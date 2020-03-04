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Алексей Боржонов
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Египет не признал терактом катастрофу A321 над Синаем и отклонил иски семей погибших россиян Материал редакции

В России произошедшее над Синайским полуостровом назвали терактом в 2015 году.

19 комментариев
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Фото: Рафаэль Даминов, РИА «Новости»

Апелляционный суд Каира отклонил иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года в Египте, сообщает «Коммерсантъ». Суд посчитал личности жертв неустановленными, а также отказался считать произошедшее терактом, пишет издание.

Семьи погибших россиян подали иск к Шерифу Исмаилу, который на момент катастрофы был премьер-министром Египта, а также к главам МВД, минфина и авиации. По мнению истцов, чиновники допустили «халатность или оплошность», из-за чего террористы смогли пронести бомбу на борт. Также иски подали к «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах», потребовав компенсации в 3 миллиона доллара за каждого погибшего.

Суд Каира признал «незаконное вмешательство» в полёт со стороны «третьих лиц», но отказался связывать это с действиями чиновников. Власти Египта считают произошедшее аварией, а не терактом. Также суд не стал рассматривать иски к «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах», сославшись на то, что личности погибших их родственные связи не установлены.

Адвокат истцов Михаил Загайнов рассказал, что они подадут кассационные жалобы в Верховный суд Египта. В 2018 году суд Каира также отклонил иски родственников россиян, погибших в катастрофе.

Самолет A321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. ФСБ признала произошедшее терактом. На борту самолёта находились 224 человека, все они погибли.

#новости

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19 комментариев
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Провинциальный мангал

6

Вот теперь, к сожалению, нашим согражданам довелось почувствовать то, что чувствуют голландцы после потери близки над Донецком.

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Kyler

Провинциальный
0

Справедливо

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Мобильный щит

3

 отказался считать произошедшее терактом

Потому что это был хлопок

Ответить

Силовой якорь

Мобильный
0

100%?
Без синтетики?

Ответить

Тимур Петров

–2

 потребовав компенсации в 3 миллиона доллара за каждого погибшего.

Не ну тут они ахуели, 180 млн руб за человека это перебор. Когда сухой суперджет сгорел, давали от 6 до 10 млн рублей.

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Оптимальный корабль

Тимур
1

— Тимур, нам очень жаль, вы потеряли близкого человека, можем дать вам компенсацию $3млн
— Да вы гоните! Жизнь этого человека максимум 10 млн рублей стоила

Ответить

Тимур Петров

Оптимальный
3

Если страховые будут платить по 3 млн долларов за каждого погибшего в любом ЧП, то эта стоимость страховки ляжет на всех людей кто пользуется услугами. 180,000,000 рублей это неадекватная оценка стоимости жизни человека.

Условно, если бы я погиб в авиакатастрофе, то был рад, что моя супруга получит хотя бы 10 млн рублей за мою смерть. Этих денег должно хватить, чтобы вырастить 1 ребенка до совершеннолетия.

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Vladic Samovar

Тимур
0

Вот тебе не похуй будет, как там станут разъебываться страховые? 

Ответить

NiemandDa

Тимур
0

Ты почему-то забыл, что тут самолет не из-за технической неисправности разбился, а из-за бомбы, что как бы реальный проеб по безопасности. Там и 100 млн долларов за человека просить мало.
Впрочем, чего ожидать от такой великолепной страны, как Египет? Точно не правосудия

Ответить

Тимур Петров

NiemandDa
0

Согласен что Египет конченая страна, но 3 млн или 100 млн долларов (твоя оценка) - этот перебор.

Сухой сгорел не из за неисправности, а из за ошибки пилотов. 

Ответить

Илья Гераськин

Оптимальный
0

Семьи жертв теракта получили от страховой компании по 2 миллиона рублей за каждого погибшего, и еще по 1 миллиону – из городского бюджета.

Похоже, что Ингосстрах пытается нажиться, а не людям помочь

Ответить

Аркадий Иванов

Тимур
1

Если я не ошибаюсь, там давали без всякого решения суда, без исков. Как такой жест доброй воли.

Ответить

Владимир Земсков

Тимур
0

Во сколько страны оценивают жизнь погибших в авиакатастрофах

https://life.ru/p/191316

Ответить

Тимур Петров

Владимир
0

Но 
 Россия пока не ратифицировала Монреальскую конвенцию.

Ответить

Павел Соколов

Владимир
0

Ебать, мне эти цифры было стыдно читать. Не знал, что все настолько хуево

Ответить

Первая

1

С*ки... А этот пассаж "личности погибших их родственные связи не установлены"  как понимать?

Ответить

Бессмысленный инструмент

1

Очень мутная катастрофа, мутная история, огромное количество жертв и феноменальная пассивность альфа-стерха «бей первым в драке»

Ответить

Игнат Синицын

0

Ой как приятно и неожиданноооо)))
Сколько у нас друзей друзяшек, то по миру говорят на фед каналах) 

Ответить

Илья Гераськин

0

Так туры в Египет в итоге разрешили или что?

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