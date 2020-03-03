Прямой эфир
что происходит в интернете
Полтавец утверждает, что он убил Дорофеева, а Иванкин — Екатерину Левченко.
«Медуза» опубликовала рассказ Алексея Полтавца о знакомстве с фигурантами дела «Сети», а также детали убийств Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева. Он признался в убийстве Дорофеева.
«Медуза» общалась с ним по мессенджеру. Издание также связалось с ним по видеосвязи, чтобы удостовериться, что это именно он отвечает на вопросы редакции.
Версия событий, рассказанная «Медузе» противоречит информации в интервью, которое Полтавец дал «ОВД Инфо» в 2018 году. Тогда он не упоминал об убийствах. Он объяснил это страхом перед последствиями, пока фигуранты дела «Сети» были на свободе.
Может где-то когда-то уже отвечали, но я не видел, посему вопрос: а чего за них так впряглись, будто они мученники? Если уже из всех щелей факты о том, что они какие-то отбиые мокрушники.
Типа, всякие учёные, известные люди, инстаграм-дебичи выкатывали посты в их поддержку. Нахуя? Или из-за ситуации в стране всем мерещатся сфабркованные дела там где их нет?
Несчастный Даниль
Так впряглись по поводу дела о терроризме, которого не было, но за которое их на пятнадцать лет отправили в тюрьму. Если они совершили убийство, так пусть судят за убийство (и они получат меньшие сроки, что за прекрасная система).
За Квачкова так не впрягались, согласен
Время тогда было другое. Интернета, в его сегодняшнем понимание, ещё не было
Моральный месяц
Квачков - антисемит.
Педагогический череп
Впряглись потому что система так себя дискредитировала, что уже как в старой истории про мальчика и волка. И осуждать тех кто впрягся сейчас никак не хочется.
Молодой диод
теперь и в обратную сторону притча поработает
Педагогический череп
Да вообще, дивный новый мир, десять раз подумать стоит прежде чем на что-то реагировать
За кого за них? Там подсудимых больше чем пара этих маргиналов. И некоторых вообще ни за что закрывают.
Часовой микрофон
Мысли либерах и навальнят :Да вы посмотрите на них, какие милые! Зачем им жизнь портите, 20 лет, выйду, не исправит их тюрьма!
Часовой микрофон
Просто я не воспринимаю все, что связано с верхушкой сразу резко отрицательно, сначала нужно разобраться. А тут челиков пытали, их сразу начали защищать, а потом оказалось, что они и убийцы, и наркоту продавали, и анархисты, и переворот хотели устроить.
Так пусть и судят их как убийц, как наркоторговцев, как террористов (?) — и раз уж дело настолько резонансным стало, то и максимально прозрачно для всех. Но первыми всплывают пытки, которые в 21 веке сами по себе — средневековый пиздец, ФСБ на эти обвинения пренебрежительно отмалчивается, хотя уже было ясно, что их «тайна следствия» пиздой накрылась, потом выясняется, что у силовиков какая-то грызня между собой, очередной делёж сфер влияния (вроде ФСБ знали об убийстве, но не стали сообщать, иначе бы пришлось СК подключать), а потом уже такая вакханалия понеслась и в СМИ, и в соцсетях, и хуй знает где ещё, что никто уже ничего не понимал.
Все кинулись защищать этих людей именно из-за информационного вакуума и пыток, с которых и началась огласка этого дела. Да, пытки недопустимы ни под каким предлогом в отношении кого угодно и должны порицаться обществом.
Часовой микрофон
(вроде ФСБ знали об убийстве, но не стали сообщать, иначе бы пришлось СК подключать)
Там скорее всего такой букет, что имеет смысл не придавать огласке, чтобы последователей не было
Но вообще мне на них плевать. Получили то, что заслужили.
Пытать не дело, но я даже тут помню тред о том что они точняк невиновные были срачели до небес. Плюс, речь об убийствах помимо наркоты, че выкручиваешь.
Первую фразу прочти и пердак притуши, во-вторых, тут срач-то был не из-за пыток сколько мол вот бедных посонов невиновных сажают да как! А сроки какие и тд, жизню попортили ужос ужос. Даже у Навального помню твиты на эту тему крикливые
Про пердак обычно вспоминают первыми те, у кого он сам полыхает вечным пламенем, поэтому не пались так явно =)
с чего ты на меня агришься то, мне как-то все равно, что тут за срачи были, и я за ними не следил. Не моя вина в том, что силовики создали себе репутацию врага народа.
Я на тебя не агрюсь, просто я не понимаю, на шиша смысл-то выкручивать, потому и спросила.
С силовиками и их имиджем все понятно и так, ну с остальными и с экспертами из интернетов, у которых вообще никто никогда не виновен - тоже.
Вроде бы в комментариях редакция анонсировала разбор всей этой истории вокруг материала Медузы, который всколыхнул рунет?
Мы его и делали. Но до финала не дошли.
Энергетический инструмент
На Яндекс отвлеклись?
(Прости душнилу)
Этот дурачок признался в убийстве и думает, что он под защитой и Украина его не выдаст?) лол
Или по его мнению, если ты назовешь себя политическим заключенным, то можно без ответственности убить человека?