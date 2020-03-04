Прямой эфир
Сотрудники телеканала назвали это взломом системы уведомлений.
Пользователи мобильных приложений телеканала «Дождь» получили пуш-уведомление со ссылкой на сайт знакомств. Об этом пишут «Открытые медиа».
Сотрудники телеканала рассказали журналистам, что это взлом системы уведомлений: «Дождь» к этим сообщениям отношения не имеет. Но это не официальный комментарий телеканала. Там лишь заявили, что разбираются с проблемой. «Друзья, извините, если вам пришел такой пуш. Мы сейчас выясняем, что случилось. Лучше его не открывать», — говорится в сообщении «Дождя».
Новогодний микроскоп
Такой безальтернативный выбор для целевой аудитории Дождя - это фиаско.
Tyler DurdenНовогодний
На дожде олд либералы сидят
Кремлевский крюк
Либералы первой волны?
Alexey SnookerНовогодний
Есть только 2 гендера
Илья Тимофеев
Нас таким не удивишь, когда Звезда шлет в 4 ночи важнейшую новость об упавшей сосиське!
Сергей ЗвездаИлья
это было в 2017 году!
Поволжский Мститель .
о! креатив можно украсть)
XBOX Russia
То есть, он получил пуш-уведомление на то,чем занимается "Дождь"?( ͡o ͜ʖ ͡o)
Yaroslav Brandtner
Пользователи Дождя слишком одиноки
George Weiller
А где наш пуш этой новости?!
Николай Чумаков
Хочу разослать пуш от TJ, где вместо ссылки на статью будет автоматическая подписка на мой канал
Киевский дебаркадер
И от жены в ухо.
Alexey SnookerКиевский
С ноги