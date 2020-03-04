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Алексей Боржонов
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Правительство запретило вывозить из России медицинские маски, бинты и перчатки на фоне вспышки коронавируса Covid-19 Материал редакции

Временный запрет приняли «в целях защиты интересов российских граждан».

7 комментариев
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Правительство России временно запретило вывозить из страны медицинские маски, бинты, перчатки и другие медицинские изделия. Запрет действует до 1 июня 2020 года, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Такие меры приняли для «защиты интересов российских граждан». Вывозить «предметы одноразового употребления» можно в личных целях. Запрет не распространяется на оказание гуманитарной помощи другим странам.

Правительство объявило о таком решении на фоне вспышки коронавируса Covid-19. К 4 марта известно, что заражены им более 93 тысяч человек, погибли от вируса более трёх тысяч человек.

#новости #covid19

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7 комментариев
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Георгий Турманидзе

3

Лучше бы запретили вывозить деньги из страны для защиты интересов российских граждан. После Перестройки из страны вывезли около 1,5 триллионов долларов, тем или иным образом. 

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Георгий Турманидзе

Георгий
0

Если кому интересно 
http://www.ng.ru/economics/2019-03-13/1_7529_money.html
 

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Игнат Синицын

1

Никакой пандемии нет шо вы в самом то деле

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Краткий ГОСТ

0

Все, хайпануть полляма больше не получится

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rossoshmap

0
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Фактический Макс

0

Очередной выстрел себе в ногу. Отличненько.

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Kyler

0

Да пусть вывозят, дайте людям спокойно помереть

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