Я молчал обо всем, пока Пчелинцев и Иванкин были на свободе — потому что непонятны были последствия для меня и для всех. Потом я делился этим с отдельными людьми, но без подробностей. Поэтому мои слова по-разному интерпретировали. Теперь я все рассказал подробно.