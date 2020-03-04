Временный запрет приняли «в целях защиты интересов российских граждан».

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Правительство России временно запретило вывозить из страны медицинские маски, бинты, перчатки и другие медицинские изделия. Запрет действует до 1 июня 2020 года, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Такие меры приняли для «защиты интересов российских граждан». Вывозить «предметы одноразового употребления» можно в личных целях. Запрет не распространяется на оказание гуманитарной помощи другим странам.