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А также одежда с надписями «Оффник» и «Нормальные люди боятся меня».
В начале 2020 года в Пензенском государственном университете кураторам студенческих групп раздали методические пособия о том, как по внешним признакам распознать «представляющих угрозу» студентов. Об этом сообщает «7х7», подлинность пособий изданию подтвердили в вузе.
В методичках перечислены признаки, по наличию которых можно судить об участии студента в деструктивных течениях. «7х7» приводит следующие признаки:
Также в методичке указано, что о деструктивном поведении можно говорить, если студент рисует «жуткие и пугающие» картинки или заштриховывает бумагу. Одновременно у студента должно быть не менее трёх признаков, указанных в пособии — в этом случае можно судить о его возможном участии в деструктивных течениях.
Всего в пособии 36 страниц. Его разработало управление воспитательной и социальной работы пензенского госуниверситета. Впервые информация о методичке появилась 13 января в Telegram-канале «Пензенский комсомол».
Студенты вуза рассказали «7х7», что не восприняли появление методички всерьёз. Некоторые из них связали её появление с делом «Сети» — в ПГУ учились два фигуранта Илья Шакурский и Егор Зорин.
Ректор вуза подтвердил изданию, что методичку раздали кураторам студенческих групп, чтобы проводить профилактику и не допустить вовлечения молодёжи в террористическую и экстремистскую деятельность.
Содержание пособия совпадает с текстом другой методички, изданной в апреле 2019 года АО «Крибрум». Компания занимается разработкой интеллектуальной системы мониторинга и анализа социальных медиа. Один из её основателей Игорь Ашманов сказал «7х7», что методичка для пензенского вуза «не просто основана на нашей, а цельностянута, насколько можно судить». Главное различие в том, что в первоисточнике говорится об исследованиях о подростках, в университетском пособии — о студентах.
Добрый вечерочек
Походу почти весь офис такой:
Использование наушников «большую часть времени», нежелание общаться с окружающими, проявление нервозности (студент кусает губы, чешет нос, топает ногой), а также излишняя эмоциональность: «смеется без повода или смеется над смертью», «плачет без повода или плачет о позитивных сообщениях»;
Можно назвать методичкой или брошюрой
Как же у нас всякие невежды любят составлять списки того, что правильно и неправильно.
Сын оффник - горе в семье
а если отец оффник
Тогда норм, преемственность
Ну знаете, я немного поддерживаю. Только как это в ВУЗ поступает, простите?
Кто это вообще такие, поясните? В гугл лезть не хочу.
Я тоже не понял, вначале подумал Оффники типа те, кто Off-White носит, а потом такой смотрю Пенза и что-то не сходится.
Судя по гуглу какие то позёры которые используют хуёвый фильтр VSCO.
Футбольнв фанаты вроде бы
Зачем им нож? Нормальные футбольные фанаты в шарфиках и с пивом вроде.
Это другие футбольные фанаты, это которые пиздят других футбольных фанатов. Ты понял
У девушек — «от четырех и более суммарных проколов», у юношей — «от двух и более проколов»
В каком месте?
Ведение записной книжки или тетради, куда студент без цели записывает имена людей.
И через 40 секунд они умирают если.
А если серьёзно, то имена преподов записывать хороший лайфхак (а то забудешь и потом пизда).
Кавказский танк88
А если серьёзно, то имена преподов записывать хороший лайфхак (а то забудешь и потом пизда).
Все что нужно знать о российском образовании.
Походу список основан исключительно на воспоминаниях и личном опыте составителя.
Ведение записной книжки или тетради, куда студент без цели записывает имена людей.
Чет проиграл с бурлеском