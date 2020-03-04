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В России произошедшее над Синайским полуостровом назвали терактом в 2015 году.
Апелляционный суд Каира отклонил иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года в Египте, сообщает «Коммерсантъ». Суд посчитал личности жертв неустановленными, а также отказался считать произошедшее терактом, пишет издание.
Семьи погибших россиян подали иск к Шерифу Исмаилу, который на момент катастрофы был премьер-министром Египта, а также к главам МВД, минфина и авиации. По мнению истцов, чиновники допустили «халатность или оплошность», из-за чего террористы смогли пронести бомбу на борт. Также иски подали к «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах», потребовав компенсации в 3 миллиона доллара за каждого погибшего.
Суд Каира признал «незаконное вмешательство» в полёт со стороны «третьих лиц», но отказался связывать это с действиями чиновников. Власти Египта считают произошедшее аварией, а не терактом. Также суд не стал рассматривать иски к «Когалымавиа» и страховой компании «Ингосстрах», сославшись на то, что личности погибших их родственные связи не установлены.
Адвокат истцов Михаил Загайнов рассказал, что они подадут кассационные жалобы в Верховный суд Египта. В 2018 году суд Каира также отклонил иски родственников россиян, погибших в катастрофе.
Самолет A321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. ФСБ признала произошедшее терактом. На борту самолёта находились 224 человека, все они погибли.
потребовав компенсации в 3 миллиона доллара за каждого погибшего.
Не ну тут они ахуели, 180 млн руб за человека это перебор. Когда сухой суперджет сгорел, давали от 6 до 10 млн рублей.
Оптимальный корабль
— Тимур, нам очень жаль, вы потеряли близкого человека, можем дать вам компенсацию $3млн
— Да вы гоните! Жизнь этого человека максимум 10 млн рублей стоила
Если страховые будут платить по 3 млн долларов за каждого погибшего в любом ЧП, то эта стоимость страховки ляжет на всех людей кто пользуется услугами. 180,000,000 рублей это неадекватная оценка стоимости жизни человека.
Условно, если бы я погиб в авиакатастрофе, то был рад, что моя супруга получит хотя бы 10 млн рублей за мою смерть. Этих денег должно хватить, чтобы вырастить 1 ребенка до совершеннолетия.
Согласен что Египет конченая страна, но 3 млн или 100 млн долларов (твоя оценка) - этот перебор.
Сухой сгорел не из за неисправности, а из за ошибки пилотов.
Семьи жертв теракта получили от страховой компании по 2 миллиона рублей за каждого погибшего, и еще по 1 миллиону – из городского бюджета.
Похоже, что Ингосстрах пытается нажиться, а не людям помочь
Если я не ошибаюсь, там давали без всякого решения суда, без исков. Как такой жест доброй воли.
Во сколько страны оценивают жизнь погибших в авиакатастрофах
Ебать, мне эти цифры было стыдно читать. Не знал, что все настолько хуево
С*ки... А этот пассаж "личности погибших их родственные связи не установлены" как понимать?
Ой как приятно и неожиданноооо)))
Сколько у нас друзей друзяшек, то по миру говорят на фед каналах)