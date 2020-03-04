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Компания перенесёт презентацию новых продуктов в онлайн.
Google отменила своё главное ежегодное мероприятие — конференцию для разработчиков Google I/O 2020, которая должна была пройти с 12 по 14 мая. Компания разослала своё заявление журналистам. Причиной отмены стали опасения из-за распространения коронавируса Covid-19. В
Речь идёт об отмене конференции в офлайн-формате. Компания планирует рассказать об Android и других продуктах в онлайне: подробности альтернативного формата пока неизвестны.
Google пообещала полностью возместить расходы участникам и гостям конференции. Тем, кто купил билеты на I/O-2020, также разрешат поменять их на билеты на I/O-2021.
Компания также пообещала выделить в общей сложности миллион долларов различным организациям Маунтин-Вью (Калифорния), где проходит конференция, для поддержки малого бизнеса и образования в технической сфере.
Обычно Google рассказывает на I/O об устройствах, изменениях в Android и различных сервисах, а также о новых инструментах для разработчиков. К примеру, в 2019 году компания в числе прочего показала Pixel 3a и 3a XL.
Таким образом, Google впервые отменила I/O, которую проводит с 2008 года. Поначалу конференцию проводили в Сан-Франциско, но затем её перенесли к новому офису компании. В среднем каждое такое мероприятие посещают примерно пять тысяч человек.
Из-за вспышки нового коронавируса по всему миру отменяют всё больше различных мероприятий. Среди них — крупнейшая технологическая выставка, Всемирный мобильный конгресс-2020 (Mobile World Congress-2020), которая должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля.
ага, народ с офиса увидел китайца в кафе через дорогу, половина сказала что больше туда не будет ходить. И пох что он там работает уже полгода и вообще узбек(
Ну может хоть благодаря коронавирусу этот сектантский обряд собираться перед сценой с вождём на фоне большого экрана прекратится