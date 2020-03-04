Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1522

Pornhub впервые выпустил не порнографический фильм — документальную картину о лесбийском стрип-клубе Материал редакции

Материалом для фильма стали ролики, которые режиссёр снимала на протяжении 15 лет в Лос-Анджелесе.

18 комментариев
В закладки
Описание фильма Скриншот: старница Shakedown

Pornhub выпустил свой первый не порнографический фильм — документальную картину Shakedown режиссёра и художницы Лейлы Вайнрауб.

В фильме посвящён истории лесбийского стрип-клуба в Лос-Анджелесе и субкультуре, которая там зародилась. В частности, в фильме говорится о жизни чернокожих танцовщиц шоу Shakedown Angels. Вайнрауб начала работать над ним в 2002 году, материалом для картины стали ролики, которые она снимала на протяжении 15 лет.

В течение марта фильм доступен бесплатно на специально созданной для него странице. Там для зрителей создан чат, в котором они могут общаться друг с другом, имитируя ощущение совместного просмотра — это идея режиссёра фильма. Картину покажут на канале Criterion, а летом она появится в iTunes, рассказали Variety в компании.

Этот фильм — часть общего обязательства Pornhub по поддержке искусства. Мы хотим, чтобы нас воспринимали как платформу, которую могут использовать художники.

Мы заметили, что художники загружают на сайт контент, который не подойдёт для таких мест, как YouTube или Vimeo, где запрещены обнажённые кадры.

Алекс Клейн
бренд-директор PornHub

Режиссёр фильма отметила, что сняла картину о субкультуре, и её задачей было рассказать именно о ней, «усложнив и обогатив её».

#новости #pornhub

Новости
Подписан
Отписаться
"Открытые медиа" нашли активы вице-премьера Хуснуллина на 3,2 млрд рублей
"Открытые медиа" провели расследование, в котором рассказали о том, как семья новоиспеченного вице-премьера, а в прошлом руководителя строительного комплекса Москвы Марата Хуснуллина правит в Татарстане.
1
14
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","pornhub"], "comments": 18, "likes": 14, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 147667, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 04 Mar 2020 10:46:21 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 147667, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/147667\/get","add":"\/comments\/147667\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/147667"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

сироп от щекотки

3

Такими темпами, доживем что порнхаб трюк тбмлера повторит

Ответить

Bad Bear

0

Порнхаб охуенен всем, кроме того что прогнулся под НКВД и заставляет пользователей из России заходить на сайт по паспорту

Ответить

Николай Чумаков

Bad
7

Порнхаб, к сожалению, гораздо хуже, чем принято думать 

Ответить

Контрольный бокал

Николай
3

Что нам сделать, что-бы ты об этом написал лонгрид?

Ответить

Роман Новиков

Контрольный
0

Вернуть мальчика к батарее

Ответить

Николай Чумаков

Контрольный
0

Я много про это писал внутри других статей, нужна ли отдельная? Не уверен

Ответить

Роман Новиков

Bad
2

Я бы сказал что порнхаб по большому счёту объегорил НКВД — сайт прекрасно работает со скрытой плашкой

Ответить

Bad Bear

Роман
0

Нужно прилагать усилия чтобы ее скрыть. А с телефона это неудобно

Ответить

Илья Тимофеев

Bad
0

Там просто слой, скрывается любым блокировщиком

Ответить

Печальный браслет

Bad
0

Одной рукой неудобно, так и скажи.

Ответить

Роман Новиков

Bad
0

Opera Touch на телефоне плашку вообще из коробки режет, делать ничего не надо.

Ответить

Мобильный щит

Bad
0

Порнхаб как минимум плох тем, что у него нет адаптированного под Android TV приложения

Ответить

Денис Кротов

Мобильный
0

Руки были заняты, чтоб накодить

Ответить

Иван Гессе

0

побуду в этом треде за абьюзивную консерву и поворчу что порнхаб говно, которое скоро окончательно прогнётся под сжв и поудаляет всё, кроме фемдом/гей/транс

Ответить

Роман Новиков

Иван
2

И ты наконец-то поставишь его домашней страницей

Ответить

Аккуратный велосипед

Иван
1

и будет охуенно

Ответить

Иван Гессе

Аккуратный
1

нравится твоя новая аватарка
@ширяев введи лайки на аватарки

Ответить

Игнат Синицын

0

"«обогатив историю..."
Обогащать дело благородное) 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
В США заподозрили Олега Тинькова в уходе от уплаты налогов, он внёс залог 20 млн фунтов и избежал экстрадиции. Главное
Бизнесмену запрещено покидать Лондон, а до конца расследования ему придётся носить браслет с отслеживанием геопозиции.
143
Интернет
В Твиттере всерьёз обсуждают, можно ли воровать еду из магазинов. И даже есть аргументы «за»
После заявления о том, что «воровство еды — это не воровство», дискуссия перетекла в спор о капитализме и правах человека.
393
Интернет
«Чтобы снимать в России 90-е — даже декорации не нужны»: Антон Лапенко дал первое интервью — и сразу Дудю
YouTube-сериал «Внутри Лапенко» с ностальгией по позднему СССР стал открытием рунета в начале года. Теперь есть возможность лучше узнать человека, сыгравшего все роли.
96
Популярное за три дня
Интернет
Apple подвела итоги конкурса «Снято на iPhone», посвящённого ночному режиму. Трое из шести победителей — из России
Помимо россиян, жюри отметило работы жителей Китая, Испании и Индии.
44
Истории
«Зулейха открывает глаза»: как раскулачивание представили в современном романе, который экранизирует канал «Россия»
Игра с фактами, исторические несоответствия, географические и временные парадоксы.
102
Разборы
В Москве открылся парк развлечений «Остров Мечты»: его критикуют за примитивный внешний вид и разрушенную природную зону
TJ побывал на открытии и теперь рассказывает о впечатлениях.
338

Прямой эфир

Православие…

"Открытые медиа" нашли активы…

Андрей Балконский

Тирренское побережье Калабрии…

Анатолий Швепс

Запись в подсайте Москва

Роман Трусов

Репортаж из соцсетей: Торнадо в…

Иван Семёныч

Запись в подсайте Twitter

0 Yeblonski

В Твиттере всерьёз обсуждают…

boobsmakemehappy

Автомобили, собранные в России…

Православие…

РБК удалил по требованию…

Николай Чумаков

Pornhub впервые выпустил не…

Православие…

РБК удалил по требованию…

0 Yeblonski

В Твиттере всерьёз обсуждают…

Тимур Петров

Какие фильмы выходят в марте?

Ешь Черри

Автомобили, собранные в России…

Озорной Лис

Секс-кукла в виде Греты Тунберг

Алексей Кучер

РБК удалил по требованию…

Роман Новиков

Pornhub впервые выпустил не…

Игнат Синицын

РБК удалил по требованию…

Мемопроходил

Правительство запретило…

Ешь Черри

Правительство запретило…

Vlad Sirosh

Правительство запретило…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "33af781c" }