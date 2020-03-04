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Алексей Боржонов
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Автомобили, собранные в России, оснастят системами оповещения о нарушениях ПДД. В них будут вибрировать рули и сиденья Материал редакции

Система сможет распознавать сигналы светофоров, дорожные знаки и разметку.

12 комментариев
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Автомобили, собранные в России, будут оснащать системами оповещения водителей о потенциальном нарушении ПДД сообщают «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

По данным издания, системы помощи водителю смогут распознавать дорожные знаки, разметку и сигналы светофоров. Новый национальный стандарт (ГОСТ Р) «Системы распознавания объектов инфраструктуры…» примут до конца октября.

«Известия» утверждают, что в машины установят специальные камеры, которые будут «видеть» знаки и светофоры, данные с них поступят в специальный вычислительный модуль, который их проанализирует, и затем система оповестит водителя звуковым сигналом или выведет сообщение на экран о потенциальном нарушении. При грубых нарушениях ПДД к этим сигналам добавится вибрация руля и сиденья.

Чтобы система могла сработать, скорость автомобиля должна быть не выше 150 километров в час, расстояние до дорожных знаков и светофоров — от 30 до 100 метров.

Разработчики ГОСТа предлагают добавить возможность гибкой настройки системы, чтобы сигналы не мешали опытным водителям. По одному из предложений интерфейс можно будет регулировать, по другому — в систему добавят специальные алгоритмы, которые анализируют стиль вождения и дают водителю только необходимые подсказки.

Издание сообщает, что систему можно будет устанавливать на легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики.

По словам заместителя Дениса Ендачева, генерального директора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» (разработчик документа), ГОСТ уже прошел публичное обсуждение и находится на стадии утверждения. В Росстандарте сообщили «Известиям», что документ примут в конце октября.

#новости #пдд

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12 комментариев
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Rayslava

3

и затем система оповестит водителя звуковым сигналом

И первой же доработкой автомобиля станет отключение этой пищалки, видимо.

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Tim Moore

2

Массажное кресло. 

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Тимур Петров

2

Заебись, теперь еще больше причин не брать авто собранное в России.

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Yuri Miller

Тимур
0

Бери годом старше чем нововведение) И без эры.глонасс

Ответить

Dima s

1

Теперь веста будет стоить от 1 миллиона в минималке с этой функцией

Ответить

Oleg Solodovnik

1

DualShock 4 Russian Edition

Ответить

Леонид Федотов

1

- Опыт в создании настолько сложных систем у нас есть?
- Нет!
- Штож, все-равно делаем гост!!!

Ответить

Юлия Прибыткова

0

Ну правильно. Зачем учить людей вождению? Когда можно тупо продать им права, а потом продать авто с шокером - он их научит. Профит со всех сторон как не крути.

Ответить

Совершенный украинец

0

Следующий шаг чтобы автомобиль бил током тех водителей, которые поворачивают без указателей поворота. Такое нововведение я бы поддержал. 

Ответить

George Weiller

0

в машины установят специальные камеры, которые будут «видеть» знаки и светофоры, данные с них поступят в специальный вычислительный модуль, который их проанализирует, и затем система оповестит водителя звуковым сигналом

А как же кнопка «связь с товарищем майором» ?

Ответить

Yuri Miller

0

За чей счёт? И потом поздно. Если уже нарушил, смысл вибрировать сидение???

Ответить

плюшевый батон

0

То есть они изобрели автопилот, но с мясным приводом?

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