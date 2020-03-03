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Полтавец утверждает, что он убил Дорофеева, а Максим Иванкин — Екатерину Левченко.
«Медуза» опубликовала рассказ Алексея Полтавца о знакомстве с фигурантами дела «Сети», а также детали убийств Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева. Он признался в убийстве Дорофеева.
«Медуза» общалась с ним по мессенджеру. Издание также связалось с ним по видеосвязи, чтобы удостовериться, что это именно он отвечает на вопросы редакции.
Версия событий, рассказанная «Медузе» противоречит информации в интервью, которое Полтавец дал «ОВД Инфо» в 2018 году. Тогда он не упоминал об убийствах. Он объяснил это страхом перед последствиями, пока фигуранты дела «Сети» были на свободе.
10 февраля семи фигурантам дела «Сети» вынесли приговор. Их осудили на срок от 6 до 18 лет лишения свободы. Ни один из подсудимых не признал вину.
Может где-то когда-то уже отвечали, но я не видел, посему вопрос: а чего за них так впряглись, будто они мученники? Если уже из всех щелей факты о том, что они какие-то отбиые мокрушники.
Типа, всякие учёные, известные люди, инстаграм-дебичи выкатывали посты в их поддержку. Нахуя? Или из-за ситуации в стране всем мерещатся сфабркованные дела там где их нет?
Несчастный Даниль
Так впряглись по поводу дела о терроризме, которого не было, но за которое их на пятнадцать лет отправили в тюрьму. Если они совершили убийство, так пусть судят за убийство (и они получат меньшие сроки, что за прекрасная система).
Их идеология это анархизм и призыв к уничтожению гос-ва, или лучше ждать пока они себя взрывать начнут?
Несчастный Даниль
Судить за идеи и не совершённые преступления. Отличный подход, ты впишешься.
Изучи пожалуйста историю 20го века
Почитай Оруэлла.
Тем, кто кого-то потерял в сша 9.11 тоже читать и бояться?
Для начала хотя бы понимать разницу между мыслями и действиями.
Бляяя те знакомо слово сговор? Что ты какой тупой то? Если ты подслушаешь разговор как твою мать убить хотят и ты придешь к ментам с этим, а тебе скажут пиздуй ка нах , за мысли не судят.
Несчастный
А тебе знакомо слово терроризм?
Да думаю они именно этим хотели заниматься но мозгов хватило лишь на то что бы в лесу убить друзей)
помню в первой теме поймал красную волну комментом « когда взорвут тогда и приходите».
С терроризмом обычно и борются превентивно, до совершения актов
ну давай. какой страной ты восхищаешься? создай там акк в соцсети и иди призывать к насильственной смене власти. а потом поговорим
Смотри, лучше всего описывает мои мысли почему я так не люблю деструктивные идеологи по типу анархизма это история ПТУшника по имени "Сергей Нечаев" который устроил самоподрыв у сдания фсб. В соцсети он использовал фото русского революционера Сергея Нечаева, осужденного за убийство студента в 1869 году. Страница ПТУшника Жлобицкого доступна до сих пор. Посмотрите на его стену и сразу всё поймёте: https://vk.com/nechavv
Ты уж конечно прости, но после такого я не против осуждения людей за их идеологию
А может это сигнал проводить профилактическую работу, а не закрывать всех несогласных?
с призывами к терроризму
Что такое призыв к терроризму и кого они к нему призывали?
А не ждать пока они пойдут как этот школьник взрываться во имя идеи
Давайте мусульман закроем, а то мало ли, статистика.
"Судить за идеи и не совершённые преступления. Отличный подход, ты впишешься."
Эм... а как же планирование преступления, покушение и т.д.?
Несчастный
Это не терроризм.
Планирование преступления это уже определённые действия.
собирать деньги продажей наркотиков на оружие и аммуницию это не действия. Купить оружие и хранить в квартире это не действия. Тренироваться группой в лесу с оружием, отрабатывая наступления, слаженность работы и точность стрельбы - это не действия. Организовывать группу людей заниматься всем этим это тоже не действия.
То есть человек теперь не может с друзьями стрелять из легально приобретённого оружия?
Где вы терроризм нашли, претензии-то к этому.
Террористическая группа представляет собой объединение двух или более человек, имеющих общие цели (совершение террористических актов). *вики.
В этом они признались. Все, в том числе те, кого не пытали.
По твоему надо было дождаться, когда они всё-таки взорвут какой-нибудь стадион на ЧМ? пздц. мне было бы страшно жить в стране, идеалы которой ты поддерживаешь.
За любые призывы к насилию и планирование насилия - в тюрьму (не важно к кому).
Напомню, где идёт текущее обсуждение. если ты до сих пор считаешь, что они не террористы - перечитай эту статью.
Прочитал оригинал статьи. Они крайне неприятные люди, которые занимались продажей наркотиков и пошли на убийство свидетелей, и, вероятно, многим из них место в тюрьме, но за реальные преступления, а не за те, которые кто-то где-то придумал.
Зося Родкевич тоже анархистка,и чё теперь её тоже нужно посадить?А то мало ли,вдруг переворот готовит
Да очевидно что их пасли не просто так, они явно угроза обществу судя по их действиям и планам
за убийство которое допустим было, меньше чем за терроризм которого не было, даже если они и участники террористической организации.
Мдаааааааааааа.
Я может планету хочу взорвать, но хотеть не значит сделать и совершить.
Несчастный Даниль
Я не понял к чему это
Может я что-то не так понял конечно, но вы предлагаете судить их за убийство и чтобы им сделали меньшие сроки?
За кого за них? Там подсудимых больше чем пара этих маргиналов. И некоторых вообще ни за что закрывают.
Это пока очередная статья на Медузе не вышла, ты (и все) так считают. По факту - хорошо, что их изолируют от общества.
Да пусть хоть миллион выходит. Где хоть что-то про Филенкова?
В любом случае судить надо за реальные преступления, а не прикрывать беззаконие плохим бэкграундом подсудимых
Педагогический череп
Впряглись потому что система так себя дискредитировала, что уже как в старой истории про мальчика и волка. И осуждать тех кто впрягся сейчас никак не хочется.
Молодой диод
теперь и в обратную сторону притча поработает
Педагогический череп
Да вообще, дивный новый мир, десять раз подумать стоит прежде чем на что-то реагировать
Часовой микрофон
Мысли либерах и навальнят :Да вы посмотрите на них, какие милые! Зачем им жизнь портите, 20 лет, выйду, не исправит их тюрьма!
Часовой микрофон
Просто я не воспринимаю все, что связано с верхушкой сразу резко отрицательно, сначала нужно разобраться. А тут челиков пытали, их сразу начали защищать, а потом оказалось, что они и убийцы, и наркоту продавали, и анархисты, и переворот хотели устроить.
Пытать не дело, но я даже тут помню тред о том что они точняк невиновные были срачели до небес. Плюс, речь об убийствах помимо наркоты, че выкручиваешь.
Первую фразу прочти и пердак притуши, во-вторых, тут срач-то был не из-за пыток сколько мол вот бедных посонов невиновных сажают да как! А сроки какие и тд, жизню попортили ужос ужос. Даже у Навального помню твиты на эту тему крикливые
Про пердак обычно вспоминают первыми те, у кого он сам полыхает вечным пламенем, поэтому не пались так явно =)
с чего ты на меня агришься то, мне как-то все равно, что тут за срачи были, и я за ними не следил. Не моя вина в том, что силовики создали себе репутацию врага народа.
Я на тебя не агрюсь, просто я не понимаю, на шиша смысл-то выкручивать, потому и спросила.
С силовиками и их имиджем все понятно и так, ну с остальными и с экспертами из интернетов, у которых вообще никто никогда не виновен - тоже.
Так пусть и судят их как убийц, как наркоторговцев, как террористов (?) — и раз уж дело настолько резонансным стало, то и максимально прозрачно для всех. Но первыми всплывают пытки, которые в 21 веке сами по себе — средневековый пиздец, ФСБ на эти обвинения пренебрежительно отмалчивается, хотя уже было ясно, что их «тайна следствия» пиздой накрылась, потом выясняется, что у силовиков какая-то грызня между собой, очередной делёж сфер влияния (вроде ФСБ знали об убийстве, но не стали сообщать, иначе бы пришлось СК подключать), а потом уже такая вакханалия понеслась и в СМИ, и в соцсетях, и хуй знает где ещё, что никто уже ничего не понимал.
Все кинулись защищать этих людей именно из-за информационного вакуума и пыток, с которых и началась огласка этого дела. Да, пытки недопустимы ни под каким предлогом в отношении кого угодно и должны порицаться обществом.
Часовой микрофон
(вроде ФСБ знали об убийстве, но не стали сообщать, иначе бы пришлось СК подключать)
Там скорее всего такой букет, что имеет смысл не придавать огласке, чтобы последователей не было
Но вообще мне на них плевать. Получили то, что заслужили.
За Квачкова так не впрягались, согласен
Время тогда было другое. Интернета, в его сегодняшнем понимание, ещё не было
Моральный месяц
Квачков - антисемит.
потому что пытать людей плохо, даже если пытаемые не очень.
Путин сказал ,что лучше расследовать долго но честно, без пыток,а тут без них не получилось.
Да какие там пытки, это студенты обосранные, там по ебалу дали разок и все сдали друг друга
один насильник, другой наркоторговец, третий убийца. За эту мразь вступается полстраны?
Вроде бы в комментариях редакция анонсировала разбор всей этой истории вокруг материала Медузы, который всколыхнул рунет?
Мы его и делали. Но до финала не дошли.
Энергетический инструмент
На Яндекс отвлеклись?
(Прости душнилу)
Этот дурачок признался в убийстве и думает, что он под защитой и Украина его не выдаст?) лол
Или по его мнению, если ты назовешь себя политическим заключенным, то можно без ответственности убить человека?
Я кстати не понял, даже медуза называет их "Группой 5.11", а что какая-то связь с Мальцевым доказана или хоть где-то упомянута?
По-моему чувак вообще вписался в тусу с какими-то наркобарыгами(с его слов), а потом как настоящий миротворец и парламентер дошел и до Сайги в качестве довода в переговорах с ныне покойными.
У них отсыл не к Мальцеву а к
Спасибо, понял. Я думал, что они к 5.11.17 относились.
Вполне ожидаемо: шавки не люди. Любой ультралевый - потенциальный террорист.
Честно говоря, когда увидел точки от пыток током, то реально очень уж они какие-то маленькие. Да у меня на даче оводни кусают так, что ранки в 10 раз больше чем от пыток током получаются. Странные какие-то то доказательства насчёт пыток током.
И потом, током можно было вообще пытать так, что никаких бы следов не оставалось. Било меня пару раз током и никаких видимых следов после этого не было вообще.
Смотря как пытать! Суньте пальцы в розетку и сами убедитесь что НИКАКИХ следов не будет вообще! Вы либо останетесь живы без следов, либо умрёте так же без следов ))))))
Короч рад что всю свору щас закроют и другим подобным будет урок что не хуй играть в террористов когда сами из себя просто деревенщины ебучие
Толпа долбоебов просто от скуки торговали наркотиками и убивали людей. Биологический мусор.
ёб твою мать, если это оппозиция в россии, то я только за ликвидацию подобного биомусора. Ладимир ладимирович, топите ими печи.