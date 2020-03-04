В России произошедшее над Синайским полуостровом назвали терактом в 2015 году.

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Фото: Рафаэль Даминов, РИА «Новости»

Апелляционный суд Каира отклонил иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года в Египте, сообщает «Коммерсантъ». Суд посчитал личности жертв неустановленными, а также отказался считать произошедшее терактом, пишет издание.

Семьи погибших россиян подали иск к Шерифу Исмаилу, который на момент катастрофы был премьер-министром Египта, а также к главам МВД, минфина и авиации. По мнению истцов, чиновники допустили «халатность или оплошность», из-за чего террористы смогли пронести бомбу на борт. Также иски подали к «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах», потребовав компенсации в 3 миллиона доллара за каждого погибшего.

Суд Каира признал «незаконное вмешательство» в полёт со стороны «третьих лиц», но отказался связывать это с действиями чиновников. Власти Египта считают произошедшее аварией, а не терактом. Также суд не стал рассматривать иски к «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах», сославшись на то, что личности погибших их родственные связи не установлены.

Адвокат истцов Михаил Загайнов рассказал, что они подадут кассационные жалобы в Верховный суд Египта. В 2018 году суд Каира также отклонил иски родственников россиян, погибших в катастрофе.