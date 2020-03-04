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В материале утверждалось, что ему принадлежит квартира стоимостью 2,7 миллиона долларов.
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью «Человек из Майами» о депутате ЛДПР Сергее Жигареве. Об этом сообщается на сайте издания. В расследовании утверждалось, что чиновник владеет незадекларированной недвижимостью в США стоимостью 2,7 миллиона долларов.
Материал «Человек из Майами» вышел в 2015 году. Сейчас она доступна в веб-архиве Google. Издание предположило, что депутат владеет незадекларированной недвижимостью в США стоимостью 2,7 миллиона долларов. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к руководству одной из Госкомпаний, после чего газета провела собственное расследование.
Согласно расследованию, в 2010 году компания Selfmount TOC 1604 LLC приобрела квартиру в Майами-Бич (штат Флорида) стоимостью 2,7 миллиона долларов. Недвижимость расположена у побережья океана. Издание утверждает, что Сергей и Наталья (жена) Жигаревы ежегодно платят налог на владельца этой квартиры.
При регистрации компании Selfmount TOC 1604 LLC в качестве менеджеров фигурировали Наталья Жигарева и Михаил Беловолов. Издание предположило, что это жена и коллега Сергея Жигарева. Человек по имени Михаил Беловолов руководил исполкомом общественной организации «За единое Подмосковье», в совет которой входил Жигарев.
Кроме этого, до прихода на государственную службу, депутат был президентом ЗАО «МТК-Холдинг», учредителем которой была фирма с похожим названием — Selfmount Trading Ltd.
Жигарев утверждал, что он не владеет недвижимостью в США. В октябре 2019 года он обратился в суд с требованием удалить материал РБК. Суд признал его требование законным, после чего Роскомнадзор отправил уведомление изданию о необходимости удалить статью.
О, с таким пересказом и оригинальная статья особо не нужна. Сейчас будет требовать удалить материалы об удалении оригинальной статьи, а там и ещё одно поколение новостей будет, «удалил по требованию Роскомнадзора статью о удалении по требованию Роскомнадзора статьи о предполагаемой недвижимости».
предполагаю, что он пидарас и заслуживает смертной казни с конфискацией у всей семьи, за измену стране
Предполагаю, что ты находишься не в России, раз оставляешь такие острые комментарии.
Она так же доступна в Веб Архиве. Зараспространите среди жильцов вашего жека.
https://web.archive.org/web/20181206004538/https://www.rbc.ru/society/26/03/2015/56bcfee89a7947299f72c1d1