то отбиые мокрушники. 

Типа, всякие учёные, известные люди, инстаграм-дебичи выкатывали посты в их поддержку. Нахуя? Или из-за ситуации в стране всем мерещатся сфабркованные дела там где их нет?

Ответить

Артём Мазанов

norm
41

Впряглись из-за пыток со стороны ФСБ. 

Ответить

Несчастный Даниль

norm
15

Так впряглись по поводу дела о терроризме, которого не было, но за которое их на пятнадцать лет отправили в тюрьму. Если они совершили убийство, так пусть судят за убийство (и они получат меньшие сроки, что за прекрасная система).

Ответить

Олег Ранц

Несчастный
0

Их идеология это анархизм и призыв к уничтожению гос-ва, или лучше ждать пока они себя взрывать начнут?

Ответить

Несчастный Даниль

Олег
5

Судить за идеи и не совершённые преступления. Отличный подход, ты впишешься.

Ответить

Олег Ранц

Несчастный
0

Изучи пожалуйста историю 20го века

Ответить

Несчастный

Олег
–1

Почитай Оруэлла.

Ответить

Леша Бударин

Несчаст…
0

Тем, кто кого-то потерял в сша 9.11 тоже читать и бояться?

Ответить

Несчастный

Леша
–1

Для начала хотя бы понимать разницу между мыслями и действиями.

Ответить

Disco Dinosaur

Несчаст…
1

Бляяя те знакомо слово сговор? Что ты какой тупой то? Если ты подслушаешь разговор как твою мать убить хотят и ты придешь к ментам с этим, а тебе скажут пиздуй ка нах , за мысли не судят.

Ответить

Несчастный

Disco
0

А тебе знакомо слово терроризм?

Ответить

Disco Dinosaur

Несчаст…
0

Да думаю они именно этим хотели заниматься но мозгов хватило лишь на то что бы в лесу убить друзей)

Ответить

Иван Семёныч

Несчаст…
0

помню в первой теме поймал красную волну комментом « когда взорвут тогда и приходите».
С терроризмом обычно и борются превентивно, до совершения актов

Ответить

Леша Бударин

Несчаст…
0

ну давай. какой страной ты восхищаешься? создай там акк в соцсети и иди призывать к насильственной смене власти. а потом поговорим

Ответить

Несчастный

Леша
0

А ну да, их же за призывы судили, а не за терроризм.

Ответить

Олег Ранц

Несчаст…
0

Смотри, лучше всего описывает мои мысли почему я так не люблю деструктивные идеологи по типу анархизма это история  ПТУшника по имени "Сергей Нечаев" который устроил самоподрыв у сдания фсб. В соцсети он использовал фото русского революционера Сергея Нечаева, осужденного за убийство студента в 1869 году. Страница ПТУшника Жлобицкого доступна до сих пор. Посмотрите на его стену и сразу всё поймёте: https://vk.com/nechavv
Ты уж конечно прости, но после такого я не против осуждения людей за их идеологию 

Сергей Нечаев
Сергей Нечаев. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Сергеем Нечаевым или найти…
vk.com
Ответить

Несчастный

Олег
0

А может это сигнал проводить профилактическую работу, а не закрывать всех несогласных?

Ответить

Олег Ранц

Несчаст…
0

Каких ещё всех? Люди создают "анархический кружок по интересам в свержению власти" с призывами к терроризму, что плохо в том чтобы закрыть тех кто в этом кружке участвует? А не ждать пока они пойдут как этот школьник взрываться во имя идеи 

Ответить

Несчастный

Олег
0

с призывами к терроризму

Что такое призыв к терроризму и кого они к нему призывали?

А не ждать пока они пойдут как этот школьник взрываться во имя идеи

Давайте мусульман закроем, а то мало ли, статистика.

Ответить

Олег Ранц

Несчаст…
0

Я тебя понял, я не буду продолжать ты за всё хорошее против всего плохого. 
Если тебя явный пример с жизнью человека который лишился своей жизни из-за того что ему засрали голову люди подобные тем которых сейчас судят не может переубедить то продолжать нет смысла

Ответить

Виталий Камелин

Несчастный
0

"Судить за идеи и не совершённые преступления. Отличный подход, ты впишешься."

Эм... а как же планирование преступления, покушение и т.д.?

Ответить

Несчастный

Виталий
–1

Это не терроризм.

Планирование преступления это уже определённые действия.

Ответить

Леша Бударин

Несчаст…
0

собирать деньги продажей наркотиков на оружие и аммуницию это не действия. Купить оружие и хранить в квартире это не действия. Тренироваться группой в лесу с оружием, отрабатывая наступления, слаженность работы и точность стрельбы - это не действия. Организовывать группу людей заниматься всем этим это тоже не действия. 

Ответить

Несчастный

Леша
0

То есть человек теперь не может с друзьями стрелять из легально приобретённого оружия?
Где вы терроризм нашли, претензии-то к этому.

Ответить

Леша Бударин

Несчаст…
0

Террористическая группа представляет собой объединение двух или более человек, имеющих общие цели (совершение террористических актов). *вики. 
В этом они признались. Все, в том числе те, кого не пытали. 
По твоему надо было дождаться, когда они всё-таки взорвут какой-нибудь стадион на ЧМ? пздц. мне было бы страшно жить в стране, идеалы которой ты поддерживаешь. 
За любые призывы к насилию и планирование насилия - в тюрьму (не важно к кому). 

Напомню, где идёт текущее обсуждение. если ты до сих пор считаешь, что они не террористы -  перечитай эту статью. 

Ответить

Несчастный

Леша
0

Прочитал оригинал статьи. Они крайне неприятные люди, которые занимались продажей наркотиков и пошли на убийство свидетелей, и, вероятно, многим из них место в тюрьме, но за реальные преступления, а не за те, которые кто-то где-то придумал.

Ответить

Zero-zero-one

Олег
0

Зося Родкевич тоже анархистка,и чё теперь её тоже нужно посадить?А то мало ли,вдруг переворот готовит

Ответить

Disco Dinosaur

Несчастный
0

Да очевидно что их пасли не просто так, они явно угроза обществу судя по их действиям и планам

Ответить

Игорь Янович

Несчастный
0

за убийство которое допустим было, меньше чем за терроризм которого не было, даже если они и участники террористической организации.
Мдаааааааааааа.
Я может планету хочу взорвать, но хотеть не значит сделать и совершить.

Ответить

Несчастный Даниль

Игорь
0

Я не понял к чему это

Ответить

Игорь Янович

Несчастный
0

Может я что-то не так понял конечно, но вы предлагаете судить их за убийство и чтобы им сделали меньшие сроки?

Ответить

Илья Гераськин

norm
4

За кого за них? Там подсудимых больше чем пара этих маргиналов. И некоторых вообще ни за что закрывают.

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
–1

Это пока очередная статья на Медузе не вышла, ты (и все) так считают. По факту - хорошо, что их изолируют от общества.

Ответить

Илья Гераськин

Dmitry
5

Да пусть хоть миллион выходит. Где хоть что-то про Филенкова?
В любом случае судить надо за реальные преступления, а не прикрывать беззаконие плохим бэкграундом подсудимых

Ответить

Педагогический череп

norm
2

Впряглись потому что система так себя дискредитировала, что уже как в старой истории про мальчика и волка. И осуждать тех кто впрягся сейчас никак не хочется.

Ответить

Молодой диод

Педагогический
3

теперь и в обратную сторону притча поработает

Ответить

Педагогический череп

Молодой
1

Да вообще, дивный новый мир, десять раз подумать стоит прежде чем на что-то реагировать

Ответить

Часовой микрофон

norm
–13

Мысли либерах и навальнят :Да вы посмотрите на них, какие милые! Зачем им жизнь портите, 20 лет, выйду, не исправит их тюрьма!

Ответить

Anxo

Часовой
1

Мысли бестолкового ватника о мыслях либерах и навальнят

Фиксд

Ответить

Часовой микрофон

Anxo
–3

Просто я не воспринимаю все, что связано с верхушкой сразу резко отрицательно, сначала нужно разобраться. А тут челиков пытали, их сразу начали защищать, а потом оказалось,  что они и убийцы, и наркоту продавали, и анархисты, и переворот хотели устроить.

Ответить

Anxo

Часовой
7

А ну раз наркоту продавали значит ничего страшного что пытали

Ответить

Молодой диод

Anxo
0

Пытать не дело, но я даже тут помню тред о том что они точняк невиновные были срачели до небес. Плюс, речь об убийствах помимо наркоты, че выкручиваешь.

Ответить

Anxo

Молодой
6

А ну раз убийцы значит ничего страшного что пытали

Ответить

Молодой диод

Anxo
2

Первую фразу прочти и пердак притуши, во-вторых, тут срач-то был не из-за пыток сколько мол вот бедных посонов невиновных сажают да как! А сроки какие и тд, жизню попортили ужос ужос. Даже у Навального помню твиты на эту тему крикливые

Ответить

Anxo

Молодой
1

Про пердак обычно вспоминают первыми те, у кого он сам полыхает вечным пламенем, поэтому не пались так явно =)
с чего ты на меня агришься то, мне как-то все равно, что тут за срачи были, и я за ними не следил. Не моя вина в том, что силовики создали себе репутацию врага народа.

Ответить

Молодой диод

Anxo
1

Я на тебя не агрюсь, просто я не понимаю, на шиша смысл-то выкручивать, потому и спросила.
С силовиками и их имиджем все понятно и так, ну с остальными и с экспертами из интернетов, у которых вообще никто никогда не виновен - тоже.

Ответить

Anxo

Молодой
0

Я сру в комментарии и не всегда проверяю результаты, не ищи в этом смысла

Ответить

Anxo

Молодой
0

Сайт тоже согласен

Ответить

Krot

Anxo
0

Ясен хуй ничего страшного. С таких животных и шкуру живьём содрать норм

Ответить

Anxo

Krot
0

🤷‍♂️😞

Ответить

Poe Ghost

Часовой
6

Так пусть и судят их как убийц, как наркоторговцев, как террористов (?) — и раз уж дело настолько резонансным стало, то и максимально прозрачно для всех. Но первыми всплывают пытки, которые в 21 веке сами по себе — средневековый пиздец, ФСБ на эти обвинения пренебрежительно отмалчивается, хотя уже было ясно, что их «тайна следствия» пиздой накрылась, потом выясняется, что у силовиков какая-то грызня между собой, очередной делёж сфер влияния (вроде ФСБ знали об убийстве, но не стали сообщать, иначе бы пришлось СК подключать), а потом уже такая вакханалия понеслась и в СМИ, и в соцсетях, и хуй знает где ещё, что никто уже ничего не понимал.

Все кинулись защищать этих людей именно из-за информационного вакуума и пыток, с которых и началась огласка этого дела. Да, пытки недопустимы ни под каким предлогом в отношении кого угодно и должны порицаться обществом.

Ответить

Часовой микрофон

Poe
–3

(вроде ФСБ знали об убийстве, но не стали сообщать, иначе бы пришлось СК подключать)

Там скорее всего такой букет, что имеет смысл не придавать огласке, чтобы последователей не было

Но вообще мне на них плевать. Получили то, что заслужили.

Ответить

Иван Семёныч

norm
1

За Квачкова так не впрягались, согласен

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Иван
4

Время тогда было другое. Интернета, в его сегодняшнем понимание, ещё не было

Ответить

Моральный месяц

Дмитрий
0

Квачков - антисемит.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Моральный
5

Шо поделать

Ответить

Nikolay Doo

norm
0

потому что пытать людей плохо, даже если пытаемые не очень.

Ответить

Dmitry Yashin

Nikolay
–2

Иногда можно.

Ответить

Игорь Семин

norm
0

Путин сказал ,что лучше расследовать долго но честно, без пыток,а тут без них не получилось.

Ответить

Disco Dinosaur

Игорь
–1

Да какие там пытки, это студенты обосранные, там по ебалу дали разок и все сдали друг друга

Ответить

Окончательный яд

2

После этого(двойного убийства) я их ненавидел и свалил, как только появилась возможность. Люди из Питера сейчас глубоко извиняются, что мне их посоветовали. 

пздц какой-то

Ответить

Cesar Brigance

0

один насильник, другой наркоторговец, третий убийца. За эту мразь вступается полстраны?

Ответить

Disco Dinosaur

Cesar
0

Да) на tj десятки постов где их выгораживает школоло

Ответить

Словесный Интервент

1

Вроде бы в комментариях редакция анонсировала разбор всей этой истории вокруг материала Медузы, который всколыхнул рунет? 

Ответить

Артём Мазанов

Словесный
0

Мы его и делали. Но до финала не дошли. 

Ответить

Энергетический инструмент

Артём
2

На Яндекс отвлеклись?
(Прости душнилу)

Ответить

Часовой микрофон

Энергетический
3

на Яндекс.Дзен

Ответить

Окончательный яд

1

Труп девушки нашли или ещё нет?

Ответить

Прозрачный Илья

Окончательный
0

нет

Ответить

Молодой диод

Окончательный
0

там примерно указано где искать, найдут думаю

Ответить

Xex

0

Этот дурачок признался в убийстве и думает, что он под защитой и Украина его не выдаст?) лол
Или по его мнению, если ты назовешь себя политическим заключенным, то можно без ответственности убить человека?

Ответить

Эмиль Рубанов

0

ПИЗДЕЦ

Ответить

Dmitry Kórotkov

0

Я кстати не понял, даже медуза называет их "Группой 5.11", а что какая-то связь с Мальцевым доказана или хоть где-то упомянута? 

По-моему чувак вообще вписался в тусу с какими-то наркобарыгами(с его слов), а потом как настоящий миротворец и парламентер дошел и до Сайги в качестве довода в переговорах с ныне покойными.

Ответить

Илья Гераськин

Dmitry
0

У них отсыл не к Мальцеву а к

https://www.511tactical.com/

Ответить

Dmitry Kórotkov

Илья
0

Спасибо, понял. Я думал, что они к 5.11.17 относились.

Ответить

Miguel

Dmitry
0

Вообще есть два объяснения. Одно - про 5.11 Tactical, другое - что в честь 5.11.1907 - дня казни 17-летнего пензенского анархиста Николая Пчелинцева (точно неизвестно, родственник ли он фигуранту этого дела Пчелинцеву). Вполне возможно, что верны оба объяснения.

Ответить

Роман Новиков

0

@Сергей Звезда верни платностену, пожалуйста

Ответить

Виталий Камелин

0

Тоже, что и с Ходорковским - судят не за то, за что следовало бы судить.

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PrawySektor LvivUkraine1212

0

Вполне ожидаемо: шавки не люди. Любой ультралевый - потенциальный террорист.

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Игорь Янович

0

Честно говоря, когда увидел точки от пыток током, то реально очень уж они какие-то маленькие. Да у меня на даче оводни кусают так, что ранки в 10 раз больше чем от пыток током получаются. Странные какие-то то доказательства насчёт пыток током.
И потом, током можно было вообще пытать так, что никаких бы следов не оставалось. Било меня пару раз током и никаких видимых следов после этого не было вообще.

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Miguel

Игорь
–1

А какие должны быть? Вы эксперт по размерам электрометок? Метод визуального сравнения электрометок с укусами оводов запатентовали?

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Игорь Янович

Miguel
0

Смотря как пытать! Суньте пальцы в розетку и сами убедитесь что НИКАКИХ следов не будет вообще! Вы либо останетесь живы без следов, либо умрёте так же без следов ))))))

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Disco Dinosaur

–1

Короч рад что всю свору щас закроют и другим подобным будет урок что не хуй играть в террористов когда сами из себя просто деревенщины ебучие

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Disco Dinosaur

–4

Толпа долбоебов просто от скуки торговали наркотиками и убивали людей. Биологический мусор.

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Aleks Ad

–8

ёб твою мать, если это оппозиция в россии, то я только за ликвидацию подобного биомусора. Ладимир ладимирович, топите ими печи.

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