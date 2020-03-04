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Дмитрий Юрков извинился и сказал, что доверил написать пост «молодому журналисту».
Депутат Госдумы от Архангельской области Дмитрий Юрков рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о посещении роддома в Каргополе. После этого пользователи написали в комментариях к посту, что роддом закрылся два года назад, и тогда Юрков отредактировал публикацию.
«Новая газета» утверждает, что в посте говорилось о подарках, которые Юрков привёз в родильное отделение, где наблюдалась 91 роженица. Но роддом в Каргополе закрылся 1 января 2018 года, после чего женщины стали ездить в Архангельск (450 километров) или в экстренных случаях в Няндому (80 километров), пишет «Новая».
В комментариях к посту раскритиковали депутата. Юрков извинился и объяснил, что пост писал не он.
В отредактированной версии поста говорится, что депутат знает об отсутствии роддома в Каргополе, а 91 роженица наблюдается «при каргопольской больнице».
Барин хороший, холопы плохие
Господи, как же он жалок - всё сваливает на студента-журналиста. Но это ОН должен был лично или через какого-нибудь зама согласовать текст, который он опубликует на СВОЕЙ странице от СВОЕГО имени. И как взрослый состоявшийся человек, от имени которого произошел косяк, он должен был извиниться лично, а не сваливать всё на какого-то "ребенка-студента".
И еще: если он утверждает, что никакого посещения роддома не было и подразумевалось не это, то почему для фотосессии в пустом полутемном коридоре с пустым информационным стендом они нацепили шарики?