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Система сможет распознавать сигналы светофоров, дорожные знаки и разметку.
Автомобили, собранные в России, будут оснащать системами оповещения водителей о потенциальном нарушении ПДД сообщают «Известия» со ссылкой на Росстандарт.
По данным издания, системы помощи водителю смогут распознавать дорожные знаки, разметку и сигналы светофоров. Новый национальный стандарт (ГОСТ Р) «Системы распознавания объектов инфраструктуры…» примут до конца октября.
«Известия» утверждают, что в машины установят специальные камеры, которые будут «видеть» знаки и светофоры, данные с них поступят в специальный вычислительный модуль, который их проанализирует, и затем система оповестит водителя звуковым сигналом или выведет сообщение на экран о потенциальном нарушении. При грубых нарушениях ПДД к этим сигналам добавится вибрация руля и сиденья.
Чтобы система могла сработать, скорость автомобиля должна быть не выше 150 километров в час, расстояние до дорожных знаков и светофоров — от 30 до 100 метров.
Разработчики ГОСТа предлагают добавить возможность гибкой настройки системы, чтобы сигналы не мешали опытным водителям. По одному из предложений интерфейс можно будет регулировать, по другому — в систему добавят специальные алгоритмы, которые анализируют стиль вождения и дают водителю только необходимые подсказки.
Издание сообщает, что систему можно будет устанавливать на легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики.
По словам заместителя Дениса Ендачева, генерального директора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» (разработчик документа), ГОСТ уже прошел публичное обсуждение и находится на стадии утверждения. В Росстандарте сообщили «Известиям», что документ примут в конце октября.
и затем система оповестит водителя звуковым сигналом
И первой же доработкой автомобиля станет отключение этой пищалки, видимо.
Заебись, теперь еще больше причин не брать авто собранное в России.
- Опыт в создании настолько сложных систем у нас есть?
- Нет!
- Штож, все-равно делаем гост!!!
Ну правильно. Зачем учить людей вождению? Когда можно тупо продать им права, а потом продать авто с шокером - он их научит. Профит со всех сторон как не крути.
в машины установят специальные камеры, которые будут «видеть» знаки и светофоры, данные с них поступят в специальный вычислительный модуль, который их проанализирует, и затем система оповестит водителя звуковым сигналом
А как же кнопка «связь с товарищем майором» ?