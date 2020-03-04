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Артём Мазанов
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Пользователи «Дождя» получили пуш-уведомление со ссылкой на сайт знакомств Материал редакции

Сотрудники телеканала назвали это взломом системы уведомлений.

​Изображение «Открытых медиа»

Пользователи мобильных приложений телеканала «Дождь» получили пуш-уведомление со ссылкой на сайт знакомств. Об этом пишут «Открытые медиа».

Сотрудники телеканала рассказали журналистам, что это взлом системы уведомлений: «Дождь» к этим сообщениям отношения не имеет. Но это не официальный комментарий телеканала. Там лишь заявили, что разбираются с проблемой. «Друзья, извините, если вам пришел такой пуш. Мы сейчас выясняем, что случилось. Лучше его не открывать», — говорится в сообщении «Дождя».

#новости #медиа

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13 комментариев
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Новогодний микроскоп

17

Такой безальтернативный выбор для целевой аудитории Дождя - это фиаско.

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Tyler Durden

Новогодний
0

На дожде олд либералы сидят

Ответить

Кремлевский крюк

Tyler
1

Либералы первой волны?

Ответить

Alexey Snooker

Новогодний
0

Есть только 2 гендера

Ответить

Илья Тимофеев

1

Нас таким не удивишь, когда Звезда шлет в 4 ночи важнейшую новость об упавшей сосиське!

Ответить

Сергей Звезда

Илья
1

это было в 2017 году!

Ответить

Поволжский Мститель .

1

о! креатив можно украсть)

Ответить

XBOX Russia

0

То есть, он получил пуш-уведомление на то,чем занимается "Дождь"?( ͡o ͜ʖ ͡o)

Ответить

Yaroslav Brandtner

0

Пользователи Дождя слишком одиноки 

Ответить

George Weiller

0

А где наш пуш этой новости?!

Ответить

Николай Чумаков

0

Хочу разослать пуш от TJ, где вместо ссылки на статью будет автоматическая подписка на мой канал

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Киевский дебаркадер

0

И от жены в ухо.

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Alexey Snooker

Киевский
0

С ноги

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