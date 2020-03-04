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Артём Мазанов
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«Медуза»: в Рязанской области нашли останки, которые могут принадлежать пропавшей подруге фигурантов дела «Сети» Материал редакции

Их обнаружили рядом с местом, где нашли тело другого знакомого фигурантов дела «Сети».

110 комментариев
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Изображение «Медузы»

В Рязанской области нашли останки, которые могут принадлежать Екатерине Левченко — пропавшей подруге фигурантов дела «Сети». Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Останки обнаружили рядом с местом, где в ноябре 2017 года нашли тело другого знакомого фигурантов дела «Сети» — Артема Дорофеева. Он пропал вместе с Левченко в один день. Окончательно тело будет опознано по итогам экспертизы, уточняют журналисты. Кто именно нашёл останки, не уточняется.

О возможном обнаружении останков Левченко пишет и Baza. По данным журналистов, оперативники связались с матерью девушки, которая заявила, что у Екатерины не было одежды, найденной на погибшей.

Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин также рассказал «Открытым медиа», что Следственный комитет допрашивает журналистов «Медузы», которые имеют отношение к расследованию о возможной причастности фигурантов дела «Сети» к двойному убийству.

21 февраля «Медуза» заявила, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству их знакомых: Артема Дорофеева и Екатерины Левченко.

3 марта Алексей Полтавец, который находится за границей, признался в убийстве Дорофеева. По его данным, Екатерину Левченко убил Максим Иванкин — фигурант дела «Сети».

«Медуза» опубликовала монолог Алексея Полтавца о…
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tjournal.ru

#новости #делосети

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110 комментариев
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N/a

23

подруге

Охуеть друзья

Ответить

Кожаный кубок

N/a
2

Революция всё спишет

Ответить

Годов Юрий

–1

Не до конца понятна эта сцена убийства, описанная Полтавцем. Почему Артём не побежал на крики и как дал выстрелить себе в лицо? 

Ответить

Кирилл Борисов

Годов
10

Шок и растерянность. Мне кажется очевидно

Ответить

Годов Юрий

Кирилл
–1

То что тебе кажется очевидным и не даёт тебе подробно разобраться. Это такой нормальный идиотский подход)

Ответить

Советский американец

Годов
6

Если внимательно читать, то дернулся чтобы побежать, там про это есть, но его самого вальнули. Хочу узнать как вы будете не давать стрелять себе в лицо, если вы вообще не ожидали такого поворота от приятеля, а он достал ствол и шмальнул)

Ответить

Роман Новиков

Советский
6

Хорошо хоть извинился! 

Ответить

Магомед Шереметьев

Советский
0

От ножа убегай, на ствол беги

Ответить

Роман Новиков

Магомед
0

Так-то да, только при чём тут это

Ответить

Магомед Шереметьев

Роман
0

хочу узнать как вы будете не давать выстрелить себе в лицо

Ответить

Лев Кузнецов

Магомед
0

С дробью/картечью это как то не особо сработает кмк

Ответить

Кавказский танк88

Годов
0

/

Ответить

Максим Шпилёв

0

Почему менты стали сливать всё по этому делу Медузе?

Ответить

Shlomo Goldenberg

Максим
–2

чтобы дискредитировать фигурантов путем статей на типа либ ресурсе.

пользуясь случаем, товарищам майорам, пасущимся тут, привет, гниды, чтобы вам до конца жизни жить так же душно как вы живете, скот ебаный

Ответить

Сергей Васильев

Shlomo
13

Политические заключенные должны быть оправданы во всех остальных грехах?

Ответить

Роман Новиков

Сергей
2

Ну так и не все фигуранты этого дела парочку валили да торговали наркотиками.

Ответить

Сергей Васильев

Роман
1

ага, остальные баб спидом заражали)

Ответить

Роман Новиков

Сергей
3

И не остальные, а один

Ответить

Evgeniy Smirnov

Сергей
1

ты не понимаешь, это вынужденные издержки на пути свержения режима

Ответить

Роман Новиков

Evgeniy
1

Ага, а пытки — вынужденные издержки на пути к правде

Ответить

Андрей Заварзин

Роман
–1

Ох блять, сейчас бы убийц не пытать, не жалко, лучше бы убили нахуй сразу прям в камерах, отбросы ебаные

Ответить

Правоохранительный дебаркадер

Shlomo
0

Порваха 

Ответить

Привлекательный Денис

Правоохранитель…
2

Орлов боится вахтера и меняет сообщения

Ответить

Правоохранительный дебаркадер

Привлекательный
–1

Где оскорбление?

Ответить

Привлекательный

Правоох…
1

Только что изменил, хитрец

Ответить

Правоохранительн

Привлек…
0

Ведёшь себя как жаль

Ответить

Привлекательный

Правоох…
0

На этот раз предупреждение

Ответить

Иван Гессе

Привлек…
1

гомораб разбань

Ответить

Привлекательный

Иван
0

Приятно познакомиться 

Ответить

Отчаянный шмель

Привлек…
1

привет, как дела?

Ответить

Иван Гессе

Привлек…
0

взаимно

Ответить

Привлекательный

Иван
1
Ответить

Правоохранительн

Привлек…
1

Фотошоп

Ответить

Привлекательный

Правоох…
0

Программист

Ответить

Правоохранительн

Привлек…
0

Код элемента

Ответить

Роман Новиков

Правоох…
1

Яваскрипт 

Ответить

Привлекательный

Роман
0

Ууууххххбл

Ответить

Роман Новиков

Привлек…
0

Умный Лось — мужик. Теперь официально. 

Ответить

Привлекательный

Роман
0
Ответить

Shlomo Goldenberg

Привлекательный
0

пысается дима, боится 282

Ответить

Aleks Ad

Shlomo
0

Хоронили оппозицию, порвали три баяна

Ответить

Mr. LoveJoy

Максим
1

Так сливы везде есть

Ответить

Процессуальный холод

Максим
1

Потому что Полтавец общается с Медузой, а не с сотрудниками охраны правопорядка.

Ответить

Кавказский танк88

1

Почему дали пуш?! 

Ответить

Артём Мазанов

Кавказский
1

Не дали

Ответить

Роман Новиков

Артём
4

А дадите? 

Ответить

Кирилл Борисов

Роман
6

Здесь кто-нибудь есть? Дайте пуш

Ответить

Роман Новиков

Кирилл
3

Пуширую, проверяйте

Ответить

Ипполит

Роман
2

Отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь).

Ответить

Артём Мазанов

Роман
2

Тебе дадим

Ответить

Роман Новиков

Артём
2

Спасибо

Ответить

Владимир Дыркин

Артём
0

А мне дашь?

Ответить

Роман Новиков

Владимир
0

@Давний пистолет тут твоя шлюха разбушевалась

Ответить

Владимир Дыркин

Роман
1

Сам ты шлюха

Ответить

Роман Новиков

Роман
0

@Сломалось у вас удалённый аккаунт ищется по настоящему нику(искал второго Дыркина, которого давно потёрли). Статьи и комментарии, конечно, удалены, но вот такая фигня. 

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Роман
0

Не смахивает на баг. Это закэшированные данные у поисковика самого.

Ответить

Владимир Дыркин

Орзэмэс
0

Но это косяк же. Не должно так быть. Человек удалялся, чтоб его можно было найти?

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Владимир
1

В этом случае пишется уже запрос непосредственно в поддержку поисковика.

Ответить

Роман Новиков

Орзэмэс
0

Я пока ещё не настоящий сварщик если что, но как же кэшики чистить? Вот допустим аккаунт стирают, но статьи остаются — можно косвенно связать человека с написанным и так далее. Не клёво.

Ответить

Владимир Дыркин

Роман
0

Не так давно удалился. У него тут твинк есть.

Ответить

Детский Влад

Роман
0

Зачем ты искал второго Дыркина?

Ответить

Владимир Дыркин

Детский
0

На меня настучать хотел гад

Ответить

Районный

Детский
0

Первый Дыркин наскучил, решил поэкспериментировать

Ответить

Роман Новиков

Детский
0

На Володю настучать конечно. 

Ответить

Владимир Дыркин

Роман
0

Да ладно. Мне Игорь всегда разрешал к местным приставать.

Ответить

Роман Новиков

Кавказский
0

ЭТО ВАЖНО

Ответить

...

1

Интересно, Украина будет прятать убийцу?

Ответить

N/a

...
2

Наверное зависит от того, признают ли политически мотивированным дело - если нет, то нет

Ответить

Emile Zäkiev

...
–2

а что, он правда в хохляндии?

Ответить

Кирилл Борисов

0

Я в этой истории Полтавеца не понимаю. Если он не хотел их убивать, то зачем принял участие? Мог же просто свалить так же в Украину среди ночи.

Полтавец наверняка читает, пусть объяснит, хотя быт под никнеймом

Ответить

Кавказский танк88

Кирилл
1

Полтавец заявил, что выступил против и всячески пытался отговорить от этой идеи Иванкина и пензенских активистов. Он также утверждает, что пытался отговорить ребят от намерений сдаться полиции; 

После этого Пчелинцев заявил Полтавцу: «Либо ты с нами, либо под нами. Понимай, как хочешь, но ты все понял». Во время определения судьбы Левченко и Дорофеева, ребята сидели в соседней комнате.

Ответить

Кирилл Борисов

Кавказский
0

Ну я вот ставлю себя на его место. Я бы просто зассал кого-то убивать и свалил

Ответить

Кавказский танк88

Кирилл
2

Если бы он был хитрым, наверно так и сделал. Но такие ребята не вступают в подобные "сети". 

Ответить

Кирилл Борисов

Кавказский
0

Это конечно тянет на ответ. Но с другой стороны ему же хватило мозгов после в Украину уехать

Ответить

Сергей Васильев

Кирилл
0

Потому что дебил. 

Ответить

Annie Sugg

Кирилл
0

Боялся за свою жизнь, также, ему навязали убийство, убедили что это единственный вариант

Ответить

Кирилл Борисов

Annie
0

Буду считать это ответом Полтавца, спасибо

Ответить

Annie Sugg

Кирилл
1

Ну вот, спалили
(Шутка, господа полицаи)

Ответить

Aleks Ad

Annie
0

Навязали убийство? А что потом, навяжут педофилию?

Ответить

Никита Мык

–7

Вот такая оппозиция в рф, чисто отбросы одни, нужно всех пересадить 

Ответить

Роман Новиков

Никита
0

Без Максима, конечно, никуда

Ответить

пепси

0

Доебало уже это дело сети. А я ведь даже не знаю, о чём там речь вообще, в деле энтом.

Ответить

Правоохранительный дебаркадер

пепси
0

Зачем рвешься?

Ответить

пепси

Правоохранитель…
1

Люблю

Ответить

пепси

пепси
1

сосать

Ответить

пепси

пепси
1

мужские

Ответить

пепси

пепси
1

члены

Ответить

Отчаянный шмель

пепси
5

зафиксировал

Ответить

Annie Sugg

пепси
4

Держи

в

курсе

Ответить

Правоохранительный дебаркадер

пепси
1

@Александр Хнычков устал от преследования со стороны пепси

Ответить

Иван Гессе

Правоохранитель…
1

откуда ты знаешь устал он или нет?

Ответить

Правоохранительн

Иван
1

Он мне сказал

Ответить

пепси

Правоохранитель…
0

И чо

Ответить

Правоохранительн

пепси
0

Жаль двойные стандарты

Ответить

пепси

Правоох…
1

Жаль

Ответить

Андрей Заварзин

пепси
0

Дебиков анархистов, которые убивали, продавали наркоту и занимались военной подготовкой закрыли в тюрячку, левакам это не понравилось

Ответить

Роман Новиков

Андрей
1

Найс фантазии

Ответить

Роман Новиков

пепси
–1

А ты посмотри о чём там речь в деле энтом че ты как отсталый ещё и на работу ходишь небось

Ответить

пепси

Роман
0

Зочем так больно

Ответить

Роман Новиков

пепси
1

Люблю погорачее

Ответить

Aleks Ad

0

А нашёл то кто, сталкеры-некрофилы?

Ответить

Роман Новиков

Aleks
0

Да, блядь, именно они и нашли. Ещё вопросы есть?

Ответить

Raekwon The Chef

Роман
0

Нууу да... Е-е-есть один вопросик.. М-можно спросить? 

Ответить

Роман Новиков

Raekwon
1

Давай!

Ответить

Raekwon The Chef

Роман
1

Спасибо за ответ! Вопрос исчерпан

Ответить

Aleks Ad

Роман
0

Это был риторический вопрос.

Ответить

Annie Sugg

Aleks
0

Останки обнаружены во время следственных действий оперативниками ФСБ и следователем местного СК. Останки отправят на экспертизу ДНК — для точного определения личности. (С) мэш

Ответить

Украинский космос

0

подбросили, вернее подкопали, а потом подбросили

Ответить

Андрей Заварзин

–3

Ой но они же не виноватые детишки!!
Леваки как всегда говна поели

Ответить

Роман Новиков

Андрей
–1

А я смотрю тебя эта тема сильно задела, да? 

Ответить
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