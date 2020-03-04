Прямой эфир
Материалом для фильма стали ролики, которые режиссёр снимала на протяжении 15 лет в Лос-Анджелесе.
Pornhub выпустил свой первый не порнографический фильм — документальную картину Shakedown режиссёра и художницы Лейлы Вайнрауб.
В фильме посвящён истории лесбийского стрип-клуба в Лос-Анджелесе и субкультуре, которая там зародилась. В частности, в фильме говорится о жизни чернокожих танцовщиц шоу Shakedown Angels. Вайнрауб начала работать над ним в 2002 году, материалом для картины стали ролики, которые она снимала на протяжении 15 лет.
В течение марта фильм доступен бесплатно на специально созданной для него странице. Там для зрителей создан чат, в котором они могут общаться друг с другом, имитируя ощущение совместного просмотра — это идея режиссёра фильма. Картину покажут на канале Criterion, а летом она появится в iTunes, рассказали Variety в компании.
Режиссёр фильма отметила, что сняла картину о субкультуре, и её задачей было рассказать именно о ней, «усложнив и обогатив её».
Порнхаб охуенен всем, кроме того что прогнулся под НКВД и заставляет пользователей из России заходить на сайт по паспорту
Порнхаб, к сожалению, гораздо хуже, чем принято думать
Контрольный бокал
Что нам сделать, что-бы ты об этом написал лонгрид?
Я много про это писал внутри других статей, нужна ли отдельная? Не уверен
Я бы сказал что порнхаб по большому счёту объегорил НКВД — сайт прекрасно работает со скрытой плашкой
Opera Touch на телефоне плашку вообще из коробки режет, делать ничего не надо.
Мобильный щит
Порнхаб как минимум плох тем, что у него нет адаптированного под Android TV приложения
побуду в этом треде за абьюзивную консерву и поворчу что порнхаб говно, которое скоро окончательно прогнётся под сжв и поудаляет всё, кроме фемдом/гей/транс
Аккуратный велосипед
и будет охуенно