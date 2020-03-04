Власти пытаются сдержать распространение заболевания.

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Обновлено в 17:12: После появления в ряде СМИ информации о закрытии школ в Италии, министр образования Лючия Аццолина заявила, что окончательное решение о прекращении работы учебных заведений пока не принято. Об этом пишут Associated Press и После появления в ряде СМИ информации о закрытии школ в Италии, министр образования Лючия Аццолина заявила, что окончательное решение о прекращении работы учебных заведений пока не принято. Об этом пишут Bloomberg The Guardian . Она уточнила, что финальное решение примут в течение нескольких часов

Итальянские власти объявили о закрытии учебных заведений в стране до середины марта. Об этом пишет The Guardian. Причиной стало распространение коронавируса Covid-19. Информацию подтвердило агентство RAI.

Запрет распространяется на все школы и университеты в стране. Информационное агенство ANSA уточнило, что решение приняли на встрече с премьер-министром Джузеппе Конти.

Издание отмечает, что Италия занимает третье место по числу жертв коронавируса после Китая и Ирана. От заболевания погибли 79 человек. Ещё более 2,5 тысяч инфицированы.