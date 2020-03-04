Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1097

Пензенский вуз определил признаки деструктивного поведения студентов. Среди них — пирсинг, наушники и «жуткие» рисунки Материал редакции

А также одежда с надписями «Оффник» и «Нормальные люди боятся меня».

50 комментариев
В закладки
Изображение: «7х7»

В начале 2020 года в Пензенском государственном университете кураторам студенческих групп раздали методические пособия о том, как по внешним признакам распознать «представляющих угрозу» студентов. Об этом сообщает «7х7», подлинность пособий изданию подтвердили в вузе.

В методичках перечислены признаки, по наличию которых можно судить об участии студента в деструктивных течениях. «7х7» приводит следующие признаки:

  • Одежда с надписями «Ненависть», «Нормальные люди боятся меня», «Нечего терять», «Оффник», а также с изображением оружия, нацистской или «агрессивной советской» символикой;
  • Пирсинг на лице и в ушах. У девушек — «от четырех и более суммарных проколов», у юношей — «от двух и более проколов»;
  • Появление на теле студентов синяков и ссадин чаще двух раз в месяц;
  • Использование наушников «большую часть времени», нежелание общаться с окружающими, проявление нервозности (студент кусает губы, чешет нос, топает ногой), а также излишняя эмоциональность: «смеется без повода или смеется над смертью», «плачет без повода или плачет о позитивных сообщениях»;
  • Интерес к специфичной литературе. Для студентов-анархистов характерен интерес к истории революций, а также «негативное отношение к действующему правительству и органам правопорядка (особенно ФСБ)»;
  • Употребление «воровского» и анархистского сленга, в том числе выражения: «Добрый вечерочек», «Доброе утро, хулиганы», «Элитный движ», «Буржуев — на нары, рабочих — на Канары! », «Анархия — мать порядка»;
  • Ведение записной книжки или тетради, куда студент без цели записывает имена людей.

Также в методичке указано, что о деструктивном поведении можно говорить, если студент рисует «жуткие и пугающие» картинки или заштриховывает бумагу. Одновременно у студента должно быть не менее трёх признаков, указанных в пособии — в этом случае можно судить о его возможном участии в деструктивных течениях.

Всего в пособии 36 страниц. Его разработало управление воспитательной и социальной работы пензенского госуниверситета. Впервые информация о методичке появилась 13 января в Telegram-канале «Пензенский комсомол».

Студенты вуза рассказали «7х7», что не восприняли появление методички всерьёз. Некоторые из них связали её появление с делом «Сети» — в ПГУ учились два фигуранта Илья Шакурский и Егор Зорин.

Ректор вуза подтвердил изданию, что методичку раздали кураторам студенческих групп, чтобы проводить профилактику и не допустить вовлечения молодёжи в террористическую и экстремистскую деятельность.

Содержание пособия совпадает с текстом другой методички, изданной в апреле 2019 года АО «Крибрум». Компания занимается разработкой интеллектуальной системы мониторинга и анализа социальных медиа. Один из её основателей Игорь Ашманов сказал «7х7», что методичка для пензенского вуза «не просто основана на нашей, а цельностянута, насколько можно судить». Главное различие в том, что в первоисточнике говорится об исследованиях о подростках, в университетском пособии — о студентах.

#новости

Новости
Подписан
Отписаться
Пользователи «Дождя» получили пуш-уведомление со ссылкой на сайт знакомств
Сотрудники телеканала назвали это взломом системы уведомлений.
2
10
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 50, "likes": 10, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 147721, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 04 Mar 2020 15:31:26 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 147721, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/147721\/get","add":"\/comments\/147721\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/147721"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
50 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

George Weiller

20
Ответить

Андрей Коршев

George
5

Добрый вечерочек

Ответить

Brown Zweig

Андрей
2

Добрейший вечерочек, ребята, снова с вами Фирамир

Ответить

Lich Vehemens

George
2
Ответить

Йожиные Тсойчинения

Lich
0

Гомогомо-зэк! 😅

Ответить

Товарный корабль

11

плачет без повода или плачет о позитивных сообщениях

Ответить

George Weiller

Товарный
3

батя, я не плачу это дождь идет

Ответить

Roman Polyakov

5

Походу почти весь офис такой:

Использование наушников «большую часть времени», нежелание общаться с окружающими, проявление нервозности (студент кусает губы, чешет нос, топает ногой), а также излишняя эмоциональность: «смеется без повода или смеется над смертью», «плачет без повода или плачет о позитивных сообщениях»;

Ответить

check-it-out

Roman
8

Отдел программистов тупо.

Ответить

Похожий файл

5

Я даже не знаю как это назвать

Ответить

Артур Сакаев

Похожий
3

Можно назвать методичкой или брошюрой

Ответить

George Weiller

Артур
4

Сортирное чтиво

Ответить

пепси

Похожий
2

Реальностью 

Ответить

Кожаный кубок

5

Антифа сасатб

Ответить

Poe Ghost

5

Как же у нас всякие невежды любят составлять списки того, что правильно и неправильно.

Ответить

Иван Семёныч

4

Сын оффник - горе в семье

Ответить

Артур Сакаев

Иван
1

а если отец оффник

Ответить

Иван Семёныч

Артур
3

Тогда норм, преемственность

Ответить

пепси

Иван
3

Тогда дегенеративная династия 

Ответить

check-it-out

2

Ну знаете, я немного поддерживаю. Только как это в ВУЗ поступает, простите?

Ответить

George Weiller

check-it-out
8

да кто такой этот ваш оффник, нахуй

Ответить

Кремлевский крюк

check-it-out
0

Кто это вообще такие, поясните? В гугл лезть не хочу.

Ответить

Правоохранительный дебаркадер

Кремлевский
2

Пидорасы

Ответить

check-it-out

Кремлевский
1

Я тоже не понял, вначале подумал Оффники типа те, кто Off-White носит, а потом такой смотрю Пенза и что-то не сходится.

Судя по гуглу какие то позёры которые используют хуёвый фильтр VSCO.

Ответить

Tyler Durden

check-it-out
0

Футбольнв фанаты вроде бы

Ответить

check-it-out

Tyler
0

Зачем им нож? Нормальные футбольные фанаты в шарфиках и с пивом вроде.

Ответить

Tyler Durden

check-i…
0

Это другие футбольные фанаты, это которые пиздят других футбольных фанатов. Ты понял

Ответить

check-it-out

Tyler
0

Ааа, дак вот для кого всякие уёбки которые стульями махаются кумиры.

Ответить

Alexey Snooker

check-it-out
0

Накидайте лютому

Ответить

Провинциальный мангал

3

Если не ведёшь себя как бумер — ты деструктивный. 

Ответить

Alexey Snooker

3

У девушек — «от четырех и более суммарных проколов», у юношей — «от двух и более проколов»

В каком месте?

Ответить

check-it-out

2

 Ведение записной книжки или тетради, куда студент без цели записывает имена людей. 

И через 40 секунд они умирают если.

А если серьёзно, то имена преподов записывать хороший лайфхак (а то забудешь и потом пизда).

Ответить

Кремлевский крюк

check-it-out
0
Ответить

check-it-out

Кремлевский
0

Реанимировать придётся

Ответить

Кавказский танк88

check-it-out
0

 А если серьёзно, то имена преподов записывать хороший лайфхак (а то забудешь и потом пизда).

Все что нужно знать о российском образовании. 

Ответить

check-it-out

Кавказский
0

Ну как бы классика же

Ответить

Правоохранительный дебаркадер

1

Я бы таких деструктивных пидорасов сразу насиловал бутылкой и расстреливал. России не нужны нервозные пидорасы с нервными тиками, которые слушают музыку и увлекаются историей

Ответить

Кремлевский крюк

Правоохранитель…
0

Держи, дарим тебе.

Ответить

Российский хот-дог

1

«Нормальные люди боятся меня»

American Horror Story (сериал, запрещенный на территории Российской Федерации)

Ответить

Andre Macareno

0

Ну и пусть кукарекают

Ответить

theLastLetters

0

Которые с голыми лодыжками зимой ходют не перечислили. Плохой список.

Ответить

Эмиль Рубанов

0

У них там цитаты Летова в методичке.

Ответить

Ilia Gurtovoy

0

Походу список основан исключительно на воспоминаниях и личном опыте составителя.

Ответить

Poe Ghost

0

Увлекается серийными убийцами немношк.

Ответить

Новогодний микроскоп

0

Ведение записной книжки или тетради, куда студент без цели записывает имена людей

Ответить

Brown Zweig

0

Че они там пытаются предотвратить мексиканского джокера?

Ответить

Lich Vehemens

0

Я, кстати закончил эту шарагу. Ничего нового))

Ответить

Alexey Snooker

0

Ведение записной книжки или тетради, куда студент без цели записывает имена людей.

Чет проиграл с бурлеском

Ответить

Иван Иванов

0

Буржуев — на нары, рабочих — на Канары!

Надо в Конституцию внести.

Ответить

That cat

0

скулшутинг

Скулы-то за что...

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
В Твиттере всерьёз обсуждают, можно ли воровать еду из магазинов. И даже есть аргументы «за»
После заявления о том, что «воровство еды — это не воровство», дискуссия перетекла в спор о капитализме и правах человека.
423
Новости
Новые поправки Путина в Конституцию: бог, брак как союз мужчины и женщины, а также преемственность от СССР
Какие предложения президент внёс ко второму чтению в Госдуме.
384
Интернет
Инстаграм-блогерша Екатерина Диденко пришла на ток-шоу Первого канала спустя три дня после трагедии. О чём там говорили
Рома Жёлудь, вдова Сергея Доренко и другие «эксперты» обсудили гибель людей из-за купания в бассейне бани с сухим льдом.
218
Популярное за три дня
Новости
Навальному, его жене, родителям и детям заблокировали банковские счета
Аналогичная ситуация произошла со счетами членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
458
Интернет
Apple подвела итоги конкурса «Снято на iPhone», посвящённого ночному режиму. Трое из шести победителей — из России
Помимо россиян, жюри отметило работы жителей Китая, Испании и Индии.
44
Истории
Как в 16 лет перегородка в моём носу стала кривой
И как проходила операция по её выпрямлению.
186

Прямой эфир

Настя Иванова

Если не знаете, что подарить мне

Tyler Durden

Гость TJ: Психолог Элина Фролова

Тимур Петров

Если не знаете, что подарить мне

Tyler Durden

Гость TJ: Психолог Элина Фролова

Kikidon

Гость TJ: Психолог Элина Фролова

Сергей Рязанцев

Сила убеждения и никакого…

Pavel Samsonov

Гость TJ: Психолог Элина Фролова

Настя Иванова

Если не знаете, что подарить мне

Настя Иванова

Если не знаете, что подарить мне

Артур Кошель

Если не знаете, что подарить мне

Карина Мирзаева

Гость TJ: Психолог Элина Фролова
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "4420a498" }