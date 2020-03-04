Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
3611

Депутат рассказал о посещении роддома в Каргополе. В соцсетях написали, что он закрылся два года назад Материал редакции

Дмитрий Юрков извинился и сказал, что доверил написать пост «молодому журналисту».

10 комментариев
В закладки
Дмитрий Юрков (слева)​ Фото: Дмитрий Юрков, VK

Депутат Госдумы от Архангельской области Дмитрий Юрков рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о посещении роддома в Каргополе. После этого пользователи написали в комментариях к посту, что роддом закрылся два года назад, и тогда Юрков отредактировал публикацию.

«Новая газета» утверждает, что в посте говорилось о подарках, которые Юрков привёз в родильное отделение, где наблюдалась 91 роженица. Но роддом в Каргополе закрылся 1 января 2018 года, после чего женщины стали ездить в Архангельск (450 километров) или в экстренных случаях в Няндому (80 километров), пишет «Новая».

В комментариях к посту раскритиковали депутата. Юрков извинился и объяснил, что пост писал не он.

Пост был написан молодым журналистом, так сказать «проба пера», неудачная получилась, видимо, решил приукрасить.

Дмитрий Юрков
депутат Госдумы от Архангельской области

В отредактированной версии поста говорится, что депутат знает об отсутствии роддома в Каргополе, а 91 роженица наблюдается «при каргопольской больнице».

#новости

Новости
Подписан
Отписаться
Автомобили, собранные в России, оснастят системами оповещения о нарушениях ПДД. В них будут вибрировать рули и сиденья
Система сможет распознавать сигналы светофоров, дорожные знаки и разметку.
0
26
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 10, "likes": 26, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 147651, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 04 Mar 2020 09:06:17 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 147651, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/147651\/get","add":"\/comments\/147651\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/147651"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Краткий ГОСТ

23

Конечно, виноват журналист, а не бездельник. Ничего не делал — ни в чем не виноват.

Ответить

Сергей Лукин

20

Барин хороший, холопы плохие

Ответить

Сергей Лукин

Сергей
3

Господи, как же он жалок - всё сваливает на студента-журналиста. Но это ОН должен был лично или через какого-нибудь зама согласовать текст, который он опубликует на СВОЕЙ странице от СВОЕГО имени. И как взрослый состоявшийся человек, от имени которого произошел косяк, он должен был извиниться лично, а не сваливать всё на какого-то "ребенка-студента".

И еще: если он утверждает, что никакого посещения роддома не было и подразумевалось не это, то почему для фотосессии в пустом полутемном коридоре с пустым информационным стендом они нацепили шарики? 

Ответить

Ебаный Кошмар

9

Правительство на другой планете живет, родной

Ответить

Совершенный украинец

9

Видишь роддом? Нет. А я туда подарки для 91 роженицы привёз.

Ответить

Контрольный бокал

3

#ЛигаАвторов

Ответить

Alexander Smirnov

3

Не посетил а уехал и не из роддома, а из стриптиз-клуба

Ответить

Товарный корабль

2

писал, наверное, уже другой журналист

Ответить

fox_rus

1

Опять нимфы-монтажницы

Киселёв объяснил ошибку в репортаже из Славянска…
Заместитель гендиректора ВГТРК и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал…
tjournal.ru
Ответить

Иван Семёныч

0

Пиздатое названое у города

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
«Зулейха открывает глаза»: как раскулачивание представили в современном романе, который экранизирует канал «Россия»
Игра с фактами, исторические несоответствия, географические и временные парадоксы.
102
Интернет
В Твиттере всерьёз обсуждают, можно ли воровать еду из магазинов. И даже есть аргументы «за»
После заявления о том, что «воровство еды — это не воровство», дискуссия перетекла в спор о капитализме и правах человека.
350
Интернет
Инстаграм-блогерша Екатерина Диденко пришла на ток-шоу Первого канала спустя три дня после трагедии. О чём там говорили
Рома Жёлудь, вдова Сергея Доренко и другие «эксперты» обсудили гибель людей из-за купания в бассейне бани с сухим льдом.
218
Популярное за три дня
Новости
Little Big представит Россию на «Евровидении 2020»
«Мы вам обещаем — вы будете удивлены».
174
Разборы
В Москве открылся парк развлечений «Остров Мечты»: его критикуют за примитивный внешний вид и разрушенную природную зону
TJ побывал на открытии и теперь рассказывает о впечатлениях.
337
Интернет
Устал, поспал, докопался до двуногого: россиянин делает ролики про сороку с Google-озвучкой в духе «кожаных ублюдков»
Жизнь домашней птицы в сочетании с робоголосом, иронично комментирующим все действия, принесли сороке славу в соцсетях.
13

Прямой эфир

Raekwon The Chef

«Медуза» опубликовала монолог…

Иван Гессе

«Медуза» опубликовала монолог…

bro mi

Калужский чиновник предложил…

Mikhail Lukup

Репортаж из соцсетей: Торнадо в…

CiZerin

Запись в подсайте Москва

bro mi

Калужский чиновник предложил…

Сергей Рязанцев

Секс-кукла в виде Греты Тунберг

Bad Bear

Секс-кукла в виде Греты Тунберг

colorless

Навальному, его жене, родителям…

Kyler

Правительство запретило…

Ruslan Sviridov

Секс-кукла в виде Греты Тунберг

Bad Bear

Секс-кукла в виде Греты Тунберг

Дитковский

Секс-кукла в виде Греты Тунберг

Сергей Рязанцев

Секс-кукла в виде Греты Тунберг

Vladislav Donets

В Твиттере всерьёз обсуждают…

Sergey Pal

Репортаж из соцсетей: Торнадо в…

Vladimir Galler

Автомобили, собранные в России…

Сергей Мухин

Автомобили, собранные в России…

George Morozenko

Автомобили, собранные в России…

Иван Семёныч

Депутат рассказал о посещении…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "33af781c" }