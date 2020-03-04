Сотрудники телеканала рассказали журналистам, что это взлом системы уведомлений: «Дождь» к этим сообщениям отношения не имеет. Но это не официальный комментарий телеканала. Там лишь заявили, что разбираются с проблемой. «Друзья, извините, если вам пришел такой пуш. Мы сейчас выясняем, что случилось. Лучше его не открывать», — говорится в сообщении «Дождя».