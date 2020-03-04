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Их обнаружили рядом с местом, где нашли тело другого знакомого фигурантов дела «Сети».
В Рязанской области нашли останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко — пропавшей подруге фигурантов дела «Сети». Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Останки обнаружили рядом с местом, где в ноябре 2017 года нашли тело другого знакомого фигурантов дела «Сети» — Артема Дорофеева. Он пропал вместе с Левченко в один день. Окончательно тело будет опознано по итогам экспертизы, уточняют журналисты. Кто именно нашёл останки, не уточняется.
О возможном обнаружении останков Левченко пишет и Baza. По данным журналистов, оперативники связались с матерью девушки, которая заявила, что у Екатерины не было одежды, найденной на погибшей.
Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин также рассказал «Открытым медиа», что Следственный комитет допрашивает журналистов «Медузы», которые имеют отношение к расследованию о возможной причастности фигурантов дела «Сети» к двойному убийству.
21 февраля «Медуза» заявила, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству их знакомых: Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.
3 марта Алексей Полтавец, который находится за границей, признался в убийстве Дорофеева. По его данным, Екатерину Левченко убил Максим Иванкин — фигурант дела «Сети».
Не до конца понятна эта сцена убийства, описанная Полтавцем. Почему Артём не побежал на крики и как дал выстрелить себе в лицо?
Шок и растерянность. Мне кажется очевидно
То что тебе кажется очевидным и не даёт тебе подробно разобраться. Это такой нормальный идиотский подход)
Советский американец
Если внимательно читать, то дернулся чтобы побежать, там про это есть, но его самого вальнули. Хочу узнать как вы будете не давать стрелять себе в лицо, если вы вообще не ожидали такого поворота от приятеля, а он достал ствол и шмальнул)
От ножа убегай, на ствол беги
Так-то да, только при чём тут это
Почему менты стали сливать всё по этому делу Медузе?
чтобы дискредитировать фигурантов путем статей на типа либ ресурсе.
пользуясь случаем, товарищам майорам, пасущимся тут, привет, гниды, чтобы вам до конца жизни жить так же душно как вы живете, скот ебаный
Политические заключенные должны быть оправданы во всех остальных грехах?
Ну так и не все фигуранты этого дела парочку валили да торговали наркотиками.
ага, остальные баб спидом заражали)
ты не понимаешь, это вынужденные издержки на пути свержения режима
Ага, а пытки — вынужденные издержки на пути к правде
Ох блять, сейчас бы убийц не пытать, не жалко, лучше бы убили нахуй сразу прям в камерах, отбросы ебаные
Правоохранительный дебаркадер
Порваха
Привлекательный Денис
Орлов боится вахтера и меняет сообщения
Правоохранительный дебаркадер
Где оскорбление?
Только что изменил, хитрец
Ведёшь себя как жаль
На этот раз предупреждение
гомораб разбань
Приятно познакомиться
взаимно
Фотошоп
Программист
Код элемента
Яваскрипт
Ууууххххбл
Умный Лось — мужик. Теперь официально.
Процессуальный холод
Потому что Полтавец общается с Медузой, а не с сотрудниками охраны правопорядка.
А дадите?
Здесь кто-нибудь есть? Дайте пуш
Пуширую, проверяйте
А мне дашь?
@Давний пистолет тут твоя шлюха разбушевалась
@Сломалось у вас удалённый аккаунт ищется по настоящему нику(искал второго Дыркина, которого давно потёрли). Статьи и комментарии, конечно, удалены, но вот такая фигня.
Не смахивает на баг. Это закэшированные данные у поисковика самого.
Но это косяк же. Не должно так быть. Человек удалялся, чтоб его можно было найти?
В этом случае пишется уже запрос непосредственно в поддержку поисковика.
Я пока ещё не настоящий сварщик если что, но как же кэшики чистить? Вот допустим аккаунт стирают, но статьи остаются — можно косвенно связать человека с написанным и так далее. Не клёво.
Детский Влад
Зачем ты искал второго Дыркина?
На Володю настучать конечно.
Интересно, Украина будет прятать убийцу?
Я в этой истории Полтавеца не понимаю. Если он не хотел их убивать, то зачем принял участие? Мог же просто свалить так же в Украину среди ночи.
Полтавец наверняка читает, пусть объяснит, хотя быт под никнеймом
Полтавец заявил, что выступил против и всячески пытался отговорить от этой идеи Иванкина и пензенских активистов. Он также утверждает, что пытался отговорить ребят от намерений сдаться полиции;
После этого Пчелинцев заявил Полтавцу: «Либо ты с нами, либо под нами. Понимай, как хочешь, но ты все понял». Во время определения судьбы Левченко и Дорофеева, ребята сидели в соседней комнате.
Ну я вот ставлю себя на его место. Я бы просто зассал кого-то убивать и свалил
Если бы он был хитрым, наверно так и сделал. Но такие ребята не вступают в подобные "сети".
Это конечно тянет на ответ. Но с другой стороны ему же хватило мозгов после в Украину уехать
Боялся за свою жизнь, также, ему навязали убийство, убедили что это единственный вариант
Буду считать это ответом Полтавца, спасибо
Вот такая оппозиция в рф, чисто отбросы одни, нужно всех пересадить
Доебало уже это дело сети. А я ведь даже не знаю, о чём там речь вообще, в деле энтом.
Зачем рвешься?
Люблю
@Александр Хнычков устал от преследования со стороны пепси
откуда ты знаешь устал он или нет?
И чо
Дебиков анархистов, которые убивали, продавали наркоту и занимались военной подготовкой закрыли в тюрячку, левакам это не понравилось
А ты посмотри о чём там речь в деле энтом че ты как отсталый ещё и на работу ходишь небось
А нашёл то кто, сталкеры-некрофилы?
Да, блядь, именно они и нашли. Ещё вопросы есть?
Нууу да... Е-е-есть один вопросик.. М-можно спросить?
Давай!
Останки обнаружены во время следственных действий оперативниками ФСБ и следователем местного СК. Останки отправят на экспертизу ДНК — для точного определения личности. (С) мэш
Ой но они же не виноватые детишки!!
Леваки как всегда говна поели