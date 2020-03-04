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Власти пытаются сдержать распространение заболевания.
Итальянские власти объявили о закрытии учебных заведений в стране до середины марта. Об этом пишет The Guardian. Причиной стало распространение коронавируса Covid-19. Информацию подтвердило агентство RAI.
Запрет распространяется на все школы и университеты в стране. Информационное агенство ANSA уточнило, что решение приняли на встрече с премьер-министром Джузеппе Конти.
Издание отмечает, что Италия занимает третье место по числу жертв коронавируса после Китая и Ирана. От заболевания погибли 79 человек. Ещё более 2,5 тысяч инфицированы.
21 февраля власти Италии закрыли общественные места в 10 городах провинции Лоди. Запрет на работу коснулся школ, детских садов, магазинов и других мест.
как же хочется посидеть с симпотной итальяночкой на карантине , пить просекко и кушать пиццу...
Нихао ма?
Скинь мяч?