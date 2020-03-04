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Временный запрет приняли «в целях защиты интересов российских граждан».
Правительство России временно запретило вывозить из страны медицинские маски, бинты, перчатки и другие медицинские изделия. Запрет действует до 1 июня 2020 года, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Такие меры приняли для «защиты интересов российских граждан». Вывозить «предметы одноразового употребления» можно в личных целях. Запрет не распространяется на оказание гуманитарной помощи другим странам.
Правительство объявило о таком решении на фоне вспышки коронавируса Covid-19. К 4 марта известно, что заражены им более 93 тысяч человек, погибли от вируса более трёх тысяч человек.
Лучше бы запретили вывозить деньги из страны для защиты интересов российских граждан. После Перестройки из страны вывезли около 1,5 триллионов долларов, тем или иным образом.
Если кому интересно
http://www.ng.ru/economics/2019-03-13/1_7529_money.html