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Arthur Khamzin
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Власти Италии закроют школы и университеты до середины марта из-за коронавируса Covid-19 Материал редакции

Власти пытаются сдержать распространение заболевания.

11 комментариев
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Обновлено в 17:12: После появления в ряде СМИ информации о закрытии школ в Италии, министр образования Лючия Аццолина заявила, что окончательное решение о прекращении работы учебных заведений пока не принято. Об этом пишут Bloomberg, Associated Press и The Guardian. Она уточнила, что финальное решение примут в течение нескольких часов

Итальянские власти объявили о закрытии учебных заведений в стране до середины марта. Об этом пишет The Guardian. Причиной стало распространение коронавируса Covid-19. Информацию подтвердило агентство RAI.

Запрет распространяется на все школы и университеты в стране. Информационное агенство ANSA уточнило, что решение приняли на встрече с премьер-министром Джузеппе Конти.

Издание отмечает, что Италия занимает третье место по числу жертв коронавируса после Китая и Ирана. От заболевания погибли 79 человек. Ещё более 2,5 тысяч инфицированы.

21 февраля власти Италии закрыли общественные места в 10 городах провинции Лоди. Запрет на работу коснулся школ, детских садов, магазинов и других мест.

#новости #италия #covid19 #коронавирус

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11 комментариев
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Андрей Галицкий

9

как же хочется посидеть с симпотной итальяночкой на карантине , пить просекко и кушать пиццу...

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po_leen0m

Андрей
1

прочитал «с симптомами»

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Emile Zäkiev

Андрей
1

как же хочется итальянскую чуханочьку...

Ответить

ouxen

Андрей
0

ах ты патриот!

Ответить

Провинциальный мангал

5
Ответить

Андрей Балконский

Провинциальный
1

Нихао ма?

Ответить

Провинциальный мангал

Андрей
0

🤫

Ответить

Иван Семёныч

Провинциальный
0

Скинь мяч?

Ответить

Провинциальный мангал

Иван
0

😷

Ответить

Правоохранительный дебаркадер

–2

Нахуя тупым итальяшкам школы?

Ответить

Игнат Синицын

0

Закройте мою работу до середины мая и оплачивайте мне ее пожалуйста

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