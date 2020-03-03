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Arthur Khamzin
1226

«Медуза» опубликовала монолог Алексея Полтавца по делу «Сети». Он рассказал о знакомстве с фигурантами дела и убийствах Материал редакции

Полтавец утверждает, что он убил Дорофеева, а Иванкин — Екатерину Левченко.

35 комментариев
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Источник «Медуза»

«Медуза» опубликовала рассказ Алексея Полтавца о знакомстве с фигурантами дела «Сети», а также детали убийств Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева. Он признался в убийстве Дорофеева.

«Медуза» общалась с ним по мессенджеру. Издание также связалось с ним по видеосвязи, чтобы удостовериться, что это именно он отвечает на вопросы редакции.

Версия событий, рассказанная «Медузе» противоречит информации в интервью, которое Полтавец дал «ОВД Инфо» в 2018 году. Тогда он не упоминал об убийствах. Он объяснил это страхом перед последствиями, пока фигуранты дела «Сети» были на свободе.

Я молчал обо всем, пока Пчелинцев и Иванкин были на свободе — потому что непонятны были последствия для меня и для всех. Потом я делился этим с отдельными людьми, но без подробностей. Поэтому мои слова по-разному интерпретировали. Теперь я все рассказал подробно.

Алексей Полтавец
активист

Переезд в Пензу

  • Полтавец родом из Омска. Он заявил, что всегда был настроен против власти. Он начал заниматься активистской деятельностью в 2014 году (тогда ему было 14 лет), когда Крым стал частью России. Он организовывал различные акции в поддержку Украины. Он объяснил свою поддержку украинскими корнями;
  • Он познакомился с фигурантами дела «Сети» в конце 2016 года. Полтавец стремился переехать в Санкт-Петербург, но не смог из-за финансовых сложностей у друзей в Петербурге. Ему порекомендовали временно перебраться в Пензу;
  • Первым он познакомился с Дмитрием Пчелинцевым, который выставлял себя лидером. Тогда группа называла себя 5.11. Сначала Полтавец жил какое-то время в квартире Пчелинцева с бабушкой. Позже его перевезли в «Сады» (штаб-квартира, в которой проживали другие активисты) и хранилось оружие. Квартира принадлежала сестре Пчелинцева;
  • В «Садах» он познакомился с Максимом Иванкиным. Тогда его звали Паша. По словам Полтавца, тогда все активисты меняли имена для конспирации. Иванкин был правой рукой Пчелинцева;
Источник «Медуза»
  • Полтавец утверждает, что группа 5.11 никакой борьбой не занималась. По его словам, её участники постоянно рассуждали о борьбе. Иногда проводили тренировки с использованием оружия.

Продажа наркотиков

  • Полтавец рассказал, что в Омске никто из активистов не употреблял наркотики. Они считали это «стрёмным». Участники Пензенской группы, по его словам, курили гашиш и траву. Позже он выяснил, что Пчелинцев, Иванкин, Михаил Кульков и Илья Шакурский (ещё один фигурант дела) занимались продажей наркотиков. Единственным, кто не употреблял наркотики, был Андрей Чернов. Позже и он занялся торговлей веществами;
  • Участники группы объяснили торговлю необходимостью заработка средств «на революцию». По его словам, на снаряжение тратилось около 50% средств. На что уходила вторая половина — не уточняется;
  • Полтавец познакомился с Катей Левченко и Артёмом Дорофеевым в январе 2017 года. Их привели в «Сады» без предупреждения. Пчелинцев заявил, что это «простые гражданские, которых хотят подписать в движуху». Их называли «нло» — «на легальной основе». Они призваны были стать легальной частью команды, но их привлекали к «партизанскому движению».

Задержания из-за наркотиков

  • В марте 2017 года Илья Шакурский рассказал, что силовики задержали его знакомого — Егора Зорина. Тогда Зорину, со слов Шакурского, пригрозили сроком за наркотики, если он не согласится сотрудничать. Тот подписал соглашение о неразглашении и согласился работать на силовиков;
  • Зорин рассказал всё Шакурскому. Они отключили телефон о котором знало ФСБ, после чего тот переехал к девушке или своей бабушке. Когда силовики нашли его, они спросили «А шо там анархисты?» Он сказал, что ничего не знает, и его отпустили;
  • О продаже тяжёлых наркотиков фигурантами дела «Сети» Полтавец узнал в момент задержания, которое случилось 31 марта 2017 года. Тогда наркотики обнаружили у Кулькова. Позже Полтавец узнал, что Дорофеев, Кульков и Иванкин вместе делали закладки, поочерёдно меняясь;
  • Ребята договорились, что Кульков возьмёт всю вину на себя. Полтавцу обвинения не предъявили. Он утверждал, что оперативники сами говорили ему, что знают о том, что он не причастен к этому. Он заявил, что не понял, почему к нему применяли пытки и угрозы (по его словам);
  • Полтавец утверждает, что один из сотрудников ФСБ вёл себя странно. По его словам, всё выглядело так, будто «он что-то знает, но делает вид, что нет». При этом он спрашивал о наркотиках не касаясь активистской деятельности;

Побег после задержания и планирование убийства

  • После того, как Полтавца и Иванкина отпустили, их привезли к родителям второго, в село Бессоновка. На следующий день они попросили денег на телефон, чтобы позвонить следователю. Увидев, что машина, на которой их привезли, всё ещё на месте, они сбежали через огороды;
  • Затем они приехали в «Сады», где в это время находились Пчелинцев, Дорофеев и Екатерина Левченко. Все были напуганы, что те, кого задержали, всё рассказали;
  • После этого Полтавец решил отправиться на Украину. Он решил это сделать из-за украинских корней и поддержки, которую оказывал властям во время жизни в Омске. Остальные фигуранты, по его словам, тоже собирались туда, но позже передумали;
  • Екатерина Левченко и Артём Дорофеев были напуганы случившемся. Они переживали, что их сейчас тоже задержат. После этого участники группы решили переехать в Рязань. Сначала туда добрались Иванкин и Полтавец, а после них — Дорофеев и Левченко;
  • После переезда Левченко и Дорофеев решили сдаться полиции. После этого между участниками группы началось обострение. Тогда Иванкин, который общался с Пчелинцевым, рассказал, что «пензенцы» выступили за устранение Дорофеева и Левченко;
  • Полтавец заявил, что выступил против и всячески пытался отговорить от этой идеи Иванкина и пензенских активистов. Он также утверждает, что пытался отговорить ребят от намерений сдаться полиции;
  • После этого Пчелинцев заявил Полтавцу: «Либо ты с нами, либо под нами. Понимай, как хочешь, но ты все понял». Во время определения судьбы Левченко и Дорофеева, ребята сидели в соседней комнате.

Убийство в лесу

От редакции: Осторожно, в этой части текста содержится описание убийств и насилия.
  • По словам Полтавца, определением процедуры убийства занимались Иванкин и Пчелинцев. Решили предложить ребятам выехать из квартиры и какое-то время пожить в лесу. Они и раньше выезжали в походы, поэтому ребята почти не задавали вопросов. Место по карте выбрал Иванкин. Полтавец утверждал, что тот не «воспринял всё спокойно, но был готов пойти на это»;
  • На следующий день ребятам по плану предложили выехать, объяснив это форс-мажором. Они добрались до северного выезда из Рязани на общественном транспорте. Пройдя несколько километров, их подвезли до деревни Лопухи. Они прошли ещё несколько населённых пунктов и ушли в лес;
  • С собой Иванкин взял два обреза. Одно было короткоствольным, а ствол второго обрезал Пчелинцев перед переездом ребят в Рязань;
  • Когда группа подготовилась к ночёвке, предполагалось, что Левченко и Дорофеева убьют ночью, чтобы не шуметь. Участники хотели перерезать им шеи, но те были слишком плотно одеты — пуховики, свитера, спальники. Полтавец заявил, что не мог этого сделать и отговорил от этого Иванкина;
  • Утром Иванкин позвал Левченко пойти набрать дров и хвороста для костра. Уходя, он намекнул, что планирует убить девушку. Полтавец должен был убить Артёма Дорофеева;
  • Через некоторое время ребята услышали крик Левченко «Помогите» и после этого её голос затих. Они увидели Иванкина. Он бежал без ножа, но на его руках была кровь;
  • После этого Полтавец, по его словам, навёл оружие на Дорофеева извинился и выстрелил. Из-за обрезанного ствола у ружья был большой разброс картечи. Поэтому Дорофеев погиб не сразу. Полтавец рассказал, что после этого подошёл к нему и перерезал артерию;
«Медуза»: некоторые фигуранты дела «Сети» могут…
«Пошли четверо в лес, а вышли только двое».
tjournal.ru

#новости #делосети #медиа

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35 комментариев
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norm

3

Может где-то когда-то уже отвечали, но я не видел, посему вопрос: а чего за них так впряглись, будто они мученники? Если уже из всех щелей факты о том, что они какие-то отбиые мокрушники. 

Типа, всякие учёные, известные люди, инстаграм-дебичи выкатывали посты в их поддержку. Нахуя? Или из-за ситуации в стране всем мерещатся сфабркованные дела там где их нет?

Ответить

Артём Мазанов

norm
19

Впряглись из-за пыток со стороны ФСБ. 

Ответить

Несчастный Даниль

norm
3

Так впряглись по поводу дела о терроризме, которого не было, но за которое их на пятнадцать лет отправили в тюрьму. Если они совершили убийство, так пусть судят за убийство (и они получат меньшие сроки, что за прекрасная система).

Ответить

Иван Семёныч

norm
1

За Квачкова так не впрягались, согласен

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Иван
2

Время тогда было другое. Интернета, в его сегодняшнем понимание, ещё не было

Ответить

Моральный месяц

Дмитрий
0

Квачков - антисемит.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Моральный
2

Шо поделать

Ответить

Педагогический череп

norm
1

Впряглись потому что система так себя дискредитировала, что уже как в старой истории про мальчика и волка. И осуждать тех кто впрягся сейчас никак не хочется.

Ответить

Молодой диод

Педагогический
0

теперь и в обратную сторону притча поработает

Ответить

Педагогический череп

Молодой
1

Да вообще, дивный новый мир, десять раз подумать стоит прежде чем на что-то реагировать

Ответить

Илья Гераськин

norm
1

За кого за них? Там подсудимых больше чем пара этих маргиналов. И некоторых вообще ни за что закрывают.

Ответить

Часовой микрофон

norm
–6

Мысли либерах и навальнят :Да вы посмотрите на них, какие милые! Зачем им жизнь портите, 20 лет, выйду, не исправит их тюрьма!

Ответить

Anxo

Часовой
0

Мысли бестолкового ватника о мыслях либерах и навальнят

Фиксд

Ответить

Часовой микрофон

Anxo
–1

Просто я не воспринимаю все, что связано с верхушкой сразу резко отрицательно, сначала нужно разобраться. А тут челиков пытали, их сразу начали защищать, а потом оказалось,  что они и убийцы, и наркоту продавали, и анархисты, и переворот хотели устроить.

Ответить

Poe Ghost

Часовой
1

Так пусть и судят их как убийц, как наркоторговцев, как террористов (?) — и раз уж дело настолько резонансным стало, то и максимально прозрачно для всех. Но первыми всплывают пытки, которые в 21 веке сами по себе — средневековый пиздец, ФСБ на эти обвинения пренебрежительно отмалчивается, хотя уже было ясно, что их «тайна следствия» пиздой накрылась, потом выясняется, что у силовиков какая-то грызня между собой, очередной делёж сфер влияния (вроде ФСБ знали об убийстве, но не стали сообщать, иначе бы пришлось СК подключать), а потом уже такая вакханалия понеслась и в СМИ, и в соцсетях, и хуй знает где ещё, что никто уже ничего не понимал.

Все кинулись защищать этих людей именно из-за информационного вакуума и пыток, с которых и началась огласка этого дела. Да, пытки недопустимы ни под каким предлогом в отношении кого угодно и должны порицаться обществом.

Ответить

Часовой микрофон

Poe
–1

(вроде ФСБ знали об убийстве, но не стали сообщать, иначе бы пришлось СК подключать)

Там скорее всего такой букет, что имеет смысл не придавать огласке, чтобы последователей не было

Но вообще мне на них плевать. Получили то, что заслужили.

Ответить

Anxo

Часовой
0

А ну раз наркоту продавали значит ничего страшного что пытали

Ответить

Молодой диод

Anxo
1

Пытать не дело, но я даже тут помню тред о том что они точняк невиновные были срачели до небес. Плюс, речь об убийствах помимо наркоты, че выкручиваешь.

Ответить

Anxo

Молодой
3

А ну раз убийцы значит ничего страшного что пытали

Ответить

Молодой диод

Anxo
0

Первую фразу прочти и пердак притуши, во-вторых, тут срач-то был не из-за пыток сколько мол вот бедных посонов невиновных сажают да как! А сроки какие и тд, жизню попортили ужос ужос. Даже у Навального помню твиты на эту тему крикливые

Ответить

Anxo

Молодой
0

Про пердак обычно вспоминают первыми те, у кого он сам полыхает вечным пламенем, поэтому не пались так явно =)
с чего ты на меня агришься то, мне как-то все равно, что тут за срачи были, и я за ними не следил. Не моя вина в том, что силовики создали себе репутацию врага народа.

Ответить

Молодой диод

Anxo
0

Я на тебя не агрюсь, просто я не понимаю, на шиша смысл-то выкручивать, потому и спросила.
С силовиками и их имиджем все понятно и так, ну с остальными и с экспертами из интернетов, у которых вообще никто никогда не виновен - тоже.

Ответить

Anxo

Молодой
0

Я сру в комментарии и не всегда проверяю результаты, не ищи в этом смысла

Ответить

Anxo

Молодой
0

Сайт тоже согласен

Ответить

Nikolay Doo

norm
0

потому что пытать людей плохо, даже если пытаемые не очень.

Ответить

Словесный Интервент

1

Вроде бы в комментариях редакция анонсировала разбор всей этой истории вокруг материала Медузы, который всколыхнул рунет? 

Ответить

Артём Мазанов

Словесный
0

Мы его и делали. Но до финала не дошли. 

Ответить

Энергетический инструмент

Артём
2

На Яндекс отвлеклись?
(Прости душнилу)

Ответить

Часовой микрофон

Энергетический
1

на Яндекс.Дзен

Ответить

Окончательный яд

1

После этого(двойного убийства) я их ненавидел и свалил, как только появилась возможность. Люди из Питера сейчас глубоко извиняются, что мне их посоветовали. 

пздц какой-то

Ответить

Окончательный яд

0

Труп девушки нашли или ещё нет?

Ответить

Прозрачный Илья

Окончательный
0

нет

Ответить

Молодой диод

Окончательный
0

там примерно указано где искать, найдут думаю

Ответить

Эмиль Рубанов

0

ПИЗДЕЦ

Ответить

Xex

0

Этот дурачок признался в убийстве и думает, что он под защитой и Украина его не выдаст?) лол
Или по его мнению, если ты назовешь себя политическим заключенным, то можно без ответственности убить человека?

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